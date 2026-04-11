اليابان: طائر الكركي ذو التاج الأحمر يخرج من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض

بعد تعافي أعداد الكركي ذو التاج الأحمر، خفّضت وزارة البيئة في اليابان تصنيف حالة هذه الطيور من «مهددة بالانقراض» إلى «قريبة من التهديد»، وذلك في ضوء تراجع خطر انقراضها، في خطوة تعكس نجاح جهود الحماية والحفاظ على هذا النوع الرمزي.

في 17 مارس/ آذار، أصدرت وزارة البيئة اليابانية آخر تحديث لقائمة الأنواع المهددة بالانقراض. بعد تعافي أعداد طائر الكركي ذي التاج الأحمر (Grus japonensis) بشكل كافٍ، تم تخفيض تصنيفه من ”مهدد بالانقراض“ إلى ”قريب من التهديد“.

هذا يعني أن خطر انقراض هذا النوع منخفض الآن.



تتجمع طيور الكركي ذات التاج الأحمر في نقطة مراقبة شمال منتزه كوشيرو للأراضي الرطبة الوطني. التُقطت الصورة في 30 يناير/ كانون الثاني 2026، في تسوروي، أكان، هوكايدو. (© جيجي برس)

على الرغم من الاعتقاد السائد بانقراض هذا النوع من الكركي بسبب الصيد الجائر خلال عصر ميجي (1868-1912)، فقد اكتُشفت عشرات من طيور الكركي ذات التاج الأحمر عام 1924 في المناطق النائية من مستنقعات كوشيرو في هوكايدو. وفي عام 1952، وهو العام الذي صُنفت فيه طيور الكركي كوشيرو كمعلم طبيعي خاص في اليابان، لم يُسجل سوى 33 طائرًا. ومنذ ذلك الحين، نُفذت مبادرات نشطة للحفاظ على هذا النوع وتغذيته من قِبل متطوعين، لا سيما في قرية تسوروي ومنطقة أكان المحيطة بها. وأكد مسح موائل الشتاء لعام 2024 (الذي أُجري في أواخر يناير/ كانون الثاني 2025) وجود 1927 طائرًا من الكركي أحمر التاج. وقد أدى ذلك إلى تقييم انخفاض خطر انقراضه.

تانتشو هو نوع كبير من طيور الكركي يوجد في شرق آسيا وجنوب شرق روسيا. تحمل طيور الكركي معنى ثقافيًا عميقًا لدى الشعب الياباني. يشير المثل الياباني «تسورو وا سنن، كامي وا مانن» (الكركي يعيش ألف عام، والسلحفاة تعيش عشرة آلاف عام) إلى طول العمر، وغالباً ما يُستخدم الطائر كرمز للحظ السعيد على شعارات العائلات وورق التغليف والحبال الزخرفية. أدرج الفنان أوتاغاوا هيروشيغي (1797-1858) مشاهد للكركيات ذات التاج الأحمر التي هاجرت جنوبًا في سلسلة «مائة منظر شهير لإيدو»، وهي سلسلة صور للمدينة التي تُعرف اليوم بطوكيو، مما يشير إلى أن هذه الطيور كانت موجودة سابقًا في جزيرة هونشو بالإضافة إلى هوكايدو. وبالمناسبة، فإن الاسم الياباني الكامل للكركي ذي التاج الأحمر «تانتشوزورو» مكون من الكانجي 丹 (تان = أحمر)، 頂 (تشو = تاج)، و鶴 (تسورو = كركي).



(© PhotoAC)



تنضم الغزلان اليابانية إلى طيور الكركي في مناطق تغذيتها. صورة فوتوغرافية التُقطت عام 2017. (© Nippon.com)

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © PhotoAC)