حين تصبح الأمانة ثقافة: اليابانيون سجلوا رقماً قياسياً في إعادة الأموال المفقودة لأصحابها!

سُلمت مبالغ نقدية مفقودة بقيمة 4.5 مليار ين إلى مراكز شرطة طوكيو خلال عام 2025. ويمثل هذا المبلغ أكثر من نصف إجمالي النقود المبلغ عن فقدانها، والتي بلغت 8.3 مليار ين

رقم قياسي للعام الرابع على التوالي

أفادت إدارة شرطة العاصمة (طوكيو) بأنه تم تسليم 4.5 مليون قطعة مفقودة إلى مراكز الشرطة في عام 2025، بزيادة قدرها 3.0% على أساس سنوي. وشمل ذلك مبالغ نقدية بقيمة 4.5 مليار ين، بزيادة 0.5% عن نفس الفترة من العام السابق.

وسجّل هذا المبلغ النقدي رقمًا قياسيًا جديدًا للعام الرابع على التوالي، ومثّل 54.2% من إجمالي المبالغ النقدية المفقودة المُبلّغ عنها، والتي بلغت 8.3 مليار ين ياباني.

كانت أكثر الأشياء المفقودة شيوعًا التي سُلمت إلى مراكز الشرطة هي رخص القيادة وبطاقات الائتمان، حيث بلغ عددها 819,602 (16.9% من إجمالي المفقودات)، تليها بطاقات النقل الذكية، وتصاريح المواصلات، وقسائم الهدايا، بواقع 471,399 (9.7%)؛ ثم الملابس والأحذية بواقع 460,667 (9.5%)؛ والأجهزة الإلكترونية بواقع 403,708 (8.3%)؛ وأخيرًا المحافظ والحقائب بواقع 338,104 (7.0%).

في عام 2025، أبلغ أصحاب الهواتف المحمولة عن فقدان 225,236 هاتفًا، أي بمعدل 610 هواتف يوميًا. وفي الوقت نفسه، سُلم 144,381 هاتفًا إلى الشرطة بعد العثور عليها. وقد أُعيد حوالي نصف هذه الهواتف، أي 119,516 هاتفًا، إلى أصحابها.

بحسب وكالة الشرطة الوطنية، إذا لم يُطالب أحد بالأشياء المفقودة بعد ثلاثة أشهر، تنتقل ملكيتها إلى من عثر عليها. أما بعد شهرين إضافيين، إذا لم يطالب بها من عثر عليها، فتنتقل ملكيتها إلى المحافظة.

من أصل 4.5 مليار ين ياباني من الأموال النقدية التي سُلمت إلى شرطة طوكيو وتمت معالجتها عام 2025، أُعيد حوالي 3.2 مليار ين إلى أصحابها، و600 مليون ين إلى من عثروا عليها، و700 مليون ين إلى مدينة طوكيو.

مصادر البيانات

بيانات عن الأشياء المفقودة في عام 2025 (باللغة اليابانية) من إدارة شرطة العاصمة طوكيو.

