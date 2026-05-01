اليابان تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد السكان الأجانب

ارتفع عدد السكان الأجانب في اليابان بنسبة تقارب 10٪ في عام 2025، مع زيادة ملحوظة في عدد العمال المهرة المتخصصين، الذين يسهمون في سدّ النقص في اليد العاملة داخل قطاعات صناعية محددة، في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجهها البلاد.

نمو عدد الأجانب

تجاوز عدد الأجانب في اليابان 4 ملايين نسمة لأول مرة. ووفقًا لبيانات وكالة خدمات الهجرة، بلغ عدد المقيمين الأجانب في اليابان 4,125,395 شخصًا حتى نهاية عام 2025، بزيادة قدرها 356,418 شخصًا، أي بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق. ويُعد هذا الرقم أعلى مستوى يُسجل للعام الرابع على التوالي.

التوزيع حسب المحافظات

سجلت طوكيو أعلى عدد من السكان الأجانب، إذ بلغ 801,438 نسمة، بزيادة قدرها 8.5%، ما يمثل 19.4% من الإجمالي على مستوى البلاد. وجاءت أوساكا في المرتبة الثانية بعدد 375,319 نسمة، تلتها آيتشي بـ357,800، ثم كاناغاوا بـ317,353.

حسب نوع الإقامة

شكّل المقيمون الدائمون الفئة الأكبر بين الأجانب، حيث بلغ عددهم 947,125 شخصًا، بزيادة سنوية قدرها 3.2%.

كما وصل عدد الحاصلين على تأشيرات ”مهندس/متخصص في العلوم الإنسانية/خدمات دولية“ إلى 475,790، في حين بلغ عدد الطلاب 464,784.

في المقابل، ظل عدد المتدربين الفنيين مستقرًا نسبيًا عند 456,618.

العمالة ذات المهارات المحددة

شهد عدد المقيمين ضمن برنامج ”العمالة ذات المهارات المحددة“، الذي أُطلق عام 2019 لمعالجة نقص اليد العاملة، زيادة ملحوظة بنسبة 37.2% ليصل إلى 390,296 شخصًا.

وينقسم هذا البرنامج إلى فئتين رئيسيتين: تتيح الفئة الأولى (SSW1) الإقامة لمدة تصل إلى خمس سنوات، بينما تسمح الفئة الثانية (SSW2) بالإقامة طويلة الأمد دون سقف زمني فعلي، كما تتيح للعمال اصطحاب أفراد عائلاتهم إلى اليابان.

وفي قطاع المطاعم، بلغ عدد العاملين ضمن الفئة الأولى نحو 46 ألف شخص حتى 28 فبراير/شباط، مع توقعات بتجاوز الحد الأقصى المحدد عند 50 ألفًا بحلول مايو/أيار، ما دفع السلطات إلى تعليق إصدار الشهادات اعتبارًا من 13 أبريل/نيسان.

شكّل المواطنون الصينيون أكبر جالية أجنبية في البلاد، حيث بلغ عددهم 930,428 شخصًا، تلاهم الفيتناميون بـ681,100، ثم القادمون من كوريا الجنوبية بـ407,341.

ومن بين أكبر عشر جنسيات مقيمة، سُجّل تراجع طفيف في أعداد القادمين من كوريا الجنوبية (بما في ذلك المقيمون الدائمون لفترات طويلة) والبرازيل، في حين شهدت أعداد القادمين من ميانمار وإندونيسيا زيادات ملحوظة، بلغت 35.7% و33.2% على التوالي.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: عمال مهرة من الفلبين يتلقون تدريبًا على إعداد السوشي في ”غينزا أونوديرا“ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. © جيجي برس)