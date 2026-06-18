لماذا تتأخر صناعة الصحف اليابانية في تمكين المرأة؟

أظهر استطلاع للرأي حول المساواة بين الجنسين في الصحف ووكالات الأنباء في اليابان أن 58.3% من النساء يعتقدن أن الرجال يحظون بمعاملة تفضيلية في هذا القطاع، في حين رأى 29.4% من الرجال أن الأفضلية تُمنح للرجال، ما يعكس استمرار الفجوة المتعلقة بالمساواة داخل الوسط الإعلامي الياباني.

تباين الآراء

هل يتساوى الرجال والنساء في غرف الأخبار اليابانية؟ الإجابة تختلف باختلاف من تسأل. فمن بين العاملين في الصحف ووكالات الأنباء، يقول 36.4% إن المساواة قائمة، بينما يعتقد 37.7% منهم، وهي نسبة مماثلة تقريبًا، أن الرجال ما زالوا يحظون بمعاملة تفضيلية. إلا أنه عند تحليل الآراء حسب الجنس، يتضح التباين جليًا: فبينما ترى 26% فقط من النساء المساواة، وتقول 58.3% منهن إن الرجال يُفضّلون، يقول 40.7% من الرجال إن المساواة قائمة، ويعتقد 29.4% فقط منهم أن الرجال يُفضّلون.

أجرت جمعية ناشري ومحرري الصحف اليابانية هذا الاستطلاع بين نوفمبر وديسمبر 2025، واستهدفت نحو 36,000 موظف ومدير تنفيذي في الصحف ووكالات الأنباء الأعضاء. وقد وردت ردود من 9,630 شخصًا، من بينهم 2,755 امرأة، و6,823 رجلًا، و52 شخصًا يُعرّفون أنفسهم بجنس آخر.

تُظهر نتائج استطلاعات أخرى أن الكثيرين يشككون في المساواة بين الجنسين في مكان عملهم لأن ”العديد من الرجال تتم ترقيتهم إلى مناصب إدارية“ و”محتوى الصحف يعكس آراء الرجال“.

بلغت نسبة الموظفات في الصحف ووكالات الأنباء الأعضاء في الجمعية 24.9% حتى أبريل 2025. أما نسبة النساء في المناصب الإدارية فبلغت 10.8%، متجاوزةً بذلك عتبة 10% لأول مرة، إلا أنها لا تزال أقل من النسبة العامة في المجتمع. ويبدو أن عدة عوامل ساهمت في ذلك: فنظرًا لقلة عدد النساء اللاتي تم توظيفهن في الماضي، وهيمنة الرجال على المناصب الإدارية، مما أدى إلى استمرار الشعور بأن بيئة العمل ”ذكورية“، بالإضافة إلى مغادرة العديد من النساء في منتصف مسيرتهن المهنية.

فيما يتعلق ببقاء نسبة النساء في المناصب التنفيذية في قطاع الصحافة عند 5.7% (أبريل 2025)، يعتقد 52.3% من المشاركين أن هذا القطاع ”لا يتماشى مع التوجهات الاجتماعية“. وعند سؤالهم عن تحديد نسبة مستهدفة للنساء في المناصب الإدارية، وافق 55.6% من إجمالي المشاركين (بمن فيهم من وافقوا جزئيًا). وكان التأييد قويًا بشكل خاص بين النساء، بنسبة 67.9%. حتى بين المديرين التنفيذيين، أيد 58.9% منهم تحديد هذه النسبة.

مصادر البيانات

بيانات من استطلاع حول المساواة بين الجنسين في أماكن العمل (باللغة اليابانية) أجرته جمعية ناشري ومحرري الصحف اليابانية

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)