استطلاع يكشف نظرة متشائمة للمستقبل بين المراهقين في اليابان

أظهر استطلاع رأي أُجري على المراهقين في 6 دول أن المشاركين في اليابان كانوا أقل ميلاً نسبيًا لامتلاك طموحات تجاه المستقبل، كما بدوا أقل إيجابية بصورة عامة مقارنةً بنظرائهم في الدول الأخرى، ما يسلّط الضوء على تحديات تتعلق بنظرة الشباب الياباني إلى المستقبل والثقة به.

آراء الشباب

سألت مؤسسة Nippon في استطلاع حديث 1000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا في كل من ست دول — اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وكوريا الجنوبية والهند — عما إذا كان لديهم أي طموحات للمستقبل. أجاب 86.3% من المستجيبين في الهند، و83.1% في بريطانيا، و80.2% في الولايات المتحدة بـ«نعم» أو «إلى حد ما». أما في اليابان فكانت النسبة 62.4% فقط.

كان أقل من 60% من اليابانيين يتفقون على أنهم «يتمتعون بشخصية يقدرها الناس» و«يشعرون بأنهم مطلوبون من الآخرين»، وهي أدنى نسبة بفارق كبير بين جميع الدول. كما كان الشعور منخفضًا نسبيًا بين المستجيبين اليابانيين برغبتهم في أن يكونوا مفيدين لبلدهم أو مجتمعهم.

كان المراهقون اليابانيون أقل رغبة عامة في الاستمرار في الدراسة مع النظر إلى المستقبل مقارنة بغيرهم من الدول. وربما بسبب انخفاض تقدير الذات، لم يكن لديهم ثقة كبيرة بقدرتهم على التغلب على الصعوبات.

ماذا يفكر هؤلاء المراهقون في مستقبل بلدهم؟ في الهند والصين، يعتقد أكثر من النصف أن الأمور ستتحسن. ورغم انخفاض النسب منذ استطلاع 2024، فإن الناس في هذين البلدين أكثر ثقة من الآخرين في الاستطلاع بتحسن الحياة.

في المقابل، قال 15.6% فقط من المراهقين اليابانيين إن الأمور ستتحسن، وهي أدنى نسبة بفارق كبير. في الوقت نفسه، سجلت اليابان أعلى نسبة ممن قالوا «لا أعرف» عند 34.2%.

أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت من 4 إلى 24 فبراير/ شباط 2026، واستهدف 1000 شاب تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا في كل دولة.

مصادر البيانات

استطلاع ست دول حول وعي المراهقين تجاه بلدهم/مجتمعهم (باللغة اليابانية) من مؤسسة Nippon.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)