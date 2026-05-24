تراجع إعادة التدوير في اليابان رغم انخفاض حجم النفايات

شهدت كمية النفايات المتولدة في اليابان انخفاضًا تدريجيًا وبطيئًا على مدى العقد الماضي، في اتجاه يعكس تغيّرات في أنماط الاستهلاك وجهود الحد من الهدر وتعزيز إعادة التدوير.

أعلنت وزارة البيئة اليابانية نتائج مسحها للسنة المالية 2024 حول واقع إنتاج ومعالجة المخلفات الصلبة البلدية. ووفقاً للنتائج، انخفض إجمالي كمية المخلفات المتولدة بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 38.11 مليون طن. كما انخفضت كمية المخلفات المتولدة يومياً لكل شخص بنسبة 1.5% لتصل إلى 839 غراماً. وشكلت المخلفات المنزلية نحو 70% من إجمالي المخلفات بمقدار 26.4 مليون طن، بينما بلغت المخلفات المتعلقة بالأعمال التجارية 11.8 مليون طن.

مقارنةً بالوضع في السنة المالية 2015، انخفض إجمالي إنتاج النفايات بنسبة 13.7%. وخلال تلك الفترة، انخفض متوسط ​​كمية النفايات المتولدة للفرد يوميًا بمقدار 100 غرام.

ومن بين النفايات المتولدة، خضع أكثر من 90% منها لمعالجة وسيطة كالحرق أو التكسير أو الفرز، بينما تم التخلص من 3.1 مليون طن في مواقع التخلص النهائي. وبعد المعالجة الوسيطة، أُعيد تدوير 4.3 مليون طن. وبلغ إجمالي حجم الموارد المعاد تدويرها - بما في ذلك النفايات المصنفة مباشرةً كمواد قابلة لإعادة التدوير والمواد المستردة من خلال جمعها من قبل مجموعات المجتمع المحلي - 7.4 مليون طن، بانخفاض قدره 3.4% على أساس سنوي. وبلغ معدل إعادة التدوير 19.3%، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالعام السابق.

تكاليف معالجة النفايات 2.4 تريليون ين ياباني

في نهاية السنة المالية 2024، بلغ عدد محطات حرق النفايات في اليابان 991 محطة، بانخفاض قدره 13 محطة مقارنةً بالعام السابق. من بين هذه المحطات، تستخدم 710 محطات الحرارة المتبقية، بينما زُوّدت 414 محطة بأنظمة توليد الطاقة. وقد ولّدت هذه المحطات 10,448 جيجاواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي للكهرباء لحوالي 2.7 مليون أسرة.

ارتفع إجمالي نفقات عمليات إدارة النفايات بنسبة 6.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.45 تريليون ين ياباني. وتشمل هذه النفقات 560 مليار ين ياباني لتكاليف الإنشاء والتحسين، و1.78 تريليون ين ياباني لنفقات المعالجة والصيانة.

مصادر البيانات

بيانات عن إدارة النفايات الصلبة (باللغة اليابانية) من وزارة البيئة

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)