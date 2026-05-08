لماذا يتجاهل اليابانيون نتائج فحوصاتهم الصحية؟

هل يكفي مجرد إجراء الفحص الطبي الدوري للشعور بالاطمئنان؟ كثيرون يعتقدون ذلك، لكن الواقع أكثر تعقيدًا. فحتى عندما تُظهر النتائج قيماً تتجاوز المعدل الطبيعي، يميل البعض إلى التقليل من أهميتها، مبرّرين ذلك بعبارات مثل «لا يوجد شيء غير طبيعي» أو «ربما لا يشكّل خطرًا على الحياة»، فيؤجلون طلب الرعاية الطبية. غير أن هذا التوجّه قد يحمل مخاطر خفية، إذ إن بعض المشكلات الصحية تتطور بصمت في مراحلها الأولى، ويمكن التعامل معها بفعالية أكبر إذا تم اكتشافها مبكرًا

كشفت دراسة أجرتها شركة ”أوباي“، ومقرها حي تشوؤ-كو في طوكيو والمتخصصة في الخدمات الطبية المعتمدة على التكنولوجيا، أن نسبة من حصلوا على تقييم ”A“ (سليم تمامًا) في جميع بنود الفحص الطبي لم تتجاوز 32% من أصل 1378 شخصًا، أي ما يعادل 446 شخصًا. في المقابل، حصل 41% من المشاركين (564 شخصًا) على تقييم ”B“، الذي يشير إلى وجود نتائج غير طبيعية طفيفة أو حالات تستدعي المتابعة، بينما بلغت نسبة الحاصلين على التقييمين ”C“ و”D“—اللذين يستدعيان إعادة الفحص أو تلقي العلاج—نحو 27% (368 شخصًا).

أما فيما يتعلق بمدى استيعاب نتائج الفحص، فقد أفاد أقل من نصف المشاركين، وعددهم 614 شخصًا، بأنهم اطلعوا على جميع المؤشرات وفهموها بشكل كامل. في المقابل، ذكر 482 شخصًا أنهم راجعوا النتائج لكنهم لم يستوعبوها بالكامل، بينما أقرّ 282 شخصًا—أي نحو 20%—بأنهم لم يطّلعوا على التفاصيل أصلًا.

وكان السبب الأكثر شيوعًا لعدم التدقيق في نتائج الفحص الدوري هو ”غياب الأعراض الظاهرة“، وهو ما ذكره 107 أشخاص، تلاه ”عدم ظهور أي مشكلات في نتائج الفحوصات السنوية السابقة“ (84 شخصًا)، ثم ”الأمر مرهق“ (66 شخصًا). ورغم أن الهدف الأساسي من الفحوصات الطبية هو الكشف المبكر عن أي اختلالات وعلاجها في الوقت المناسب، فإن الاعتماد على ظهور الأعراض فقط يُفقد هذه الفحوصات قيمتها الوقائية.

ومن بين 368 شخصًا حصلوا على التقييمين C وD، لم يتوجه إلى المؤسسات الطبية سوى 207 أشخاص، في حين امتنع 161 شخصًا عن مراجعة الطبيب رغم نتائجهم التي تستدعي ذلك. وتراوحت مبرراتهم بين عدم القدرة على تقدير خطورة الحالة، وضيق الوقت، وعدم وضوح مدى الاستعجال. وتكشف هذه النتائج عن فجوة واضحة بين ”إجراء“ الفحوصات الطبية الدورية و”الاستفادة“ الفعلية من نتائجها، ما يعكس واقعًا يتم فيه تجاهل هذه النتائج وعدم التعامل معها بالجدية اللازمة.

أجريت الدراسة في 10 مارس/أذار 2026، واستهدفت 2000 شخص من الرجال والنساء (1000 لكل منهما) فوق سن العشرين في جميع أنحاء البلاد، وتم تجميع الإجابات من الأشخاص الذين خضعوا لفحص طبي خلال السنوات القليلة الماضية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)