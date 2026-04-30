أحلام الصغار في اليابان: ماذا يريد طلاب الصف الأول أن يصبحوا؟

رغم أن حلم ارتداء قبعة الطاهي وصناعة الحلويات لا يزال يراود كثيرًا من طلاب الصف الأول في اليابان، فإن ملامح الطموح بدأت تتغيّر بهدوء. فإلى جانب عالم المخبوزات والحلويات، يبرز اهتمام متزايد بوظائف المستجيبين الأوائل—كضباط الشرطة ورجال الإطفاء وعمال الإنقاذ—مهنٌ تعكس رغبة متنامية لدى الأطفال في حماية الآخرين وخدمة المجتمع منذ سنواتهم الأولى.

حماية الأفراد والمجتمع

أظهر استطلاع رأي شمل 4000 طالب ياباني في الصف الأول الابتدائي أن الخيار الأكثر شيوعًا كوظيفة مستقبلية في عام 2026 كان وظيفة صانع الحلويات أو الخباز، حيث اختارها 12.2% من الأطفال كمهنتهم المثالية. وبينما بقيت الوظائف الخمس الأولى على حالها، استمرت وظائف رجال الإطفاء أو عمال الإنقاذ في اكتساب شعبية متزايدة، لتصل إلى 6.7%، أي بفارق 0.1% فقط عن وظيفة الرياضي التي احتلت المركز الثالث. وقد لوحظ ازدياد الاهتمام بالوظائف المرتبطة بحماية الأفراد والمجتمع في عام 2026، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل 20 عامًا.

وظيفة أحلام تلاميذ الصف الأول الابتدائي

2026 2006 1 صانع حلويات أو خباز رياضي 2 ضابط شرطة صانع حلويات أو خباز 3 رياضي بائع زهور 4 عامل إطفاء أو إنقاذ ممرض 5 ممثل، مطرب، موديل معلم 6 سائق (حافلات، قطارات، إلخ) ممثل، مطرب، موديل 7 طبيب ضابط شرطة 8 نجم تلفزيوني أو شخصية أنيمي سائق (حافلات، قطارات، إلخ) 9 عامل رعاية أطفال طبيب 10 عامل في متجر آيس كريم نجم تلفزيوني أو شخصية أنيمي

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من Kuraray.

حافظت مهنة الخبازة أو صانعة الحلويات على صدارتها بين خيارات الفتيات للعام الثامن والعشرين على التوالي، محققةً نسبة 21.2% من أصواتهن. وجاءت مهنة ضابط الشرطة في المركز الخامس، لتبقى ضمن قائمة أفضل عشر مهن للفتيات لمدة 12 عامًا متتالية، بينما سجلت مهنة رجل الإطفاء أو عامل الإنقاذ رقمًا قياسيًا جديدًا بوصولها إلى المركز الثاني عشر. وتشعر العديد من الفتيات بجاذبية مساعدة الآخرين.

أما بالنسبة للفتيان، فقد تصدرت مهنة ضابط الشرطة القائمة بنسبة 15.6% للعام الثاني على التوالي. تلتها مهنة الرياضي بنسبة 12.3%، ثم مهنة رجل الإطفاء أو عامل الإنقاذ بنسبة 10.8%. في تصنيف عام 2006، كانت مهنة الرياضي متصدرة بفارق كبير بنسبة 31.8%، ولكن الآن لدينا ثلاث مهن رئيسية بدلًا من مهنة واحدة رئيسية.

وظائف أحلام فتيات الصف الأول الابتدائي