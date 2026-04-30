أحلام الصغار في اليابان: ماذا يريد طلاب الصف الأول أن يصبحوا؟لايف ستايل
حماية الأفراد والمجتمع
أظهر استطلاع رأي شمل 4000 طالب ياباني في الصف الأول الابتدائي أن الخيار الأكثر شيوعًا كوظيفة مستقبلية في عام 2026 كان وظيفة صانع الحلويات أو الخباز، حيث اختارها 12.2% من الأطفال كمهنتهم المثالية. وبينما بقيت الوظائف الخمس الأولى على حالها، استمرت وظائف رجال الإطفاء أو عمال الإنقاذ في اكتساب شعبية متزايدة، لتصل إلى 6.7%، أي بفارق 0.1% فقط عن وظيفة الرياضي التي احتلت المركز الثالث. وقد لوحظ ازدياد الاهتمام بالوظائف المرتبطة بحماية الأفراد والمجتمع في عام 2026، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل 20 عامًا.
وظيفة أحلام تلاميذ الصف الأول الابتدائي
|2026
|2006
|1
|صانع حلويات أو خباز
|رياضي
|2
|ضابط شرطة
|صانع حلويات أو خباز
|3
|رياضي
|بائع زهور
|4
|عامل إطفاء أو إنقاذ
|ممرض
|5
|ممثل، مطرب، موديل
|معلم
|6
|سائق (حافلات، قطارات، إلخ)
|ممثل، مطرب، موديل
|7
|طبيب
|ضابط شرطة
|8
|نجم تلفزيوني أو شخصية أنيمي
|سائق (حافلات، قطارات، إلخ)
|9
|عامل رعاية أطفال
|طبيب
|10
|عامل في متجر آيس كريم
|نجم تلفزيوني أو شخصية أنيمي
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من Kuraray.
حافظت مهنة الخبازة أو صانعة الحلويات على صدارتها بين خيارات الفتيات للعام الثامن والعشرين على التوالي، محققةً نسبة 21.2% من أصواتهن. وجاءت مهنة ضابط الشرطة في المركز الخامس، لتبقى ضمن قائمة أفضل عشر مهن للفتيات لمدة 12 عامًا متتالية، بينما سجلت مهنة رجل الإطفاء أو عامل الإنقاذ رقمًا قياسيًا جديدًا بوصولها إلى المركز الثاني عشر. وتشعر العديد من الفتيات بجاذبية مساعدة الآخرين.
أما بالنسبة للفتيان، فقد تصدرت مهنة ضابط الشرطة القائمة بنسبة 15.6% للعام الثاني على التوالي. تلتها مهنة الرياضي بنسبة 12.3%، ثم مهنة رجل الإطفاء أو عامل الإنقاذ بنسبة 10.8%. في تصنيف عام 2006، كانت مهنة الرياضي متصدرة بفارق كبير بنسبة 31.8%، ولكن الآن لدينا ثلاث مهن رئيسية بدلًا من مهنة واحدة رئيسية.
وظائف أحلام فتيات الصف الأول الابتدائي
|2026
|2006
|1
|صانعة حلويات أو خبازة
|صانعة حلويات أو خبازة
|2
|ممثلة، مطربة، موديل
|بائعة زهور
|3
|عامل في متجر آيس كريم
|ممرضة
|4
|عاملة رعاية أطفال
|معلمة
|5
|ضابطة شرطة
|ممثلة، مطربة، موديل
|6
|طبيبة
|عاملة رعاية أطفال
|7
|معلمة
|رياضية
|8
|ممرضة
|طبيبة
|9
|باشعة زهور
|خبيرة تجميل
|10
|خبيرة تجميل
|المبيعات أو خدمة العملاء
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من Kuraray.
وظائف أحلام فتيات الصف الأول الابتدائي
|2026
|2006
|1
|ضابط شرطة
|رياضي
|2
|رياضي
|سائق (حافلات، قطارات، إلخ)
|3
|عامل إطفاء أو إنقاذ
|ضابط شرطة
|4
|سائق (حافلات، قطارات، إلخ)
|عامل إطفاء أو إنقاذ
|5
|نجم تلفزيوني أو شخصية أنيمي
|نجار أو حرفي
|6
|باحث
|صانع حلويات أو خباز
|7
|يوتيوبر
|باحث
|8
|صانع حلويات أو خباز
|نجم تلفزيوني أو شخصية أنيمي
|9
|طبيب
|طبيب
|10
|نجار أو حرفي
|طيار
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من Kuraray.
سُئل أولياء الأمور أيضًا عن الوظائف التي يرغبون أن يمتهنها أبناؤهم في الصف الأول الابتدائي. تصدرت وظيفة الموظف الحكومي قائمة الوظائف المفضلة لدى الفتيات للعام الثاني على التوالي، بنسبة 12.3%. كما شملت القائمة عددًا من المهن الصحية: التمريض في المرتبة الثانية بنسبة 10.8%، والطب في المرتبة الرابعة بنسبة 6.6%، والعمل في المجال الطبي في المرتبة الخامسة بنسبة 6.4%، والصيدلة في المرتبة الثامنة بنسبة 4.6%.
أما بالنسبة لأولياء أمور الأولاد، فقد حافظت وظيفتا الموظف الحكومي (17.5%) والعامل في الشركات (10.5%) على صدارتهما للعام السادس على التوالي، مما يعكس رغبةً في الحصول على وظائف مستقرة.
الوظائف المستقبلية التي يرغب بها الآباء لبناتهم في الصف الأول
|2026
|2006
|1
|موظفة حكومية
|ممرضة
|2
|ممرضة
|موظفة حكومية
|3
|موظفة في شركة
|معلمة
|4
|طبيبة
|عاملة رعاية أطفال
|5
|أخصائية طبية
|طبيبة
|6
|وظيفة متخصصة
|صيدلانية
|7
|صانعة حلوى أو خبازة
|موظفة في شركة
|8
|صيدلانية
|ممثلة، مطربة، موديل
|9
|معلمة
|صانعة حلوى أوخبازة
|10
|عاملة رعاية أطفال
|مضيفة طيران
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من Kuraray.
الوظائف المستقبلية التي يرغب بها الآباء لأولادهم في الصف الأول
|2026
|2006
|1
|موظف حكومي
|موظف حكومي
|2
|موظف في شركة
|رياضي
|3
|رياضي
|طبيب
|4
|عامل إطفاء أو إنقاذ
|موظف في شركة
|5
|طبيب
|مهندس
|6
|ضابط شرطة
|طيار
|7
|مهندس
|نجار أو حرفي
|8
|باحث
|عامل إطفاء أو إنقاذ
|9
|وظيفة متخصصة
|معلم
|10
|سائق (حافلات، قطارات، إلخ)
|باحث
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من Kuraray.
مصادر البيانات
- بيانات حول الوظائف التي يحلم بها طلاب الصف الأول ورغبات أولياء الأمور (باللغة اليابانية) من كوراراي
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)