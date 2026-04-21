انتعاش السياحة الداخلية خلال عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان

من المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين الذين يخططون للتنقّل داخل اليابان خلال عطلة الأسبوع الذهبي في مايو/أيار للعام السادس على التوالي، ليقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، وبسبب حالة الغموض الاقتصادي المرتبطة بالتطورات في إيران وعوامل أخرى، من المرجح أن تتراجع نفقات السفر. ويُتوقع أن يتجه المزيد من المسافرين إلى خيارات اقتصادية، من خلال تفضيل رحلات «رخيصة، قريبة، قصيرة»، في محاولة لتحقيق التوازن بين الرغبة في السفر والحرص على تقليل التكاليف.

التوفير وتقليص مدة الإقامة

تمتد عطلة ”الأسبوع الذهبي“ (GW) لعام 2026 على مدار 13 يومًا، من 25 أبريل/نيسان إلى 7 مايو/أيار، مع تركّز الإجازة الفعلية في خمسة أيام متتالية من 2 إلى 6 مايو/أيار، بما يشمل أيام العمل والعطلات الأسبوعية المحيطة بها.

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة JTB خلال الفترة من 6 إلى 11 مارس/آذار، وشمل 10 آلاف شخص، بلغت نسبة من أجابوا بـ”سأسافر“ أو ”غالبًا سأسافر“ خلال هذه الفترة 23.4% من إجمالي المشاركين، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

ومن بين هؤلاء، وبالاستناد إلى نتائج المسح الذي شمل 2060 شخصًا ممن أجابوا بـ”سأسافر“ أو ”غالبًا سأسافر“، يُقدَّر أن يصل عدد المسافرين داخل اليابان إلى 23.9 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.7% مقارنة بالعام الماضي. ويُعد هذا المستوى قريبًا جدًا من مستواه قبل جائحة كورونا في عام 2019، حين بلغ 24.01 مليون شخص.

وفي المقابل، ورغم هذا الارتفاع في أعداد المسافرين، من المتوقع أن تنخفض تكاليف السفر الداخلي—بما يشمل المواصلات والإقامة وغيرها—بنسبة 2.1% لتصل إلى 46,000 ين للفرد، مسجلةً أول تراجع منذ عام 2020.

عند سؤال المشاركين عن كيفية إنفاقهم ميزانية السفر (مع السماح باختيار أكثر من إجابة)، تراجعت نسبة من اختاروا ”زيادة عدد أيام السفر“ و”السفر إلى وجهات بعيدة“ مقارنةً بالعام الماضي. وفيما يتعلق بمدة الرحلة، ارتفعت نسبة الرحلات القصيرة ”ليلة واحدة ويومان“ بمقدار 6.4 نقطة لتصل إلى 39.9%، في حين انخفضت نسبة الرحلات الأطول ”3 ليالٍ و4 أيام“ بمقدار 3.6 نقطة لتصل إلى 16.2%.

كما تراجعت نسبة من يفضلون ”الإنفاق والسفر برفاهية“ لتصبح أقل من نسبة من يميلون إلى ”السفر باقتصاد“، في انعكاس واضح للوضع مقارنة بالعام الماضي، حين كان خيار السفر برفاهية هو الأكثر شيوعًا.

فيما يتعلق باستقرار الإنفاق على السفر، الذي شهد تعافيًا تدريجيًا مدفوعًا بارتفاع الأجور، صرّح ممثل شركة JTB قائلاً: ”قد يكون الغموض الذي يحيط بالتوقعات الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجةً للوضع في إيران، أحد العوامل المؤثرة“.

ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين إلى الخارج بنسبة 8.5% على أساس سنوي ليصل إلى 572 ألف شخص، كما يُرجّح أن يرتفع متوسط الإنفاق على السفر بنسبة 2.2% ليبلغ 329 ألف ين، متجاوزًا مستويات العام الماضي. وفي ظل تصاعد التوترات الدولية وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، أشار ممثل الشركة إلى أن ”عددًا متزايدًا من الناس بات يفكر: فلنسافر ما دمنا قادرين على ذلك“. وقد تصدّرت كوريا الجنوبية وتايوان والصين قائمة الوجهات الأكثر شعبية، حيث شكّلت منطقة شرق آسيا نحو 60% من إجمالي المسافرين.

البيانات

شركة : (JTB) توجهات السفر خلال الأسبوع الذهبي لعام 2026 (باللغة اليابانية)

