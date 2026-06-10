لماذا يتجه اليابانيون أكثر فأكثر نحو الوجبات الجاهزة؟

يتزايد الطلب على الوجبات الجاهزة للاستخدام اليومي في اليابان، مع توقعات بنمو سوق الأطعمة الجاهزة بمقدار 1.5 ضعف خلال العقدين الممتدين حتى عام 2025. ويعزى هذا التوجه إلى تزايد عدد الأسر ذات الدخل المزدوج وضيق الوقت المتاح للطهي، ما يعكس تنامي التركيز على الراحة والسهولة في الحياة اليومية.

النمو مدفوعٌ بالمتاجر الكبرى ومتاجر الكومبيني

وفقًا لدراسة أجرتها جمعية الوجبات الجاهزة اليابانية (JRMMA)، بلغ حجم سوق الأطباق الجانبية الجاهزة في اليابان 11.7 تريليون ين ياباني في عام 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 3.7% عن العام السابق. ومع ارتفاع أسعار الأرز والمواد الغذائية الأخرى، يُنظر إلى هذا النمو على أنه انعكاسٌ لهذا الاتجاه التضخمي.

هذا يعني أن السوق قد نما بنسبة 50% خلال العشرين عامًا الماضية منذ عام 2006 (7.8 تريليون ين ياباني). وعلى الرغم من الانخفاضات المؤقتة في عام 2009 مع الأزمة المالية العالمية وفي عام 2020 مع بداية الجائحة، فقد اتجه سوق الأطباق الجانبية الجاهزة عمومًا نحو النمو. وحافظ السوق على نموه السنوي لمدة خمس سنوات حتى عام 2025. وحتى مع تباطؤ الاستهلاك المحلي نتيجة لتأثيرات شيخوخة السكان وانخفاض عددهم، يواصل السوق نموه بثبات.

ويعتقد أن قوة السوق مرتبطة بزيادة عدد الأسر ذات الدخل المزدوج. قال ممثل جمعية الوجبات الجاهزة اليابانية : ”مع قلة الوقت والمرونة في الطهي في المنزل، أصبحت الأطعمة الجاهزة أكثر شعبية“. كما يركز جيل الشباب على استخدام الوقت بكفاءة، في حين يتجنب المستهلكون كبار السن، الذين يميلون إلى تناول كميات أقل من الطعام، شراء البقالة لمنع بقايا الطعام والنفايات. ونتيجة لذلك، أصبحت الأطباق الجانبية المعدة مفضلة بشكل متزايد.

بحسب نوع النشاط التجاري، تستحوذ محلات السوبر ماركت الغذائية ومتاجر البقالة الصغيرة معًا على 60% من إجمالي السوق، بزيادة ملحوظة عن أقل من 50% قبل عقدين من الزمن.

ووفقًا لجمعية الوجبات الجاهزة اليابانية، تجذب محلات السوبر ماركت الغذائية الزبائن بفضل المنتجات الطازجة المُحضّرة داخل المتجر والعروض الخاصة، كما أن المزيد من الشركات توسّع أقسام الأطعمة الجاهزة أو تضعها بالقرب من مداخل المتاجر. وتركز متاجر البقالة الصغيرة، التي تعمل على مدار الساعة، على تطوير تشكيلة أطباقها الجانبية الجاهزة. وقد ازداد عدد متاجر البقالة الصغيرة من حوالي 40,000 إلى 56,000 متجر خلال العشرين عامًا الماضية. إلا أن هذا النمو بدأ يتباطأ في السنوات الأخيرة نظرًا لمحدودية القدرة على افتتاح متاجر جديدة.

مصادر البيانات

بيانات عن سوق الأطباق الجانبية الجاهزة في عام 2025 (باللغة اليابانية) من جمعية الوجبات الجاهزة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)