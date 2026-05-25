انخفاض قياسي جديد في عدد الأطفال يثير القلق في اليابان

انخفض عدد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في اليابان إلى 13.3 مليون طفل في عام 2026، مسجّلًا أدنى مستوى على الإطلاق، فيما تراجعت نسبتهم إلى 10.8% من إجمالي السكان، في مؤشر جديد على استمرار أزمة انخفاض المواليد وتقلّص عدد السكان.

استمرار الانخفاض

بلغ عدد الأطفال في اليابان (الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عامًا) 13.3 مليون طفل اعتبارًا من 1 أبريل 2026، وفقًا للبيانات السنوية الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، والتي نُشرت في 5 مايو، وهو يوم الطفل. وبلغ عدد الأولاد 6.8 مليون، وعدد البنات 6.5 مليون. ويمثل هذا العدد انخفاضًا قدره 360 ألف طفل عن العام السابق، مسجلًا بذلك العام الخامس والأربعين على التوالي منذ عام 1982 الذي يشهد انخفاضًا في هذا العدد. كما يُعد هذا أدنى مستوى مسجل منذ بدء تجميع الإحصاءات المقارنة في عام 1950.

يشكل الأطفال دون سن الخامسة عشرة 10.8% من إجمالي السكان، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن العام السابق، في ثاني وخمسين انخفاض سنوي متتالٍ منذ عام 1975. في المقابل، يبلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 36.2 مليون نسمة، أي ما يعادل 29.5% من إجمالي السكان. وبنسبة تزيد بنحو 2.7 ضعف عن عدد الأطفال، يتضح وجود خلل ديموغرافي واضح.

بحسب الفئات العمرية الثلاثية، كانت الفئة العمرية من 12 إلى 14 عامًا هي الأكثر عددًا، حيث بلغ عددهم 3.1 مليون طفل، تليها الفئة العمرية من 9 إلى 11 عامًا بـ 3 ملايين طفل، ثم الفئة العمرية من 6 إلى 8 أعوام بـ 2.7 مليون طفل، ثم الفئة العمرية من 3 إلى 5 أعوام بـ 2.4 مليون طفل، وأخيرًا الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عامين بـ 2.1 مليون طفل.

ووفقًا للكتاب السنوي الديموغرافي للأمم المتحدة، تحتل اليابان المرتبة الثانية من حيث أدنى نسبة من الأطفال بين 37 دولة في العالم يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة. وتحتل كوريا الجنوبية المرتبة الأولى بنسبة 10.2%، تليها اليابان (10.8%)، ثم إيطاليا (11.7%)، وأخيرًا إسبانيا (12.6%).

مصادر البيانات

بيانات عن عدد الأطفال في اليابان (باللغة اليابانية) و السكان بشكل عام (باللغة اليابانية) من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

