جيل واعد وطموح كبير: الساموراي الأزرق في طريقه إلى مونديال 2026

تتزايد التوقعات بشأن أداء المنتخب الوطني للرجال في اليابان مع توجهه إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما اجتاز الفريق التصفيات بسلاسة وحقق انتصارات ودية لافتة أمام اسكتلندا وإنجلترا في الفترة التي سبقت البطولة، ما عزّز الآمال بظهور قوي على الساحة العالمية.

مورياسو اليابان

يستعد المنتخب الياباني لكرة القدم للرجال، بقيادة المدرب هاجيمي مورياسو، لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، في مشاركته الثامنة تواليًا في البطولة العالمية. ويحتل منتخب الساموراي الأزرق المركز الثامن عشر في التصنيف العالمي، وقد أوقعته القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا المصنفة سابعة عالميًا، والسويد المصنفة الثامنة والثلاثين، وتونس المصنفة الرابعة والأربعين. ويفتتح المنتخب الياباني مشواره بمواجهة قوية أمام هولندا يوم 14 يونيو/ حزيران، الموافق 15 يونيو/ حزيران بتوقيت اليابان، على ملعب دالاس في ولاية تكساس.

جدول مباريات المنتخب الياباني في كأس العالم

(التواريخ والأوقات بتوقيت اليابان)

مباريات دور المجموعات (المجموعة F) الخصم 15 يونيو/ حزيران (الإثنين)، 5:00 هولندا (دالاس) 21 يونيو/ حزيران (الأحد)، 13:00 تونس (مونتيري) 26 يونيو/ حزيران (الجمعة)، 8:00 السويد (دالاس)

أثبت هاجيمي مورياسو، لاعب خط الوسط السابق في المنتخب الياباني، كفاءته التدريبية مع سانفريس هيروشيما، بعدما قاد الفريق لإحراز ثلاثة ألقاب في الدوري الياباني خلال خمسة مواسم ونصف قضاها على رأس الجهاز الفني. ويتولى مورياسو تدريب منتخب اليابان لكرة القدم منذ عام 2018، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق انتصارات تاريخية على ألمانيا وإسبانيا خلال كأس العالم لكرة القدم 2022، ليبلغ المنتخب دور الـ16 للمرة الثانية تواليًا، قبل أن يودع البطولة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وقدم المنتخب الياباني أداءً قويًا خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما حقق 13 انتصارًا مقابل تعادلين وهزيمة واحدة فقط. ويعلّق مشجعو ”الساموراي الأزرق“ آمالًا كبيرة على مورياسو لقيادة الجيل الحالي، الذي يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين في أوروبا، نحو تجاوز الدور الأول من الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ اليابان. وقد تعززت هذه التطلعات مؤخرًا بعد فوزين وديين خارج الديار بنتيجة 1-0 على كل من اسكتلندا وإنجلترا.

الجولة الثانية من التصفيات (نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - يونيو/ حزيران 2024)

الفوز بجميع المبارايات : 6-0

فوز 5-0 على ميانمار

فوز 5-0 على سوريا

فوز 1-0 على كوريا الشمالية

فوز 3-0 على كوريا الشمالية (انسحاب)

فوز 5-0 على ميانمار

فوز 5-0 على سوريا

الجولة الثالثة من التصفيات (سبتمبر/ أيلول 2024 - يونيو/ حزيران 2025)

بفضل سجلهم الذي تضمن 7 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، ضمنوا المركز الأول وتأهلوا للبطولة الرئيسية.

فوز 7-0 على الصين

فوز 5-0 على البحرين

فوز 2-0 على السعودية

تعادل 1-1 مع أستراليا

فوز 4-0 على إندونيسيا

فوز 3-1 على الصين

فوز 2-0 على البحرين

تعادل 0-0 على السعودية

خسارة 0-1 على أستراليا

فوز 6-0 على إندونيسيا

تشكيلة تضم لاعبين أوروبيين بارزين

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم في 15 مايو/ أيار عن تشكيلة المنتخب الياباني المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم، والتي تضم في معظمها لاعبين محترفين في أوروبا. من بين الأسماء التي تستحق المتابعة: المهاجم أويدا أياسي (فينورد)، ولاعبو الوسط إندو واتارو (ليفربول)، وإيتو جونيا (جينك)، ودوان ريتسو (فرانكفورت)، وكوبو تاكيفوسا (ريال سوسيداد)، والمدافع تومياسو تاكيهيرو (أياكس)، وحارس المرمى سوزوكي زيون (بارما). ويغيب عن المنتخب بشكل ملحوظ لاعب الوسط ميتوما كاورو (برايتون) الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة في 9 مايو/أيار. أما المدافع المخضرم ناغاتومو يوتو، وهو أحد ثلاثة لاعبين محليين فقط تم استدعاؤهم، فسيشارك في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي، ويبلغ من العمر 39 عامًا.

سجل اليابان في كأس العالم لكرة القدم

1998 (فرنسا)

دور المجموعات

2002 (اليابان/كوريا الجنوبية)

دور الـ16 (خسارة 0-1 أمام تركيا)

2006 (ألمانيا)

دور المجموعات

2010 (جنوب أفريقيا)

دور الـ16 (خسارة بركلات الترجيح 3-5 أمام باراغواي)

2014 (البرازيل)

دور المجموعات

2018 (روسيا)

دور الـ16 (خسارة 2-3 أمام بلجيكا)

2022 (قطر)

دور الـ16 (خسارة بركلات الترجيح 1-3 أمام كرواتيا)

صورة العنوان الر ئيسي: التشكيلة الأساسية لمنتخب الساموراي الأزرق قبل مباراته الودية ضد إنجلترا على ملعب ويمبلي في لندن في 31 مارس 2026. © أ ف ب/ جيجي برس