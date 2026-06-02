الإعلان رسميًا عن تشكيلة اليابان المشاركة في المونديال

الإعلان رسميًا عن تشكيلة اليابان المشاركة في المونديالرياضة
يتطلع المنتخب الياباني لكرة القدم إلى بلوغ ربع النهائي لأول مرة
أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم في 15 مايو/ أيار عن قائمة تضم 26 لاعباً من المنتخب الوطني الياباني للرجال، والذين سيشاركون في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ويشارك منتخب الساموراي الأزرق للمرة الثامنة على التوالي في البطولة، التي ستنطلق في 11 يونيو/ حزيران في مدينة مكسيكو.
يحتل المنتخب الياباني المركز الثامن عشر عالمياً، وسيلعب ضمن المجموعة السادسة (F) إلى جانب منتخبات هولندا وتونس والسويد. يبدأ المنتخب مشواره في البطولة يوم 14 يونيو بمواجهة منتخب هولندا، وصيف البطولة سابقاً، والمصنف السابع عالمياً. ثم سيواجه منتخب تونس، المصنف الرابع والأربعين عالمياً، يوم 20 يونيو/ حزيران، ومنتخب السويد، المصنف الثامن والثلاثين عالمياً، يوم 25 يونيو/ حزيران. (مواعيد المباريات في اليابان تسبق مواعيدها بيوم واحد).
وصل المنتخب الياباني إلى الأدوار الإقصائية أربع مرات، بما في ذلك في آخر نسختين من البطولة، لكنه لم يتجاوز دور الستة عشر حتى الآن.
جدول مباريات المنتخب الياباني في كأس العالم
(التواريخ والأوقات بحسب التوقيت المحلي في اليابان)
|المنتخب المنافس
|مباريات دور المجموعات (المجموعة السادسة F)
|هولندا (دالاس)
|الاثنين، 15 يونيو | الساعة 05:00
|تونس (مونتيري)
|الأحد، 21 يونيو | الساعة 13:00
|السويد (دالاس)
|الجمعة، 26 يونيو | الساعة 08:00
قائمة منتخب اليابان المشارك في كأس العالم 2026
المدرب
مورياسو هاجيمي
تاريخ الميلاد: 23 أغسطس 1968
المسيرة التدريبية
2012 - 2017: سانفريس هيروشيما
2017: منتخب اليابان تحت 20 سنة
2018: منتخب اليابان تحت 23 سنة
2018 - الآن: المنتخب الياباني الأول
حراس المرمى
سوزوكي زيون
تاريخ الميلاد: 21 أغسطس 2002
الطول: 190 سم
خاض 23 مباراة دولية / سجل 14 أهداف
النادي الحالي: بارما كالتشيو 1913 (إيطاليا)
أوساكو كيسوكي
تاريخ الميلاد: 28 يوليو 1999
الطول: 188 سم
خاض 11 مباراة دولية / سجل 8 أهداف
النادي الحالي: سانفريس هيروشيما (اليابان)
هاياكاوا توموكي
تاريخ الميلاد: 3 مارس 1999
الطول: 187 سم
خاض 3مباراة دولية / 0 أهداف
النادي الحالي: كاشيما أنتلرز (اليابان)
المدافعون
ناجاتومو يوتو
تاريخ الميلاد: 12 سبتمبر 1986
الطول: 170 سم
خاض 144 مباراة دولية / سجل 4 أهداف
النادي الحالي: نادي طوكيو (اليابان)
شوغو تانيغوتشي
تاريخ الميلاد: 15 يوليو 1991
الطول: 185 سم
خاض 37 مباراة دولية / سجل 1 أهداف
النادي: سينت ترويدن (بلجيكا)
واتانابي تسويوشي
تاريخ الميلاد: 5 فبراير 1997
الطول: 184 سم
خاض 10 مباراة دولية / 0 أهداف
النادي الحالي: فينورد (هولندا)
سوزوكي جونوسوكي
تاريخ الميلاد: 12 يوليو 2003
الطول: 180 سم
خاض 6 مباراة دولية / 0 أهداف
النادي الحالي: نادي كوبنهاغن (الدنمارك)
إيتو هيروكي
تاريخ الميلاد: 12 مايو 1999
الطول: 188 سم
خاض 23 مباراة دولية / سجل 1 أهداف
النادي الحالي: بايرن ميونخ (ألمانيا)
إيتاكورا كو
تاريخ الميلاد: 27 يناير 1997
الطول: 188 سم
خاض39 مباراة دولية / سجل 2 أهداف
النادي الحالي: أياكس أمستردام (هولندا)
توميياسو تاكيهيرو
تاريخ الميلاد: 5 نوفمبر 1998
الطول: 187 سم
خاض 42 مباراة دولية /سجل 1 أهداف
النادي الحالي: أياكس أمستردام (هولندا)
سيكو أيومو
تاريخ الميلاد: 7 يونيو 2000
الطول: 186 سم
13 مباراة دولية / 0 أهداف
النادي الحالي: لو هافر (فرنسا)
سوجاوارا يوكيناري
تاريخ الميلاد: 28 يونيو 2000
الطول: 179 سم
خاض 20 مباراة دولية / سجل 6 أهداف
النادي الحالي: فيردر بريمن (ألمانيا)
لاعبو خط الوسط / الهجوم
إندو واتارو
تاريخ الميلاد: 9 فبراير 1993
الطول: 178 سم
خاض 72 مباراة دولية / سجل 4 أهداف
النادي الحالي: ليفربول (إنجلترا)
كامادا دايتشي
تاريخ الميلاد: 5 أغسطس 1996
الطول: 180 سم
خاض 49 مباراة دولية / سجل 12 هدفًا
النادي الحالي: كريستال بالاس (إنجلترا)
سانو كايشو
تاريخ الميلاد: 30 ديسمبر 2000
الطول: 176 سم
خاض 12 مباراة دولية / لم يسجل أي أهداف
النادي الحالي: ماينز 05 (ألمانيا)
تاناكا آو
تاريخ الميلاد: 10 سبتمبر 1998
الطول: 180 سم
خاض 37 مباراة دولية / سجل 8 أهداف
النادي الحالي: ليدز يونايتد (إنجلترا)
إيتو جونيا
تاريخ الميلاد: 9 مارس 1993
الطول: 177 سم
خاض 68 مباراة دولية / سجل 15 هدفًا
النادي الحالي: نادي جينك (بلجيكا)
دوان ريتسو
تاريخ الميلاد: 16 يونيو 1998
الطول: 172 سم
خاض 64 مباراة دولية / سجل 11 هدفًا
النادي الحالي: آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)
ناكامورا كيتو
تاريخ الميلاد: 28 يوليو 2000
الطول: 180 سم
خاض 24 مباراة دولية / سجل 10أهداف
النادي الحالي: ستاد ريمس (فرنسا)
كوبو تاكيفوسا
تاريخ الميلاد: 4 يونيو 2001
الطول: 173 سم
خاض 48 مباراة دولية / سجل 7 أهداف
النادي الحالي: ريال سوسيداد (إسبانيا)
سوزوكي يويتو
تاريخ الميلاد: 25 أكتوبر 2001
الطول: 175 سم
خاض 6 مباريات دولية / لم يسجل أي أهداف
النادي الحالي: فرايبورغ (ألمانيا)
مايدا دايزن
تاريخ الميلاد: 20 أكتوبر 1997
الطول: 173 سم
خاض 27 مباراة دولية / سجل 4 أهداف
النادي الحالي: سيلتيك (اسكتلندا)
أويـدا آياسي
تاريخ الميلاد: 28 أغسطس 1998
الطول: 182 سم
خاض 38 مباراة دولية / سجل16 هدفًا
النادي الحالي: فينورد (هولندا)
أوغاوا كوكي
تاريخ الميلاد: 8 أغسطس 1997
الطول: 186 سم
خاض 14 مباراة دولية / سجل 10أهداف
النادي الحالي: إن إي سي نايميخن (هولندا)
غوتو كيسوكي
تاريخ الميلاد: 3 يونيو 2005
الطول: 191 سم
خاض 3 مباريات دولية / لم يسجل أي أهداف
النادي الحالي: سينت ترويدن (بلجيكا)
شيغاى كينتو
تاريخ الميلاد: 26 مارس 2005
الطول: 180 سم
خاض مباراة دولية واحدة / لم يسجل أي أهداف
النادي الحالي: فولفسبورغ (ألمانيا)
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي، من اليسار: سوزوكي زيون، كامادا دايتشي، دوان ريتسو، كوبو تاكيفوسا. © الاتحاد الياباني لكرة القدم)