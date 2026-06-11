اليابان تشهد زيادة مستمرة في ظهور الدببة داخل المناطق المأهولة

هل ستواصل الدببة النزول إلى المناطق السكنية في العام التالي أيضا، بعد تراجع المحصولات التي تتغذى عليها في الجبال وإدراكها أن هناك أطعمة شهية في القرى والمناطق المأهولة بالناس؟ وحتى في مستهل العام المالي 2026، بدأت تتوارد بالفعل تقارير عن وقوع إصابات بشرية جديدة.

أفادت وزارة البيئة اليابانية بأن الأرقام الأولية تشير إلى أن عدد حالات ظهور الدببة السوداء الآسيوية خلال العام المالي 2025 بلغ 50776 حالة على مستوى البلاد. وكان الرقم أعلى بشكل حاد بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالعام المالي 2024، حيث بلغ العدد 20513 حالة، ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بمثل هذه السجلات في عام 2009. ومن المعتقد أن تراجع محاصيل البلوط وغيرها من مصادر الغذاء أدى إلى زيادة عدد مشاهدات الدببة.

وفيما يلي أعلى 5 محافظات من حيث عدد حالات ظهور الدببة السوداء الآسيوية، باستثناء هوكّايدو و 7 محافظات في منطقة كيوشو التي لا تعيش فيها هذه الدببة، بالإضافة إلى محافظة أوكيناوا، وقد تركزت الزيادة بشكل رئيسي في منطقة توهوكو:

محافظة أكيتا: 13592 حالة

محافظة إيواتي: 9739 حالة

محافظة ميياغي: 3559 حالة

محافظة نييغاتا: 3528 حالة

محافظة آوموري: 3334 حالة

وبلغ عدد حوادث إصابات البشر الناجمة عن هجمات الدببة خلال العام المالي 2025 ما مجموعه 216 واقعة. ووصل عدد الضحايا إلى 238 شخصا، من بينهم 13 حالة وفاة، وهذان الرقمان هما الأسوأ على الإطلاق. ومع دخول العام المالي 2026، استمرت تلك الحوادث، فقد عثر في شهر أبريل/نيسان على جثة امرأة يعتقد أنها تعرضت لهجوم من دببة في منطقة جبلية ببلدة شيوا التابعة لمحافظة إيواتي. كما عثر في شهر مايو/أيار على جثتين لشخصين يعتقد أنهما تعرضا لهجوم دببة أثناء جمع نباتات جبلية برية، وذلك في مدينة هاتشيمانتاي بمحافظة إيواتي ومدينة ساكاتا بمحافظة ياماغاتا.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان الرئيسي: دب أسود آسيوي تمت مشاهدته في مدينة إيدا بمحافظة ناغانو (© جيجي برس، الصورة ملتقطة في أبريل/نيسان عام 2025)