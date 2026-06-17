تغير المناخ يعيد تشكيل سوق العقارات السكنية في اليابان

أظهر تقرير صادر عن مشغّل منصة عقارية رئيسية في اليابان تغيّرًا في تفضيلات المستأجرين، مع تراجع الإقبال على الشقق ذات الإطلالة الجنوبية، مقابل زيادة الاهتمام بالمساكن التي لا تتطلب وجود ضامن، في ظل تغيّر أنماط المعيشة والظروف الاقتصادية.

تغيير الأولويات

قامت شركة Lifull اليابانية بتجميع البيانات من مرشحات البحث عن العقارات المؤجرة المستخدمة في منصتها للعقارات والإسكان Lifull Homes خلال عام 2025، وتحويلها إلى نقاط لإنشاء تصنيف عام.

وكما هو الحال في الاستطلاع السابق، كان الشرط الأعلى الذي سعى إليه الأشخاص الذين يبحثون عن سكن للإيجار هو ”وجود حمام ومرحاض منفصلين“، على الرغم من انخفاضه بمقدار 12 نقطة إلى 913. وكان الشرط الثاني هو ”توفر مواقف السيارات“ عند 899 نقطة، وهو ما يعتبر ذا أهمية خاصة في مناطق مثل توهوكو/هوكايدو وكيوشو/أوكيناوا، خارج المناطق الحضرية الكبرى.

كانت طريقة Lifull هي أخذ معايير البحث العشرين الأعلى تصنيفًا في كل مقاطعة من محافظات اليابان الـ 47، ومنح 20 معيارًا للمركز الأول، وهبوطًا إلى نقطة واحدة للمركز العشرين.

مقارنةً بالاستطلاع السابق، ارتفعت نسبة من يفضلون السكن بدون ضامن بمقدار 60 نقطة لتصل إلى 256. ووفقًا لليفول، بات من الصعب على المستأجرين تأمين ضامن بسبب كبار السن أو عدم وجود أقارب يمكنهم الاعتماد عليهم. إضافةً إلى ذلك، ولحماية ميزانية الأسرة من ارتفاع الأسعار والإيجارات، ارتفعت نسبة من يفضلون السكن مع شخصين بشكل ملحوظ، حيث زادت بمقدار 29 نقطة لتصل إلى 493.

في الوقت نفسه، انخفضت نسبة من يفضلون السكن في وحدات سكنية مواجهة للجنوب، والتي كانت تُعتبر معيارًا أساسيًا، انخفاضًا حادًا بمقدار 71 نقطة. ويبدو أن ارتفاع تكاليف تكييف الهواء في ظل موجة الحر الشديدة الحالية قد قلل من شعبية هذه الشقق. كما انخفضت نسبة من يفضلون خاصية تسخين مياه الحمام بمقدار 48 نقطة مقارنةً بالاستطلاع السابق، وهو ما قد يعكس ازدياد عدد الأشخاص الذين يفضلون الاستحمام لتوفير الوقت.

مصادر البيانات

بيانات حول شروط قائمة الرغبات للمستأجرين الباحثين عن سكن في عام 2026 (باللغة اليابانية) من Lifull.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © PhotoAC)