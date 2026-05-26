انخفاض واردات اليابان من نفط الشرق الأوسط إلى أدنى مستوى

انخفضت واردات النفط في اليابان بشكل حاد في أبريل/نيسان، في ظل اعتماد البلاد الكبير على الشرق الأوسط لتأمين جزء كبير من احتياجاتها البترولية، وذلك وسط اضطرابات متزايدة تشهدها المنطقة، ما يسلّط الضوء مجددًا على هشاشة أمن الطاقة الياباني أمام التوترات الجيوسياسية.

إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة

منذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي أشعلت الحرب مع إيران في 28 فبراير/ شباط، أُغلق مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا لنقل النفط في الشرق الأوسط، أمام حركة الملاحة. ووفقًا لـرابطة مالكي السفن اليابانية، لم تعبر المضيق سوى خمس سفن مرتبطة باليابان خلال الفترة من مارس/ آذار إلى مايو/ أيار. ونظرًا لأن نقل النفط بالناقلات من الشرق الأوسط إلى اليابان يستغرق نحو 20 يومًا، فقد انعكست ظروف شهر مارس/ آذار على إحصاءات التجارة الخاصة بشهر أبريل/ نيسان، التي تستند إلى بيانات التخليص الجمركي للبضائع.

وأظهرت الإحصاءات التجارية الأولية التي نشرتها وزارة المالية اليابانية انخفاض إجمالي واردات النفط الخام في أبريل/ نيسان بنسبة 63.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، لتصل إلى 4.5 مليون كيلولتر. وشمل ذلك 3.8 مليون كيلولتر من واردات الشرق الأوسط، بانخفاض قدره 67.2%. ويُعد الرقمان الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية حسب المنتجات عام 1979.

ورغم عدم توفر بيانات مماثلة لفترتي أزمتي النفط عامي 1973 و1979، تشير جمعية البترول اليابانية إلى أن واردات النفط الخام تراجعت بنسبة 4.5% على أساس سنوي في السنة المالية 1974، وبنسبة 10% في السنة المالية 1980. وعلى الرغم من أن أرقام أبريل/ نيسان 2026 تعكس شهرًا واحدًا فقط، فإن حجم الانخفاض يُعد لافتًا للغاية مقارنة بالتراجعات المسجلة خلال أزمتي النفط السابقتين.

رغم أن المخاوف بشأن الإمدادات أدت إلى ارتفاع أسعار خام دبي في مارس، إلا أن انخفاض كمية النفط المستورد إلى اليابان أدى إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 50% لتصل إلى 454.2 مليار ين، ما لم يُؤثر سلبًا على الميزان التجاري.

عادةً ما تتجاوز نسبة واردات اليابان من النفط من الشرق الأوسط 90%، لكنها انخفضت في أبريل إلى 85.8%. وقد سعت الحكومة إلى إيجاد مصادر بديلة، وأفرجت عن جزء من احتياطياتها، حيث صرّح رئيس الوزراء تاكايتشي ساناي بأن اليابان قادرة على تأمين احتياجاتها النفطية حتى بداية عام 2027.

يذكر كيوتشي تاكاهيدي، الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث، في تقرير حول التوقعات الاقتصادية لليابان، أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، فإن ”نقص النفط والنفتا سيؤدي إلى خفض الإنتاج، مما سيؤدي بدوره إلى نقص المنتجات وارتفاع الأسعار“. ويقول إن اتجاه الركود التضخمي، الذي يجمع بين ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو، سيتفاقم.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: ناقلة النفط إينيوس إنديفور التابعة لمجموعة إينيوس. بإذن من إينيوس، © جيجي برس)