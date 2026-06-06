لماذا لا يزال اليابانيون يعشقون الأرز الأبيض الطازج؟

لا يزال الأرز يشكّل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في اليابان، إذ يتناوله 86.8% من السكان مرة واحدة على الأقل يوميًا، ما يعكس مكانته الراسخة على المائدة اليابانية رغم تغيّر العادات الغذائية.

معظم الناس يتناولون الأرز مرة واحدة على الأقل يوميًا

أظهر استطلاع في اليابان أن 86.8% من الناس يستهلكون الأرز الأبيض مرة واحدة على الأقل يوميًا. أجرى الاستطلاع بشكل مشترك شركة نيكسير للتسويق عبر الإنترنت وتاجر الأرز ميزوهويا، واستهدف 500 مستجيب. كان أكبر شريحة من المستجيبين، بنسبة 30.8%، يقولون إنهم يتناولون الأرز الأبيض مرتين يوميًا. تظهر النتائج أنه على الرغم من استمرار ارتفاع استهلاك المواد الأساسية الأخرى مثل الخبز والمعكرونة، فإن ثقافة الطعام اليابانية لا تزال متجذرة في استهلاك الأرز.

قال ما يقارب 80% من المستطلعين إنهم يشعرون بأن الأرز لذيذ عند تناوله. وبشكل أكثر تحديدًا، وجد 79.7% أن الأرز الطازج المطبوخ لذيذ، بينما شعر 35.0% و28.3% على التوالي بذلك عند تناول الأونيغيري (كرات الأرز) والأرز الجديد المحصود.

كان الرد الأول عند سؤالهم عن ما يفعلونه للاستمتاع بأرز لذيذ هو اختيار الأرز الجديد المحصود بنسبة 42.7%. بالإضافة إلى ذلك، أشار حوالي 30% إما إلى تعديل طريقة الطهي، أو تغيير نوع الأرز، أو اختيار أرز من منطقة معينة.

يفضل الكثيرون اتخاذ خطوات خاصة أخرى لتحسين طعم الأرز بدلاً من مجرد إنفاق المال على الأرز الفاخر أو أجهزة طهي الأرز عالية الجودة. من الأمثلة التي ذكرها المستجيبون: «أشتري الأرز البني وأطحنه بكمية تكفي لأسبوع واحد كل مرة» (امرأة في الخمسينيات)؛ «آخذ الأرز المبرد مسبقًا وأنقعه لمدة ثلاث إلى أربع ساعات في ماء معدني بارد قبل طهيه» (رجل في الأربعينيات).

مصادر البيانات

بيانات استطلاع استهلاك الأرز (باللغة اليابانية) من نيكسير بالتعاون مع ميزوهويا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من بيكستا)