رغم مكانته التقليدية.. استهلاك الأرز يواصل الانخفاض في اليابان

انخفض استهلاك الأرز الشهري للفرد في اليابان بنسبة 6% خلال السنة المالية 2025 ليصل إلى 4.4 كيلوغرامات، في استمرار لاتجاه تراجع استهلاك الغذاء الأساسي التقليدي وسط تغيّر العادات الغذائية وأنماط الحياة.

بلغ متوسط ​​استهلاك الفرد من الأرز شهرياً في اليابان 4.435 كيلوغراماً في السنة المالية 2025، وفقاً لنتائج مسح سلوك المستهلك الذي نشرته مؤخراً إحدى منظمات صناعة الأرز. ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 6.1% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات. ويعادل هذا الانخفاض حوالي 4.4 أطباق من الأرز، بافتراض أن الطبق الواحد يحتوي على 65 غراماً من الأرز الأبيض.

أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بالاعتماد على بيانات مراقبة استهلاك الأسر في جميع أنحاء اليابان. في مارس 2026، تم استلام 1608 استجابة صالحة من الأسر. وقدّر الباحثون استهلاك الأرز المنزلي بناءً على كمية الأرز المطحون المتوفرة في بداية الشهر ونهايته، وكمية الأرز المشتراة خلال الشهر، وعدد أفراد الأسرة. كما تم تقدير استهلاك الأرز من خلال الوجبات الجاهزة وتناول الطعام في المطاعم بناءً على استجابات الاستطلاع.

قُدّر متوسط ​​استهلاك الأرز للفرد في مارس 2026 بنحو 4339 كيلوغرامًا. من هذا الاستهلاك، كان 64.5% منه يُستهلك في المنزل، بينما جاء 21.2% من الوجبات الجاهزة، و14.3% من خلال تناول الطعام في المطاعم. في السنة المالية 2016، بلغت نسبة استهلاك الأرز في المنزل 68.9%. وهذا يعني أنه خلال العقد الماضي، زادت نسبة استهلاك الأرز من خلال الوجبات الجاهزة وتناول الطعام في المطاعم بنحو خمس نقاط مئوية.

أما بالنسبة لأماكن شراء المستهلكين للأرز خلال شهر مارس، فقد استحوذت محلات السوبر ماركت على الحصة الأكبر بنسبة 48.9%. تلتها الأرز المُستلم مجاناً من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو المعارف (12.0%)، ثم التسوق عبر الإنترنت (10.5%)، وأخيراً الصيدليات (8.5%). في حين لم يشترِ سوى 2.3% من المستهلكين الأرز من متاجر الأرز المتخصصة المحلية.

سجلت المتاجر الصغيرة أعلى متوسط ​​سعر شراء للأرز، حيث بلغ 1038 ينًا يابانيًا للكيلوغرام. وهذا يعادل تقريبًا ضعف سعر الأرز المُشترى مباشرةً من المنتجين، والذي كان الأقل سعرًا عند 518 ينًا يابانيًا للكيلوغرام. أما محلات السوبر ماركت، فبلغ متوسط ​​سعرها 772 ينًا يابانيًا للكيلوغرام، بينما بلغ متوسط ​​سعرها في التسوق عبر الإنترنت 773 ينًا يابانيًا للكيلوغرام.

مصادر البيانات

بيانات عن استهلاك الأرز (باللغة اليابانية) من منظمة دعم تأمين إمدادات مستقرة من الأرز.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)