كيف أصبحت موسيقى ”ناروتو“ اليابانية الأكثر ربحًا في الخارج؟

كانت الموسيقى التصويرية لأنيمي ناروتو: شيبودين العمل الياباني الأعلى تحقيقًا للإيرادات من حقوق الملكية الفكرية الدولية خلال السنة المالية 2025، ما يعكس الشعبية العالمية المستمرة للسلسلة وتأثيرها الواسع في الأسواق الخارجية، حتى بعد سنوات من انتهاء عرضها الأصلي.

نجاح عالمي

حققت الموسيقى التصويرية لأنيمي ”ناروتو: شيبودين“، من تأليف تاكاناشي ياسوهارو، أعلى إيرادات بين الأعمال اليابانية من عوائد حقوق الملكية القادمة من هيئات إدارة حقوق النشر الأجنبية خلال السنة المالية 2025 من أبريل/نيسان عام 2025 إلى مارس/آذار عام 2026. وتستند هذه البيانات إلى الجمعية اليابانية لحقوق المؤلفين والملحنين والناشرين.

عُرض أنيمي شيبودين، وهو الجزء التلفزيوني الثاني من السلسلة، في اليابان من عام 2007 إلى عام 2017، وحقق نجاحا عالميا واسعا، حيث تدفقت عوائد حقوق الملكية من 51 دولة ومنطقة، من بينها الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا. ولا يزال المعجبون يقدرون الموسيقى التصويرية بفضل مزيجها الحيوي بين الآلات الموسيقية اليابانية التقليدية وموسيقى الروك الصاخبة والتوزيعات الأوركسترالية. وتعد هذه المرة الثامنة التي تتصدر فيها الموسيقى التصويرية قائمة إيرادات حقوق الملكية العالمية.

كما جاءت الموسيقى التصويرية لكل من ”ون بيس“ و ”هجوم العمالقة“ ضمن أكثر 10 أعمال تحقيقا لعوائد حقوق الملكية خلال السنة المالية 2025، ما يعكس الانتشار العالمي الواسع لأعمال الأنيمي داخل المشهد الموسيقي الياباني.

أكثر 10 أعمال موسيقية يابانية من حيث عوائد حقوق الملكية من الخارج في السنة المالية 2025

العمل الفنان 1 موسيقى تصويرية لأنيمي ”ناروتو: شيبودين“ تاكاناشي ياسوهارو 2 موسيقى تصويرية لأنيمي ”ون بيس“ تاناكا كوهي 3 موسيقى تصويرية لأنيمي ”هانتر × هانتر“ هيرانو يوشيهيسا 4 ”ميري-غو-راوند أوف لايف“ هيسايشي جو 5 موسيقى تصويرية لأنيمي ”بوروتو: ناروتو نيكست جينيريشنز“ تاكاناشي ياسوهارو 6 موسيقى تصويرية لأنيمي ”ون بيس“ هاماغوتشي شيرو 7 موسيقى تصويرية لفيلم ”غودزيلا ماينس وان“ ساتو ناؤكي 8 موسيقى تصويرية لأنيمي ”ناروتو“ ماسودا توشيو 9 موسيقى تصويرية لأنيمي ”بلاك كلوفر“ سيكي ميناكو 10 موسيقى تصويرية لأنيمي ”هجوم العمالقة“ ساوانو هيرويوكي

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: موسيقى تصويرية لأنيمي ناروتو: شيبودين. بإذن من الجمعية اليابانية لحقوق المؤلفين والملحنين والناشرين)