موجة زيادات أجور جديدة تعزز دخول العاملين في اليابان

رفعت الشركات الكبرى في اليابان الأجور بأكثر من 5% للعام الثالث على التوالي في 2026، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التضخمية ومساعي تعزيز الاستهلاك المحلي وتحسين دخول العاملين.

أعلى زيادة بالين على الإطلاق

أظهر الإعلان الأولي الصادر عن الاتحاد الياباني للأعمال (كيدانرين) بشأن نتائج مفاوضات الربيع بين العمال وأصحاب العمل لعام 2026 في الشركات الكبرى متوسط زيادة الأجور السنوية (بما في ذلك الزيادة الأساسية) بنسبة 5.46%، أي 19,964 ين شهريًا. هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تتجاوز فيها الزيادة 5%. وبالقيمة الينية، تعد هذه أكبر زيادة منذ بدء التسجيلات المقارنة عام 1976.

شمل الاستطلاع 248 شركة كبرى في 23 قطاعًا، واستندت النتائج إلى متوسط زيادة الأجور لدى 103 شركات ردت على الاستطلاع.

سجل قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة نمو عند 8.28%، تلاه قطاع البناء بنسبة 7.63%، ثم الطباعة بنسبة 6.81%. بلغت نسبة الزيادة في قطاع التصنيع 5.29%، وفي القطاع غير التصنيعي 5.85%، وهي أعلى نسبة منذ بدء التسجيلات المقارنة عام 1997.

مصادر البيانات

بيانات نتائج مفاوضات الربيع لعام 2026 لدى كبرى الشركات اليابانية (باللغة اليابانية) من كيدانرين.

(النص الأأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)