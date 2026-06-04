اليابان تعتمد نظامًا من 5 مستويات لتبسيط التحذيرات من الكوارث

هل يجب البقاء في المكان أم الاستعداد للمغادرة؟ يوضّح نظام التحذير المرمّز بالألوان ذي المستويات الخمسة في اليابان الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع كوارث مرتبطة بالطقس، بما في ذلك توقيت الإخلاء، لمساعدة السكان على التصرف بسرعة وفق مستوى الخطر.

تواصل أوضح

بدأت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة نظامًا جديدًا لمشاركة معلومات الكوارث المتعلقة بالطقس، قبل موسم الأمطار لعام 2026 وذروة أشهر الإعاصير في الصيف والخريف.

يقسم النظام الكوارث إلى أربعة أنواع:

فيضانات الأنهار تغطي فيضانات 400 نهر رئيسي في جميع أنحاء اليابان.

الأمطار الغزيرة تغطي الأمطار الغزيرة والفيضانات المصاحبة للأنهار الصغيرة، بالإضافة إلى غمر المباني.

الانهيارات الأرضية تغطي الانهيارات الأرضية وتدفق الحطام على المنحدرات.

المد البحري تغطي الحالات التي يرتفع فيها مستوى سطح البحر بسبب انخفاض الضغط الجوي، وحيث تدفع الرياح القوية الأمواج نحو الشاطئ.

توجد ٥ مستويات للدلالة على درجة الإلحاح، مما يوضح الإجراء الذي يجب على السكان اتخاذه. تستخدم البلديات ألوانًا مختلفة لكل مستوى في بث الكوارث وصفحات الويب الخاصة بها، بالإضافة إلى التلفزيون والأخبار عبر الإنترنت. يُشجع الأسر على مناقشة ما يجب فعله في كل حالة مسبقًا، كجزء من الاستعداد للكوارث.

المستوى الإجراء الضروري 5. تحذير طارئ الحياة في خطر. تأمين السلامة الشخصية فورًا. إخلاء إلزامي لجميع من هم في المستوى 4. لا تنتظروا حتى المستوى 5. 4. تحذير عاجل يجب على جميع السكان الإجلاء إلى مكان آمن. 3. تحذير إجلاء كبار السن ومن يحتاجون إلى مساعدة. 2. تنبيه التحدث مع العائلة والتحقق من طرق الإجلاء. 1. تنبيه مبكر الاهتمام بمعلومات الكوارث.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى المعلومات المنشورة من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

في المستوى 2 (تنبيه، أصفر)، يجب على الأسر التحقق من إجراءات الإجلاء، بما في ذلك الطرق وما يجب حمله، في حال تفاقم الوضع.

في المستوى 3 (تحذير، أحمر)، يجب إجلاء كبار السن ومن يحتاجون إلى مساعدة. أما الآخرون فيتوقفون عن روتينهم المعتاد ويستعدون للإجلاء.

يمثل المستوى 4 (تحذير عاجل، أرجواني) أمر إجلاء من السلطة المحلية، ويجب على الجميع الإجلاء.

يأتي المستوى 5 (تحذير طارئ، أسود) عندما تكون الكارثة قد حدثت بالفعل أو على وشك الحدوث. في هذه المرحلة، قد يكون الإجلاء خطيرًا فعليًا. يجب التصرف فورًا لحفظ السلامة الشخصية.

مصادر البيانات

معلومات عن نظام مشاركة معلومات الكوارث الجديد (باللغة اليابانية) من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: منازل غمرتها فيضانات نهر تسوكادا في واجيما بمحافظة إيشيكاوا في 22 سبتمبر/ أيلول 2024. © جيجي برس)