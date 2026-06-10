تراجع تاريخي في عدد سكان اليابان خلال 5 سنوات فقط!

يواصل عدد سكان اليابان الانكماش، إذ كانت طوكيو وأوكيناوا المحافظتين الوحيدتين من بين المحافظات السبع والأربعين اللتين سجلتا نموًا سكانيًا بين التعدادين الوطنيين لعامي 2020 و2025، في وقت تواصل فيه معظم مناطق البلاد مواجهة تراجع ديموغرافي غير مسبوق.

انخفاض للمرة الثالثة على التوالي

بلغ عدد سكان اليابان 123,049,524 نسمة في الأول من أكتوبر 2025، بانخفاض قدره 3.1 مليون نسمة مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات. أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الأرقام الأولية لتعداد عام 2025، والتي تشمل المقيمين اليابانيين وغير اليابانيين. يُجرى التعداد الوطني كل خمس سنوات منذ عام 1920، وسُجل أول انخفاض عام 2015، ثم تكرر الانخفاض في 2020 و2025، وكان الأخير الأكبر على الإطلاق. ارتفع معدل الانخفاض من 0.7% عام 2020 إلى 2.5% عام 2025.

ارتفع عدد الأسر بنسبة 2.3% ليصل إلى 57.1 مليون أسرة، وهو رقم قياسي جديد. وبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة 2.15 شخصًا، وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيلات المقارنة عام 1970.

ارتفع عدد السكان في طوكيو وأوكيناوا فقط من بين 47 محافظة. وانخفض عدد السكان في 6 محافظات كانت قد شهدت ارتفاعًا في تعداد 2020، مثل آيتشي (من +0.8% إلى -1.2%)، وسايتاما (من +1.1% إلى -0.8%)، وفوكوؤكا (من +0.7% إلى -1.0%). وتسارعت وتيرة الانخفاض في 39 محافظة أخرى، مثل شيماني (من -3.3% إلى -6.2%)، وشيزووكا (من -1.8% إلى -4.5%)، وهيروشيما (من -1.6% إلى -4.2%).

بلغت طوكيو أكبر عدد سكان بين المحافظات عند 14,246,219 نسمة، أي 11.6% من الإجمالي. ويبلغ عدد سكان منطقة طوكيو الكبرى (طوكيو وكاناغاوا وسايتاما وتشيبا) 37.0 مليون نسمة، أي 30.1% من إجمالي سكان البلاد. ومع إضافة آيتشي وأوساكا وهيوغو وفوكوؤكا، يبلغ عدد سكان أكبر ثماني محافظات 63.6 مليون نسمة، أي أكثر من نصف الإجمالي الوطني. أما توتوري فهي المحافظة الأقل سكانًا بـ523,732 نسمة، أي أقل بنحو 27 مرة من طوكيو.

مصادر البيانات

ملخص قصير و طويل لبيانات تعداد 2025 (باللغة اليابانية) من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © PhotoAC)