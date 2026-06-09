لماذا يستمر عدد المواليد في الانخفاض عامًا بعد عام في اليابان؟

بلغ عدد المواليد في اليابان نحو 670 ألف مولود في عام 2025، ليسجل أدنى مستوى منذ بدء السجلات الرسمية عام 1899، في مؤشر جديد على تفاقم أزمة انخفاض المواليد في البلاد.

انخفاض معدل الخصوبة

انخفض عدد الولادات في اليابان إلى 671,236 ولادة عام 2025، بانخفاض قدره 14,937 ولادة عن العام السابق. أكدت الإحصاءات الديموغرافية الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية أن عدد الولادات ظل أقل من 700,000 ولادة للعام الثاني على التوالي، وهو رقم قياسي منخفض للعام العاشر على التوالي. انخفض معدل الخصوبة الإجمالي، الذي يشير إلى عدد الأطفال الذي تنجبه المرأة خلال حياتها، بمقدار 0.01 نقطة ليصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 1.14.

تميل المحافظات الشرقية إلى امتلاك معدلات خصوبة أقل من تلك الموجودة في الغرب، حيث بقيت طوكيو أقل من 1 للعام الثاني على التوالي عند 0.96، تلتها مياغي وهوكايدو عند 1.00. أما أعلى معدلات الخصوبة فكانت في أوكيناوا عند 1.52، وميازاكي عند 1.46، وفوكوي عند 1.45، وناغاساكي عند 1.42، وشيماني عند 1.41، وكاغاوا وكوماموتو عند 1.40.

ارتفع عدد حالات الزواج للعام الثاني على التوالي بزيادة 4,027 حالة ليصل إلى 489,119 حالة، لكنه يظل منخفضًا. تشكل العوامل الثقافية، بما في ذلك النفور العام من إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج في اليابان والاتجاه نحو الزواج المتأخر أو عدم الزواج، تحديات كبيرة أمام الجهود الرامية إلى رفع عدد الولادات.

توقعات 2025 2024 المواليد 671,236 686,173 معدل الخصوبة الكلي 1.14 1.15 الوفيات 1,589,489 1,605,378 التغير الطبيعي في السكان -918,253 -919,205 الزيجات 489,119 485,092 الطلاق 179,068 185,904

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على الإحصاءات الديموغرافية الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

بلغ عدد الوفيات 1,589,489 حالة في عام 2025، مسجلاً بذلك أول انخفاض له منذ خمس سنوات، إلا أن هذا لم يؤثر فعلياً على الانخفاض الطبيعي في عدد السكان (الفرق بين عدد المواليد والوفيات)، والذي ظلّ يتجاوز 900 ألف حالة وفاة للعام الثاني على التوالي. وقد تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد في اليابان لمدة 19 عاماً متتالية.

خلال طفرة المواليد الأولى في اليابان (1947-1949)، بلغ عدد المواليد السنوي 2.5 مليون مولود، وتجاوز مليوني مولود خلال طفرة المواليد الثانية (1971-1974). ومنذ ذلك الحين، انخفض العدد بشكل مطرد، دون أي ارتفاع ملحوظ في المواليد عندما بلغ جيل طفرة المواليد الثانية سن الإنجاب. وقد اتسعت الفجوة بين عدد المواليد وعدد الوفيات منذ عام 2007.

مصادر البيانات

الإحصاءات الديموغرافية العامة (باللغة اليابانية) من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(الص الأأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © PhotoAC)