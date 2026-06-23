اليابان تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الطلاب الأجانب

ارتفع عدد الطلاب الأجانب في اليابان بأكثر من 20% خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في أعداد القادمين من نيبال وميانمار، في مؤشر على تعافي حركة الدراسة الدولية وتعاظم جاذبية اليابان كوجهة للتعليم العالي والتدريب.

أرقام قياسية

أظهرت دراسة أجرتها منظمة خدمات الطلاب اليابانية، وهي هيئة إدارية مستقلة، أن عدد الطلاب الأجانب في اليابان بلغ 408,069 طالبًا حتى الأول من مايو/أيار 2025. ويمثل هذا زيادة بنسبة 21.2% عن العام السابق، مسجلاً بذلك أول مرة يتجاوز فيها العدد الإجمالي 400,000 طالب.

وقد شهد عدد الطلاب الأجانب في اليابان ارتفاعًا مطردًا منذ عام 2013، ليصل إلى 312,000 طالب في عام 2019. وبعد انخفاضه خلال فترة الجائحة، عاود الارتفاع في عام 2023. وتشمل أرقام عام 2025 رقمًا قياسيًا بلغ 140,174 طالبًا مسجلين في معاهد اللغة اليابانية. كان هناك 267895 في مؤسسات التعليم العالي، منهم 106829 في الكليات المهنية (senmon gakkō) وكليات التدريب المتخصصة الأخرى، و971017 كانوا طلابًا جامعيين في الجامعات أو يدرسون في الكليات المتوسطة أو كليات التكنولوجيا (kōtō senmon gakkō)، و60013 كانوا طلاب دراسات عليا.

شكل الطلاب الآسيويون 93.4% من الإجمالي (381,148 طالبًا)، يليهم 3.4% من أوروبا (13,895) و1.3% من أمريكا الشمالية (5,216).

احتلت الصين المركز الأول بنسبة 32.1% من الإجمالي (131,097 طالبًا). تلتها نيبال بنسبة 24.6% (100,239)، وفيتنام بنسبة 10.6% (43,366)، وميانمار بنسبة 7.2% (29,413)، وسريلانكا بنسبة 4.3% (17,626)، وكوريا الجنوبية بنسبة 3.6% (14,612)، وبنغلاديش بنسبة 2.8% (11,392). ارتفع عدد الطلاب من نيبال وميانمار بمقدار 35 ألفًا و13 ألفًا على التوالي مقارنة بالعام السابق.

بلغت نسبة الذكور 54.7% والإناث 45.2%، مع 0.1% يُعرفون بجنس آخر. احتلت جامعة واسيدا أعلى عدد من الطلاب الأجانب بـ5,541 طالبًا، تلتها جامعة طوكيو بـ4,922، ثم جامعة ريتسوميكان بـ3,386، وجامعة الاقتصاد اليابانية (فوكوؤكا) بـ2,948، وجامعة ريتسوميكان آسيا والمحيط الهادئ بـ2,927.

مصادر البيانات

بيانات الطلاب الأجانب (باللغة اليابانية) من منظمة دعم الطلاب اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)