استادات تبدو كمدن مصغرة... روائع العمارة الرياضية في اليابان

مع انتقال فريق تشيبا لوتيه مارينز المتوقع إلى ملعب جديد مغطى بقبة، يتجدد الاهتمام بالملاعب المسقوفة في اليابان. وفي هذه المقالة نلقي نظرة على طوكيو دوم وغيره من الاستادات المغطاة المنتشرة في أنحاء البلاد، والتي تتيح إقامة الفعاليات الرياضية والترفيهية بغضّ النظر عن الظروف الجوية.

افتتاح مرتقب في عام 2034

من المتوقع أن ينتقل فريق البيسبول ”تشيبا لوتيه مارينز“ من مقره الحالي استاد زوزو مارين إلى استاد جديد مسقوف.

فقد أعلنت إدارة مدينة تشيبا وفريق تشيبا لوتيه مارينز وإيون مول في 2 يونيو/حزيران أنهم سيضعون خطة أساسية لإنشاء استاد جديد للفريق بحلول العام المقبل، وسيتخذون القرار النهائي بشأن المضي قدما في المشروع. ووفقا للجدول الزمني المؤقت، من المقرر افتتاح المنشأة الجديدة بحلول عام 2034 تقريبا.

وكانت إدارة مدينة تشيبا، المالكة للاستاد الحالي، قد أعلنت في مايو/أيار من هذا العام خططها لنقل الاستاد الذي افتتح في عام 1990، إلى موقع جديد يبعد نحو كيلومتر واحد. وكانت الخطة الأولية تقضي ببناء استاد مكشوف، إلا أن فريق تشيبا لوتيه مارينز طلب إعادة النظر في المشروع في ضوء الحاجة إلى اتخاذ تدابير لمواجهة موجات الحر الشديدة، إضافة إلى تزايد المطالب الجماهيرية بإنشاء استاد مسقوف.

الاستادات المسقوفة في اليابان

فيما يلي قائمة بالاستادات اليابانية المسقوفة والمجهزة للعمل في مختلف الأحوال الجوية، مرتبة بحسب تاريخ افتتاحها. ويعد معظمها مقرا للأندية المشاركة في دوري بيسبول المحترفين في اليابان.

طوكيو دوم (طوكيو، افتتح عام 1988)



طوكيو دوم (© Photo AC)

هو أول استاد مسقوف في اليابان، ويتميز بسقف مدعوم بالهواء مصنوع من غشاء من الألياف الزجاجية. ويجري الحفاظ على السقف مرفوعا من خلال إبقاء ضغط الهواء داخل المبنى أعلى من الضغط الجوي الخارجي. ويتسع الاستاد لـ 55 ألف متفرج، وهو المقر الرئيسي لفريق يوميؤري جاينتس.

ميزوهو بي بي دوم فوكوؤكا (فوكوؤكا، افتتح عام 1993)



ميزوهو بي بي دوم فوكوؤكا (© Photo AC).

هو أول استاد مسقوف في اليابان مزود بسقف قابل للفتح والإغلاق. وتبلغ سعته 40412 مقعدا، وهو المقر الرئيسي لفريق فوكوؤكا سوفت بنك هوكس.

كيوسيرا دوم أوساكا (أوساكا، افتتح عام 1997)



كيوسيرا دوم أوساكا (© Photo AC).

يقع الاستاد بالقرب من مصب نهر كيزو الذي ينتهي في خليج أوساكا، ويستفيد من الرياح البحرية القوية لتحقيق تهوية طبيعية. ويتسع الاستاد لما يصل إلى 55 ألف متفرج، وهو المقر الرئيسي لفريق أوريكس بوفالوز، كما يستضيف مباريات فريق هانشين تايغرز وأندية أخرى.

فانتيلين دوم ناغويا (ناغويا، افتتح عام 1997)



فانتيلين دوم ناغويا (© Photo AC).

يتكون الجزء المركزي من السقف من زجاج مزدوج الطبقات، ما يسمح بإقامة المباريات أو الفعاليات دون الحاجة إلى إضاءة صناعية في الأيام المشمسة الصافية. ويتسع الاستاد لـ 49185 متفرجا، وهو المقر الرئيسي لفريق تشونيتشي دراغونز.

بيلونا دوم (توكوروزاوا، محافظة سايتاما، تم تحويله إلى استاد مسقوف عام 1999)



بيلونا دوم (©Photo AC).

افتتح في الأصل كملعب مفتوح للبيسبول باسم استاد سيبو ليونز في عام 1979. وفي عام 1999 أضيفت إليه قبة تغطيه بالكامل. ويتسع لـ 31552 متفرجا، وهو المقر الرئيسي لفريق سايتاما سيبو ليونز.

دايوا هاوس بريميست دوم (سابّورو، افتتح عام 2001)



دايوا هاوس بريميست (© Photo AC).

هو الاستاد المسقوف الذي يقع في أقصى شمال اليابان ويمكنه التعامل مع جميع الأحوال الجوية. يتميز بملعب عشبي طبيعي متحرك، وقد استضاف مباريات من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2002. وتبلغ سعته القصوى 53820 متفرجا، وهو الملعب الرئيسي لنادي هوكّايدو كونسادول سابّورو الذي يلعب في الدوري الياباني. كما استخدمه فريق البيسبول هوكّايدو نيبّون هام فايترز حتى عام 2022.

من المتوقع تشييد استاد مسقوف في تسوكيجي بطوكيو في ثلاثينات القرن الحالي



إس كون فيلد هوكّايدو (© Photo AC).

إلى جانب هذه الاستادات المغطاة، يوجد ملعب إس كون فيلد في مدينة كيتاهيروشيما بمحافظة هوكّايدو. ويعد أول ملعب بيسبول في اليابان مزود بعشب طبيعي وسقف قابل للفتح والإغلاق. ويتسع الملعب لنحو 35 ألف متفرج، ويستخدمه فريق هوكّايدو نيبّون هام فايترز كملعب رئيسي منذ افتتاحه في عام 2023.

وقد يشهد حي تشوؤ في طوكيو أيضا تشييد استاد مسقوف جديد في الموقع السابق لسوق تسوكيجي. ويعمل ائتلاف يضم شركة ميتسوي فودوسان ومجموعة يوميؤري شيمبون على المضي قدما في خطط افتتاح استاد يتعامل مع جميع الأحوال الجوية يتسع لـ 50 ألف متفرج بحلول أوائل ثلاثينات القرن الحالي.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: استاد زوزو مارين. © جيجي برس)