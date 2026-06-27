هل يمكن أن تكون «الشيخوخة» سببًا للوفاة؟

في حين أن السرطان وأمراض القلب لا تزالان السببين الرئيسيين للوفاة في اليابان، فإن الوفيات المنسوبة ببساطة إلى «الشيخوخة» تحتل المرتبة الثالثة، وقد شهد عددها ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مع تسارع وتيرة شيخوخة المجتمع الياباني وازدياد نسبة كبار السن بين السكان.

الوفيات في عام 2025

بلغ عدد الوفيات في اليابان 1,589,489 وفاة عام 2025، وفقًا لتقرير وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. ورغم أن هذا يمثل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ1,605,378 وفاة في عام 2024، إلا أن الإجمالي يظل مرتفعًا.

كان السرطان السبب الرئيسي للوفاة بـ378,812 حالة، أي 317.3 وفاة لكل 100,000 نسمة. تلاه أمراض القلب (باستثناء ارتفاع ضغط الدم) بـ220,447 حالة (184.7)، ثم الشيخوخة بـ214,711 حالة (179.9)، ثم السكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الدماغية الأخرى بـ100,355 حالة (84.1).

ظل السرطان السبب الرئيسي للوفاة منذ عام 1981. في عام 2025، شكل حوالي ربع جميع الوفيات، بنسبة 23.8%.

وصعدت أمراض القلب (باستثناء ارتفاع ضغط الدم) إلى المركز الثاني عام 1985، متجاوزة السكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الدماغية الأخرى، وشكل 13.9% من الوفيات عام 2025. كانت الشيخوخة تقل كسبب للوفاة في عصر ما بعد الحرب، لكنها بدأت ترتفع مرة أخرى عام 2001، ووصلت إلى المركز الثالث عام 2018. سُجلت كسبب لـ 13.5% من الوفيات عام 2025. تنص إرشادات الوزارة على تسجيل «الشيخوخة» كسبب عندما لا يكون هناك سبب واضح آخر للوفاة.

أحد أسباب زيادة الوفيات المنسوبة إلى الشيخوخة هو شيخوخة سكان اليابان، حيث يبلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا الآن 10٪. ومنذ إدخال نظام التأمين على الرعاية التمريضية، أصبح من الشائع أيضًا تقديم الرعاية في نهاية العمر في المنزل أو في مرافق التمريض، مع تزايد تفضيل الموت بسلام بدلاً من تلقي علاجات إطالة العمر في المستشفيات.

مصادر البيانات

الإحصاءات الديموغرافية العامة (باللغة اليابانية) من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)