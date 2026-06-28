هل أصبح امتلاك منزل أكثر صعوبة في اليابان؟

ارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري طويلة الأجل ذات الفائدة الثابتة لمدة 35 عامًا في اليابان إلى 3.21% في يونيو/حزيران، ما يزيد من الأعباء المالية على الراغبين في شراء المساكن ويجعل امتلاك منزل أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من الأسر، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ارتفاع الفائدة وسط مخاوف التضخم

يُعد «فلات 35» قرض إسكان ثابت طويل الأجل شائع الاستخدام في اليابان لمدة أقصاها 35 عامًا، ويُقدم من خلال شراكة بين المؤسسات المالية الخاصة ووكالة تمويل الإسكان اليابانية. في يونيو/ حزيران، ارتفع الحد الأدنى لمعدل الفائدة لـ«فلات 35» إلى 3.21%، متجاوزًا مستوى 3% لأول مرة منذ 17 عامًا.

العامل الرئيسي وراء الارتفاع هو ارتفاع التضخم. تتأثر أسعار فائدة «فلات 35» بأسعار الفائدة طويلة الأجل، خاصة عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات. بالإضافة إلى مخاوف الصحة المالية لليابان، كانت الأسواق تتوقع مؤخرًا تفاقم التضخم بسبب تفاقم الوضع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. ونتيجة لذلك، استمرت أسعار الفائدة طويلة الأجل في الارتفاع.

وفقًا لمعهد أبحاث إن إل آي، كان أدنى معدل فائدة عرض على الإطلاق ضمن برنامج فلات 35 هو 0.9% في أغسطس 2016، قبل تعديل النظام في العام التالي. مقارنة بذلك الوقت، ارتفع متوسط سعر شقة جديدة في منطقة طوكيو الكبرى (بناءً على متوسط متحرك لـ12 شهرًا) بمقدار 39.2 مليون ين ليصل إلى 95.9 مليون ين. بافتراض أن المقترض يمول 90% من سعر المنزل من خلال قرض فلات 35، فإن القسط الشهري سيكون أعلى بمقدار 200,671 ين مقارنة بأغسطس 2016، نتيجة الارتفاع في سعر العقار بمقدار 98,003 ين وارتفاع الفائدة بمقدار 102,668 ين.

على عكس القروض الثابتة طويلة الأجل مثل فلات 35، تظل معدلات القروض المتغيرة المقدمة من المؤسسات المالية الخاصة منخفضة نسبيًا عند حوالي 1% (بعد الخصومات المفضلة). تتأثر هذه المعدلات بسياسة بنك اليابان النقدية، التي تهدف إلى رفع معدل الفائدة الأساسي تدريجيًا. حاليًا، تكون القروض المتغيرة أقل بنحو نقطتين مئويتين عن القروض الثابتة. يختار حوالي 80% من مقترضي القروض العقارية القروض المتغيرة.

يلاحظ كوباياشي ماساهيرو، الباحث الزائر في معهد أبحاث إن إل آي، أنه «من الصعب معرفة ما يخبئه المستقبل» فيما يتعلق بمعدلات الفائدة المتغيرة قصيرة الأجل «الآن بعد أن بدأت أسعار الفائدة طويلة الأجل في الارتفاع قبل غيرها، ومن المتوقع تفاقم التضخم، مع عدم اليقين بشأن الوضع في إيران». ويضيف: «إذا كان لديك مرونة مالية كافية لتحمل ارتفاع الفائدة في حال حدوثه، فقد يكون القرض المتغير خيارًا جيدًا. أما إذا كنت قلقًا بشأن احتمال ارتفاع الأسعار، فإن اختيار قرض ثابت لإعطاء الأولوية للاطمئنان هو خيار آخر أيضًا».

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © IllustAC)