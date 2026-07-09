انخفاض عدد المكتبات في اليابان إلى مستوى غير مسبوق

انخفض عدد المكتبات في اليابان إلى أقل من 10 آلاف مكتبة بحلول نهاية شهر مارس/آذار، وهو ما يعادل نحو 40% فقط من العدد الذي بلغ ذروته في عام 1998، في مؤشر يعكس استمرار تراجع قطاع بيع الكتب في ظل التحولات الرقمية وتغير أنماط القراءة والاستهلاك الثقافي.

إغلاق المكتبات

انخفض عدد المكتبات في اليابان إلى أقل من 10 آلاف مكتبة حتى نهاية مارس/ آذار 2026، وفقًا لبيانات جمعها منظمة تطوير بنية تحتية المعلومات للنشر الياباني، ليصل إلى 9993 مكتبة. هذا يمثل حوالي 40% من المستوى الأعلى الذي بلغته عام 1998. خلال السنة المالية 2025، أغلقت ما يقارب خمسة أضعاف عدد المكتبات (499) مقارنة بعدد المكتبات الجديدة التي افتتحت (102 مكتبة)

ازداد عدد البلديات التي لا تحتوي على مكتبة واحدة عامًا بعد عام. وفقًا لإحصاءات مؤسسة صناعة النشر اليابانية للثقافة، حتى مارس 2026، كان هناك 510 بلدية من هذا النوع، أي 29.3% من جميع البلديات في اليابان. بعيدًا عن المراكز الحضرية الرئيسية، أصبحت فرص المقيمين في تصفح واختيار الكتب شخصيًا أقل فأقل. أثار هذا الوضع مخاوف بشأن تزايد الفجوة في الوصول إلى الكتب.

مصادر البيانات

بيانات حول عدد المكتبات (باللغة اليابانية) صادرة عن ”منظمة النشر اليابانية لتطوير البنية التحتية للمعلومات“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)