عدد قياسي لحوادث المرور الناجمة عن استخدام الهواتف الذكية في اليابان

يشهد عدد حوادث السيارات المرتبطة باستخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة في اليابان ارتفاعًا مطردًا خلال السنوات الخمس الماضية، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن السلامة المرورية ويعزز الدعوات إلى الحد من استخدام الهواتف أثناء القيادة.

حتى مجرد نظرة خاطفة قد تكون خطيرة

وفقاً لوكالة الشرطة الوطنية اليابانية، بلغ عدد الإصابات الخطيرة وحوادث السيارات المميتة الناجمة عن استخدام السائقين للهواتف الذكية 148 حالة في عام 2025، بما في ذلك 26 حادثاً مميتاً. ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2015. وكانت حوادث المرور المرتبطة بالهواتف الذكية قد شهدت انخفاضاً مؤقتاً عقب تعديل قانون المرور على الطرق في عام 2019 -والذي تضمن زيادة في النقاط الجزائية والغرامات المفروضة على القيادة مع تشتت الانتباه- كما تأثرت بانخفاض حركة التنقل خلال جائحة كوفيد-19؛ إلا أن أعداد هذه الحوادث عاودت الارتفاع على مدى السنوات الخمس الماضية، وتحديداً منذ عام 2021.

تنتج غالبية حوادث السيارات المرتبطة باستخدام الهواتف الذكية عن تحويل السائقين أنظارهم بعيداً عن الطريق للنظر إلى شاشات هواتفهم. وتشكل الحوادث المميتة نسبة 2.7% من إجمالي الحوادث المرورية المرتبطة بالهواتف الذكية، مقارنة بـ 0.8% للحوادث التي لا تتضمن استخدام هذه الهواتف؛ وبعبارة أخرى، فإن معدل الوفيات يرتفع بمقدار 3.4 أضعاف عند استخدام الهاتف الذكي.

في شهر مارس/آذار، شهد نفق على طريق شين-ميشين السريع في مدينة كامياما بمحافظة مي حادث تصادم مروع، بعدما انشغلت سائقة شاحنة بالنظر إلى هاتفها الذكي أثناء محاولتها التقاط صورة للشاشة. واصطدمت الشاحنة بطابور من المركبات التي كانت تسير أمامها، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال. ووفقاً للتقارير الإخبارية، أوضح الادعاء العام في مرافعته الافتتاحية خلال أولى جلسات المحاكمة أن السائقة أبعدت نظرها عن الطريق لمدة تقارب 13 ثانية، بينما كانت تقود بسرعة 82 كيلومتراً في الساعة.

وتشير دراسات عديدة إلى أن خطر وقوع الحوادث يزداد بشكل ملحوظ عندما ينظر السائق إلى شاشة الهاتف الذكي لأكثر من ثانيتين. كما تفيد بيانات وكالة الشرطة الوطنية اليابانية بأن المركبة التي تسير بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة تقطع نحو 33.3 متراً خلال ثانيتين فقط، ما يعني أن لحظة قصيرة من تشتت الانتباه قد تكون كافية للتسبب في حادث مأساوي، حتى مع الحفاظ على مسافة أمان مناسبة.

مصادر البيانات

بيانات الحوادث المرورية المتعلقة بالهواتف الذكية (باللغة اليابانية) من وكالة الشرطة الوطنية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)