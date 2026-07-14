اليابان تسعى لإنهاء طوابير انتظار النساء أمام دورات المياه

رغم أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من مستخدمي وسائل النقل في اليابان، فإن كثيرًا من المحطات والمطارات ومحطات الحافلات لا تزال تضم عددًا أقل من دورات المياه المخصصة لهن مقارنة بالرجال، استنادًا إلى تصورات قديمة كانت تفترض أن الرجال هم الأكثر استخدامًا لهذه المرافق. وتسعى توجيهات حكومية جديدة إلى معالجة هذا التفاوت وتحسين بيئة المرافق العامة بما يتناسب مع واقع الاستخدام الحالي.

السعي نحو المساواة في وقت الانتظار لدورات المياه

في 12 يونيو/حزيران، أنهت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية إعداد مبادئ توجيهية جديدة بشأن تجهيزات دورات المياه، تشمل المباول والمراحيض داخل المقصورات، وذلك عقب مشاورات مع لجنة من الخبراء واستطلاع لآراء الجمهور.وتدعو هذه المبادئ الجهات المسؤولة عن تصميم وتحديد أعداد تجهيزات دورات المياه، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية ومديرو المرافق، إلى توفير عدد من المراحيض في دورات مياه النساء لا يقل عن نظيره في دورات مياه الرجال، وذلك في الحالات التي يكون فيها عدد المستخدمين من الجنسين متقارباً.

أظهر مسح أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة عام 2025 أن عدد المراحيض المخصصة للنساء لا يزال أقل من نظيره المخصص للرجال في عدد من المرافق العامة، بما في ذلك محطات السكك الحديدية والمطارات ومحطات عبّارات الركاب. واعتمد المسح عدد تجهيزات دورات مياه الرجال معيارًا مرجعيًا بقيمة 1، ليتبين أن النسبة المقابلة في دورات مياه النساء تقل عن هذا المستوى في تلك المرافق. وأرجعت الوزارة هذا التفاوت إلى أن العديد من هذه المنشآت شُيّد في فترة كان يُفترض فيها أن عدد المستخدمين من الرجال يفوق عدد النساء. إلا أنها أشارت إلى أن هذا الافتراض لم يعد يعكس الواقع في ظل ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، الأمر الذي جعل التوزيع الحالي لتجهيزات دورات المياه غير متوافق مع التوازن الفعلي بين الجنسين، وأسهم في زيادة فترات الانتظار أمام دورات مياه النساء.

تشير البيانات إلى أن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل دورات المياه آخذ في الارتفاع لدى كل من الرجال والنساء. ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة سنترال نيبون إكسبريس واي (Central Nippon Expressway Company)، زاد متوسط مدة استخدام مرافق دورات المياه في مناطق الخدمات ومواقف الاستراحة على الطرق السريعة بنحو 60 ثانية للرجال و30 ثانية للنساء مقارنة بما كان عليه قبل 11 عاماً. وترى وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة أن أحد أبرز أسباب هذا الارتفاع يتمثل في الاستبدال الواسع للمراحيض اليابانية التقليدية، التي تعتمد وضعية القرفصاء، بمراحيض على الطراز الغربي، وهو ما جعل المقصورات الفردية أكثر نظافة وراحة، ودفع المستخدمين إلى قضاء وقت أطول داخلها.

وأظهر مسح أجرته الوزارة عام 2025 أن نحو 30% فقط من النساء و40% من الرجال أكدوا أنهم يستخدمون مقصورات المراحيض للغرض الأساسي فقط، دون القيام بأنشطة أخرى. وبين النساء، كانت أكثر الأسباب شيوعًا لإطالة البقاء داخل المقصورات هي ترتيب المظهر، ووضع مستحضرات التجميل، وتغيير الملابس، في حين تصدّر استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية قائمة الأسباب لدى الرجال. وتدعو المبادئ التوجيهية الجديدة أيضًا إلى اتخاذ تدابير للحد من إشغال المقصورات دون حاجة، من بينها تعزيز الوعي بآداب استخدام دورات المياه، وتوفير مرافق خارج المقصورات، مثل غرف التجميل والمقاعد، بما يتيح إنجاز هذه الأنشطة دون التأثير في توفر المراحيض للمستخدمين الآخرين.

مصادر البيانات

إرشادات تجهيزات المراحيض (باللغة اليابانية) من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)