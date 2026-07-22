اليابان تشهد ارتفاعًا حادًا في عدد الطلاب الذين يتلقون دعمًا في اللغة اليابانية

مع تزايد أعداد المقيمين الأجانب في اليابان للمساهمة في سد النقص في الأيدي العاملة، تشهد المدارس الحكومية ارتفاعًا في أعداد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم لغوي. ويطرح هذا التغير تحديات جديدة أمام النظام التعليمي، الذي يسعى إلى توفير بيئة تضمن لجميع الأطفال فرصة التعلم، بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها في المنزل.

زيادة كبيرة

سجل عدد الطلاب في المدارس الحكومية (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) الذين يحتاجون إلى تعليم اللغة اليابانية ارتفاعاً قياسياً ليصل إلى 84,759 طالباً في العام الدراسي 2025. وقد تضاعف هذا الرقم بأكثر من الضعف على مدار 15 عاماً، حيث تضم حالياً حوالي 40% من المدارس الحكومية في اليابان طلاباً من هذه الفئة؛ إذ يتركز بعضهم في مناطق محددة، بينما يتوزع آخرون في أنحاء البلاد كافة.

وقد أعدت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT) إحصاءات حول هؤلاء الطلاب بناءً على بيانات الأول من مايو 2025. ويُعرَّف هؤلاء الطلاب بأنهم يفتقرون إلى الكفاءة الكافية في اللغة اليابانية التي تتيح لهم الانخراط بسهولة في المحادثات اليومية أو المشاركة في الأنشطة التعليمية المدرسية.

وشهد إجمالي العدد زيادة قدرها 15,636 طالباً (أي بنسبة 22.6%) مقارنة بـ 69,123 طالباً في العام الدراسي 2023. وارتفع عدد الطلاب من الرعايا الأجانب ضمن هذه الفئة بنسبة 27.0% خلال الفترة نفسها ليصل إلى 73,313 طالباً، في حين ارتفع عدد الطلاب اليابانيين الذين يحتاجون إلى الدعم بنسبة 0.4% ليصل إلى 11,446 طالباً. وتُعزى هذه الزيادة الإجمالية إلى توسع اليابان في استقطاب العمالة الأجنبية لسد النقص في القوى العاملة، فضلاً عن تزايد أعداد أفراد أسر هؤلاء العمال المرافقين لهم.

التوزيع الإقليمي

يُظهر التوزيع الإقليمي للطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم أن أعداداً كبيرة منهم تتركز في منطقتي ”توكاي“ و”كانتو الجنوبية“، حيث تنتشر صناعات التصنيع والخدمات بشكل بارز. وقد سجلت خمس محافظات تحديداً ما نسبته 60% من إجمالي الطلاب المحتاجين للدعم؛ حيث جاءت محافظة ”آيتشي“ في الصدارة بأكبر عدد من الطلاب (15,712 طالباً)، مسجلةً بذلك زيادة قدرها 12.4% مقارنةً بأرقام المسح السابق. وحلت محافظة ”كاناغاوا“ في المرتبة الثانية بـ 10,373 طالباً (بزيادة 20.8%)، تلتها طوكيو بـ 8,409 طلاب (بزيادة 33.2%)، ثم أوساكا بـ 7,920 طالباً (بزيادة 57.1%)، وأخيراً سايتاما بـ 5,924 طالباً (بزيادة 35.8%).

وفي أماكن أخرى، شهدت المحافظات التي تضم مدنًا كبيرة - مثل فوكوؤكا وكيوتو وهوكايدو - زيادات تتراوح من 40% إلى 50% في عدد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم لغوي. كانت هناك أيضًا بعض المحافظات التي لم يكن بها سوى بضع عشرات من هؤلاء الطلاب وفقًا للاستطلاع السابق الذي شهد زيادات بنسبة 60 إلى 90%، بما في ذلك ناغاساكي وإيواتي وواكاياما. وسط هذا الوضع المتقلب، أصبحت مهمة تأمين العدد الكافي من معلمي اللغة اليابانية مهمة عاجلة على المستوى الوطني.

يوجد في معظم المدارس أقل من 10 طلاب يحتاجون إلى الدعم

كان لدى ما مجموعه 12,668 مدرسة عامة (39.4%) طالب واحد على الأقل يحتاج إلى دعم اللغة اليابانية، بزيادة قدرها 5.3 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق.

حسب الفئة، كان هناك 8,339 مدرسة تضم من 1 إلى 4 طلاب، في حين كان هناك 2,113 مدرسة تضم من 5 إلى 9 طلاب. وبشكل عام، كان لدى 80% من المدارس التي لديها طلاب يحتاجون إلى دعم في اللغة اليابانية أقل من 10 طلاب. تخصص الحكومة مدرسًا واحدًا لتقديم دعم اللغة اليابانية لكل 18 طالبًا يحتاجون إلى التعليم. وبالتالي، فإن المدارس التي لديها عدد قليل فقط من الطلاب المؤهلين لا يمكنها في كثير من الأحيان تبرير تعيين متخصص بدوام كامل، مما ينقل العبء إلى أعضاء هيئة التدريس العاديين.

مصادر البيانات

بيانات أعداد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم في اللغة اليابانية (باللغة اليابانية) صادرة عن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)