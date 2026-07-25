الرعاية طويلة الأمد في اليابان.. تقرير يكشف فجوة في الاستعداد المالي

كشف استطلاع للرأي في اليابان أن أكثر من نصف المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا لم يضعوا أي ترتيبات مالية لتغطية تكاليف الرعاية التمريضية التي قد يحتاجون إليها مستقبلًا، ما يسلط الضوء على فجوة مقلقة في الاستعداد المالي لمرحلة الشيخوخة.

الأموال المطلوبة

تُعد اليابان من أبرز دول العالم في متوسط العمر المتوقع. ورغم أن طول العمر يُعتبر نعمة، إلا أن القلق بشأن كيفية دفع نفقات المعيشة والرعاية طويلة الأمد يمكن أن يكون مصدرًا للتوتر.

قدرت شركة ليفول سينيور، التي تقدم معلومات عبر الإنترنت عن دور الرعاية ومرافق الرعاية طويلة الأمد، التكلفة الإجمالية لتقديم عام واحد من الرعاية في المنزل، يليه خمس سنوات في دار رعاية خاصة، بحوالي 23 مليون ين للشخص الواحد.

أجرت ليفول سينيور في أوائل يونيو استطلاعًا حول الشعور تجاه تكاليف الرعاية طويلة الأمد، واستهدف 304 أشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر (الذين بدأوا التفكير في احتياجات الرعاية المستقبلية الخاصة بهم)، و317 شخصًا في الثلاثينيات والأربعينيات (الذين من المحتمل أن يواجهوا رعاية آبائهم في المستقبل).

عند سؤال المستجيبين في الخمسينيات والستينيات عن المبلغ الذي يعتقدون أنهم سيحتاجونه للرعاية طويلة الأمد الخاصة بهم، كانت أكبر فئة (42.1%) تجيب بأنها «لا تعرف». كما أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المستجيبين (56.2%) لم يقوموا بأي استعدادات مالية على الإطلاق لتغطية تكاليف الرعاية. أفاد 6.2% فقط بأنهم ادخروا 20 مليون ين أو أكثر، وهو ما يقارب التكلفة المقدرة البالغة 23 مليون ين.

أما بالنسبة لتلقي دعم مالي من أبنائهم لتغطية نفقات الرعاية طويلة الأمد، فقد أجاب أكثر من 80% من المستجيبين بأنهم لا يريدون مثل هذا الدعم، حيث فضل 38.2% عدم تلقيه و46.1% قالوا إنهم بالتأكيد لا يريدونه. ومع ذلك، عندما يحتاج كبار السن إلى رعاية طويلة الأمد دون استعدادات مالية كافية، ليس من النادر أن يسد أبناؤهم النقص. يؤكد ممثل ليفول سينيور على أهمية «إجراء مناقشات في مرحلة مبكرة وجمع معلومات حول طرق تقليل تكاليف الرعاية طويلة الأمد حتى يتم تخفيف العبء على كل من كبار السن وأبنائهم».

بينما تكون مرافق الرعاية في المناطق الحضرية المركزية أو بالقرب من محطات القطارات الرئيسية أكثر ملاءمة، فإن رسوم الدخول والرسوم الشهرية تميل إلى أن تكون مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الأرض. إحدى الطرق لتقليل التكاليف بشكل كبير هي توسيع نطاق البحث عن مرفق إلى المناطق الضواحي في البلديات المجاورة، حتى لو لم تكن الموقع المفضل.

وفقًا لتقديرات التكلفة المنشورة عبر الإنترنت من قبل ليفول سينيور، إحدى الطرق لتقليل التكاليف بشكل كبير هي البحث خارج طوكيو إلى محافظات مثل كاناغاوا وتشيبا وسايتاما كخيارات. على سبيل المثال، يبلغ متوسط رسوم الدخول المقدمة لدخول مرفق رعاية في سايتاما حوالي 6.2 مليون ين أقل من طوكيو، بينما الرسوم الشهرية أيضًا أقل بحوالي 74,000 ين.

مصادر البيانات

استطلاع الوعي بتكاليف الرعاية وطرق تقليل رسوم الدخول إلى مرافق الرعاية (باللغة اليابانية) من ليفول سينيور.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © PhotoAC)