كبار السن في اليابان يفضلون بشكل متزايد قضاء الوقت بمفردهم

كشف استطلاع للرأي أن اليابانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عامًا باتوا يميلون بشكل متزايد إلى قضاء أوقاتهم بمفردهم، في مؤشر يعكس تغيرًا في أنماط الحياة وتفضيلات الجيل الأكبر سنًا في اليابان.

الاستمتاع برفقة الذات

أجرى معهد هاكوهودو للحياة والمعيشة استطلاعًا كل 10 سنوات منذ عام 1986 يستهدف الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عامًا. في عام 1986، بلغ متوسط العمر المتوقع 80.93 عامًا للنساء و75.23 عامًا للرجال. وفقًا لأحدث البيانات (2024)، ارتفعت هذه الأرقام إلى 87.13 عامًا للنساء و81.09 عامًا للرجال. في الوقت نفسه، تغيرت البيئة الاجتماعية بشكل كبير، بما في ذلك تمديد حياة العمل.

خلال الأربعين عامًا الماضية، انخفضت نسبة المستجيبين الذين قالوا إنهم يرغبون في العيش مع العائلة الممتدة بمقدار 20.1 نقطة مئوية، بينما انخفضت نسبة الذين يشاركون في مجموعات الهوايات أو المجموعات المجتمعية بمقدار 19.7 نقطة مئوية. تشير هذه الاتجاهات إلى ضعف كبير في الروابط مع مجموعات مثل العائلة أو المجتمع المحلي. في الوقت نفسه، قال 66.4% من المستجيبين — أي ما يقارب اثنين من كل ثلاثة — إنهم يقضون وقتًا أكثر بمفردهم أكثر من مع الأصدقاء؛ بينما قال 48.6% إنهم يفضلون الذهاب إلى المطاعم أو الحانات بمفردهم، وهو ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 40 عامًا. باختصار، يريد المزيد والمزيد من الناس الاستمتاع بالحياة بحرية وفق وتيرتهم الخاصة بدلًا من القيام بالأشياء مع الآخرين.

تغيرت المواقف تجاه الزواج أيضًا بشكل كبير (أُدخلت أسئلة الاستطلاع حول هذا الموضوع في عام 1996). خلال الثلاثين عامًا الماضية، انخفضت نسبة المستجيبين الذين قالوا إنهم يرغبون في أن يُدفنوا في نفس القبر مع زوجهم بمقدار 21.2 نقطة مئوية، بينما انخفضت نسبة الذين يرغبون في مشاركة هوايات مشتركة مع زوجهم بمقدار 24.3 نقطة مئوية. وجد الاستطلاع أيضًا أن 48.3% من النساء و30.4% من الرجال يؤيدون فكرة «سوتسوكون» أو «التخرج من الزواج»؛ وهو أسلوب حياة يبقى فيه الزوجان متزوجين قانونيًا لكنهما لا يتدخلان في حياة بعضهما البعض. تشير النتائج إلى تأكيد متزايد على احترام فردية كل منهما بدلًا من أن يكونا معًا دائمًا.

نظر الاستطلاع أيضًا في الآراء حول السن الذي يمكن اعتبار الشخص فيه «كبير السن»، معبرًا عنه باليابانية بكلمات مثل «روجين» ”عجوز“ و«أوتوشيوري» ”كهل“. في عام 1986، اعتقد المستجيبون أن الشخص يصبح «روجين» من سن 71.5 في المتوسط، لكن بحلول عام 2026 ارتفع هذا السن إلى 75.9. وبالمثل، ارتفع السن الذي يُعتبر فيه الشخص «أوتوشيوري» من 72.8 في عام 1986 إلى 75.8 في عام 2026. يبدو اليوم أن الناس لا يبدأون في التفكير في أنفسهم ككبار السن حتى يصلوا إلى أواخر السبعينيات.

أُجري استطلاع عام 2026 بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، واستهدف 700 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عامًا في منطقة طوكيو الكبرى.

مصادر البيانات

بيانات استطلاع الأشخاص اليابانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عامًا (باللغة اليابانية) من معهد هاكوهودو للحياة والمعيشة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)