أزمة العمالة الزراعية في اليابان تتفاقم مع انخفاض عدد العاملين

كشفت دراسة استقصائية أجرتها الحكومة اليابانية أن عدد العاملين الأساسيين في القطاع الزراعي انخفض إلى أقل من مليون شخص، في حين ارتفع متوسط أعمارهم إلى 67.7 عامًا، مما يسلط الضوء على تفاقم أزمة الشيخوخة ونقص الأيدي العاملة التي تواجه الزراعة في اليابان، ويثير مخاوف بشأن مستقبل الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في البلاد.

انخفاض مستمر

أظهر استطلاع عام 2026 أجرته وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية اليابانية أن عدد العمال الزراعيين الأساسيين (الذين يعملون في الزراعة الذاتية كمهنتهم الرئيسية) انخفض على أساس سنوي بحوالي 50,000 أو 4.8%، ليصل إلى إجمالي 986,000. مع تقدم أعمار السكان الزراعيين، لا يظهر الانخفاض أي علامة على التباطؤ. منذ عام 2010، عندما كان هناك 2.05 مليون، انخفض عدد العمال الزراعيين الأساسيين إلى أكثر من النصف.

يبلغ متوسط عمر العمال الزراعيين 67.7 عامًا. يشكل الأشخاص البالغون 70 عامًا فأكثر 56.5% من القوى العاملة الزراعية، بينما يشكل أولئك في الثلاثينيات 3.8% فقط، وأولئك دون الثلاثين 1.2% فقط.

انخفض إجمالي عدد العمليات الزراعية، بما في ذلك المزارع الفردية والمزارع الشركاتية، على أساس سنوي بنسبة 4.4% ليصل إلى 799,700. انخفضت المزارع الفردية بنسبة 4.6% إلى 759,000، بينما ارتفعت المزارع الشركاتية بنسبة 1.2% إلى 40,700.

ارتفع عدد المديرين والموظفين في العمليات الزراعية الشركاتية على أساس سنوي بمقدار 2,600 أو 2.6% ليصل إلى 100,900.

بلغ متوسط مساحة الأرض الزراعية المستخدمة لكل عملية زراعية 3.8 هكتار، بزيادة 5.6% عن العام السابق. (ارتفع المتوسط في هوكايدو بنسبة 2.7% إلى 34.6 هكتار، بينما ارتفع في باقي اليابان بنسبة 3.8% إلى 2.7 هكتار).

بلغ إجمالي العمليات الزراعية التي تزرع الأرز للبيع 499,500، بانخفاض 38,800 أو 7.2% مقارنة بالعام السابق.

من بين العمليات الزراعية التي تبيع الأرز، زرعت 58.7% منه على أقل من هكتار واحد من الأرض، بينما استخدمت 18.6% 1-2 هكتار، و12.8% 2-5 هكتارات، و5.1% 5-10 هكتارات، و4.8% 10 هكتارات أو أكثر.

مصادر البيانات

بيانات زراعية من استطلاع 2026 (باللغة اليابانية) من وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوانم الرئيسي من © بيكستا)