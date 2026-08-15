بعد سنوات من التأخير.. هل ينطلق أسرع قطار في اليابان عام 2036؟

كان من المقرر في الأصل أن يبدأ تشغيل أول خط لقطار ماغليف المغناطيسي المعلق في اليابان بين طوكيو وناغويا في عام 2027، إلا أن المعارضة المحلية في محافظة شيزوؤكا أدت إلى تأخيرات كبيرة. وقد استؤنفت أعمال الإنشاء الآن، لكن أقرب موعد متوقع لافتتاح الخط هو عام 2036.

مشروع خط تشوؤ لقطارات شينكانسين ماغليف

تتمثل الرؤية الخاصة بخط تشوؤ شينكانسين الخطي في اليابان في إنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة يبلغ طوله الإجمالي 438 كيلومترا، ويربط بين طوكيو وأوساكا، مع قطارات قادرة على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 505 كيلومترات في الساعة. وبصفته خطا يعمل بتقنية القطار المغناطيسي المعلق، فإنه يحقق سرعته العالية من خلال استخدام القوة المغناطيسية لرفع عربات القطار فوق السكة، بحيث يستغرق السفر، بحسب التقديرات، 40 دقيقة من شيناغاوا في طوكيو إلى ناغويا، و67 دقيقة من شيناغاوا إلى أوساكا. ومن شأن ذلك أن يقلص مدة الرحلة بما يتراوح بين 46 دقيقة وأكثر من ساعة، مقارنة بخط توكايدو شينكانسين الحالي.

في عام 2011، ومع تقادم البنية التحتية لخط توكايدو شينكانسين، ووصول كل من وتيرة تشغيل القطارات وعدد الركاب إلى حدودهما القصوى، قررت الحكومة وضع خطة لتطوير مسار بديل. وكان من المقرر في الأصل أن يبدأ تشغيل الجزء الواقع بين شيناغاوا وناغويا في عام 2027، وأن يكتمل تشغيل الخط بأكمله حتى أوساكا في عام 2036، إلا أن المعارضة في شيزوؤكا أدت إلى تأخيرات كبيرة.

1962: بداية التطوير



مركبة اختبار على مسار اختبار قطار ماغليف في مييازاكي التابع لسكك الحديدية الوطنية اليابانية سابقا، في 5 يوليو/تموز عام 1978، بمدينة هيوغا في محافظة مييازاكي. (© كيودو)

بدأ تطوير تقنية القطار المغناطيسي المعلق في اليابان عام 1962. وشيد مسار اختبار بطول 7 كيلومترات على امتداد ساحل نيتشينان في محافظة مييازاكي، وسجلت عليه سرعة قصوى بلغت 517 كيلومترا في الساعة في عام 1979.

1997: اكتمال مسار الاختبار في ياماناشي



مركبة اختبار تسير على مسار اختبار قطار ماغليف في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 1997. (© جيجي برس)

في عام 1997، اكتمل إنشاء مسار اختبار جديد في محافظة ياماناشي، مع خطط لتحويله لاحقا إلى جزء من خط تشوؤ شينكانسين المخطط له. وأجريت سلسلة من الاختبارات مع وضع التشغيل التجاري المستقبلي في الحسبان، وفي عام 1999 سجل رقم قياسي عالمي بلغ 552 كيلومترا في الساعة لأسرع قطار مأهول في العالم.

التأثير على نهر أوي



نهر أوي الذي يجري عبر محافظة شيزوؤكا. (© PhotoAC)

في عام 2014، بدأت شركة جي آر وسط اليابان أعمال إنشاء القسم الممتد بين شيناغاوا وناغويا من خط قطار ماغليف. غير أن كاواكاتسو هيتا محافظ شيزوؤكا أعرب عن قلقه من أن يؤدي حفر الأنفاق إلى تقليل تدفق المياه في شبكة نهر أوي داخل المحافظة، ولذلك عارض بدء العمل في ذلك الجزء إلى حين الاتفاق على تدابير مناسبة. ووصلت المفاوضات بين شركة جي آر وسط اليابان ومحافظة شيزوؤكا إلى طريق مسدود، ما تسبب في تأخير كبير لموعد افتتاح الخط المتوقع.

شيزوؤكا تغير موقفها وتوافق على أعمال الإنشاء



تقدم أعمال حفر الأنفاق لخط تشوؤ شينكانسين في محافظة كاناغاوا في 15 يناير/كانون الثاني عام 2024. (© جيجي برس)

في مايو/أيار عام 2024، وبعد استقالة كاواكاتسو، استأنف خليفته سوزوكي ياسوتومو المناقشات مع شركة جي آر وسط اليابان بشأن التدابير البيئية وغيرها من القضايا. ثم أعلن في يوليو/تموز عام 2026 منح الموافقة على بدء أعمال إنشاء خط قطار ماغليف داخل المحافظة. ومن المتوقع أن يستغرق إنشاء ذلك الجزء في محافظة شيزوؤكا أكثر من 10 سنوات. وحتى إذا بدأت الأعمال خلال هذا العام، فإن أقرب موعد ممكن لافتتاح الخط سيكون في عام 2036. ولكن أعمال الإنشاء تواجه أيضا تأخيرا في أجزاء أخرى من الخط، وهو ما قد يؤدي إلى إرجاء موعد بدء تشغيل الخط بالكامل إلى وقت أبعد.

مصادر البيانات

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: قطار ماغليف التجريبي المحسن من سلسلة L0. بإذن من شركة جي آر وسط اليابان، © جيجي برس)