المشي 30 دقيقة يوميًا.. عادة يتبعها نحو نصف كبار السن في اليابان

كشفت دراسة حديثة أن نحو نصف اليابانيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر يمشون لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، في إطار حرصهم على الحفاظ على صحتهم ونشاطهم. وتعكس هذه العادة مدى حضور المشي في الحياة اليومية لكبار السن في اليابان، بوصفه نشاطًا بسيطًا يمكن ممارسته بانتظام للمحافظة على اللياقة والصحة.

انقسام في المشي

يُقال غالبًا إن المشي هو الطريقة الأساسية للحفاظ على الصحة. أجرت كوزمو هيلث، التي تدير خدمة أبحاث السوق الموجهة لكبار السن كوزمو لاب، استطلاعًا حول المشي في مارس من هذا العام استهدف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر، مع تلقي إجمالي 1,524 إجابة.

كانت الكمية الأكثر شيوعًا من الوقت المنفق في المشي يوميًا هي 10 إلى 30 دقيقة، بنسبة 31.5% من المستجيبين. تلتها عن قرب 30 إلى 60 دقيقة بنسبة 29.8%، بينما يمشي 17.5% آخرون لمدة ساعة أو أكثر. هذا يعني أن ما يقارب نصف المستجيبين يمشون 30 دقيقة أو أكثر كل يوم. في الوقت نفسه، شكل أولئك الذين لا يمشون تقريبًا أو يمشون أقل من 10 دقائق يوميًا أكثر بقليل من 20%، مما يكشف عن انقسام واضح بين الذين يمشون بانتظام والذين يقتصرون على الحد الأدنى.

عند السؤال عما يضعونه في الاعتبار عند المشي، قال 61.0% «الحفاظ على استقامة الظهر»، تليه «الحذر من السقوط» و«اتخاذ خطوات طويلة»، بنسبة 49.7% و34.4% على التوالي. يبدو أن هذا التركيز القوي على الوضعية وتجنب السقوط يعكس الرغبة في البقاء شبابًا قدر الإمكان.

كانت المخاوف الرئيسية حول المشي في المستقبل هي «إصابة من السقوط» (50.7%) و«عدم القدرة على المشي لمسافات طويلة» (50.1%). في الوقت نفسه، كان أكثر بقليل من 20% قلقين بشأن كل من «عدم القدرة على السفر بعد الآن» أو «الحاجة إلى عصا أو مساعدة حركية».

قال أكثر من نصف المستجيبين إنهم «يمارسون الرياضة والتمدد» أو «يخرجون للمشي» حتى يتمكنوا من البقاء نشيطين في المستقبل. يشير هذا إلى أن العديد من الناس يحافظون على روتين يومي لبناء القوة البدنية اللازمة للاستمرار في المشي.

مصادر البيانات

بيانات حول عادات المشي بين الأشخاص فوق 50 عامًا (باللغة اليابانية) من كوزمو هيلث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)