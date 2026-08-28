استطلاع: الشابات اليابانيات أكثر حذرًا تجاه الطاقة الحرارية والنووية

كشف استطلاع للرأي شمل الشباب في اليابان أن النساء، على وجه الخصوص، أبدين ترددًا أكبر تجاه الاعتماد على الطاقة الحرارية لما لها من آثار في تغير المناخ، وكذلك على الطاقة النووية بسبب المخاوف المرتبطة بالسلامة، في مؤشر على تباين المواقف تجاه مصادر الطاقة بين الشباب الياباني.

اختلافات جنسية واضحة في المواقف

بما أن اليابان تعتمد على الشرق الأوسط لأكثر من 95% من نفطها الخام، فإن الأزمة الحالية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز قد كشفت مرة أخرى عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان. في منتصف يونيو، استطلعت مؤسسة نيبون 1,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا لاستكشاف كيف ينظر الشباب إلى قضايا الطاقة المختلفة.

كان الرد الأكثر شيوعًا عند السؤال عما يجب على اليابان إعطاء الأولوية له في معالجة قضايا الطاقة هو «زيادة الاكتفاء الذاتي في الطاقة». كانت النسبة مرتفعة بشكل خاص بين النساء، بنسبة 55.6%. في المقابل، كان هناك فجوة جنسية كبيرة حول قضية «تطوير تقنيات جديدة»، حيث أيد 32.6% من النساء المستطلعات هذا الخيار، مقارنة بـ40.9% من الرجال.

حاليًا، يتم توليد حوالي 65% من كهرباء اليابان من الوقود الأحفوري. سأل الاستطلاع المستجيبين عما إذا كان يجب الحفاظ على التوليد الحراري لأنه يوفر إمدادًا مستقرًا من الكهرباء أو تقليله حتى لو جعل ذلك إمداد الكهرباء أقل استقرارًا. تظهر النتائج أن أقل من نصف النساء أيدن الحفاظ على توليد الطاقة الحرارية، بينما قال ما يقارب 60% من الرجال إنه يجب الحفاظ عليه.

رغم أن توليد الطاقة النووية لا ينبعث غازات الدفيئة، إلا أنه يحمل خطر الحوادث ويتطلب إنفاقًا كبيرًا على تدابير السلامة. سُئل المستجيبون عما إذا كانوا يعتقدون أن اليابان يجب أن تمضي في إعادة تشغيل المفاعلات النووية واستبدال القديمة منها أو بدلًا من ذلك عدم الاعتماد على الطاقة النووية. أعرب ما يقارب 70% من الرجال عن دعم استخدام الطاقة النووية، بينما كان مستوى الدعم بين النساء حوالي 50%، بينما اتخذ 37.8% الرأي الأكثر حذرًا بأن اليابان يجب ألا تعتمد على الطاقة النووية.

وجدت نتائج الاستطلاع أن النساء أكثر حذرًا بشأن استخدام كل من الطاقة الحرارية، التي تساهم في الاحترار العالمي، والطاقة النووية، التي تحمل خطر الحوادث. هذا يثير السؤال حول كيفية حصول اليابان على الكهرباء اللازمة للصناعة والحياة اليومية.

فحص الاستطلاع أيضًا الوعي بالتقنيات الجديدة التي تطورها اليابان لتأمين إمدادها بالطاقة. بين كل من الرجال والنساء، كانت التقنية ذات أعلى مستوى من الوعي هي توليد الطاقة بالهيدروجين والأمونيا. لكل تقنية ذُكرت في الاستطلاع، كان مستوى الوعي أعلى بين الرجال من النساء، بينما قال أكثر من 40% من النساء المستطلعات إنهن غير مألوفات بأي من التقنيات.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الررئيسي © Pixta/IllustAC)