نقص الأرز يدفع معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي في اليابان إلى أدنى مستوى قياسي

تراجع معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي في اليابان، المحسوب على أساس السعرات الحرارية، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 37.1% في السنة المالية 2025، وسط نقص في إمدادات الأرز محليًا أدى إلى زيادة الواردات من هذه الحبوب الأساسية. ويثير هذا التراجع مخاوف متجددة بشأن قدرة اليابان على تأمين إمداداتها الغذائية وتعزيز أمنها الغذائي.

بعيدًا عن هدف 45%

انخفض معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي القائم على السعرات الحرارية في اليابان للسنة المالية 2025 إلى أدنى مستوى قياسي بلغ 37.11% وفقًا لبيانات جمعتها وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية. بينما وصل الإجمالي إلى نطاق 37% من قبل، فإن مستوى 37.11% في السنة المالية 2025 أقل حتى من الرقم القياسي السابق البالغ 37.15% في السنة المالية 2020.

كانت العوامل الرئيسية هي النقص والارتفاع الحاد في أسعار الأرز في الفترة، مما أدى إلى انخفاض استهلاك المحاصيل المحلية وزيادة الواردات، مثل أرز كاليفورنيا المزروع الذي يُباع في المتاجر الكبرى. حددت الحكومة هدفًا بنسبة 45% للاكتفاء الذاتي الغذائي القائم على السعرات الحرارية بحلول السنة المالية 2030، لكن ذلك يظل هدفًا بعيدًا، حتى بدون نقص الأرز.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل الاكتفاء الذاتي القائم على قيمة الإنتاج بنقطتين إلى 66%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأرز المحلي.

يُحسب معدل الاكتفاء الذاتي باستبعاد منتجات الماشية المنتجة باستخدام العلف المستورد من أجل قياس الإنتاج المحلي الحقيقي. في المقابل، لا يعكس معدل الإنتاج المحلي معدل الاكتفاء الذاتي في العلف، معاملة جميع الماشية المرباة داخل اليابان كمحلية. تشير الفجوة بين المقياسين إلى درجة الاعتماد على العلف الأجنبي.

بعيدًا عن الإنتاج المحلي، يعتمد استهلاك السعرات الحرارية في اليابان بشكل كبير على الواردات من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

على أساس قيمة الإنتاج، شكلت اليابان والولايات المتحدة والصين وأستراليا 82% من الإجمالي.

معدلات الاكتفاء الذاتي الغذائي القائمة على السعرات الحرارية في كندا وأستراليا أعلى بكثير من 100%؛ فهذه الدول لديها سكان صغار وإنتاج مرتفع من الحبوب والبذور الزيتية. إيطاليا، التي تصدر العديد من الخضروات والفواكه ذات الأسعار المرتفعة، لديها معدل اكتفاء ذاتي قوي قائم على قيمة الإنتاج. يظل معدل الاكتفاء الذاتي في اليابان لكل من السعرات الحرارية وقيمة الإنتاج منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى.

مصادر البيانات

بيانات العرض والطلب على الغذاء في السنة المالية 2025 وجداول حول نفس الموضوع (باللغة اليابانية) من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)