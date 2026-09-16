طلاب اليابان.. درجات أقل مع زيادة استخدام وسائل التواصل ومشاهدة الفيديوهات

يقضي طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في اليابان وقتًا متزايدًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، في ظل انتشار الأجهزة الرقمية بين الأطفال والمراهقين. وتشير بيانات ودراسات إلى وجود ارتباط بين طول فترة استخدام الشاشات وتراجع الأداء الدراسي، ما يثير مخاوف بشأن تأثير الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية على التحصيل والتركيز لدى الطلاب.

أقل من 5% لا يمتلكون أي جهاز رقمي

تتزايد معدلات قضاء الوقت أمام الشاشات بين الأطفال اليابانيين. ووفقاً لمسح حكومي، يقضي 21.7% من تلاميذ الصف السادس الابتدائي و28.5% من طلاب السنة الثالثة في المدارس الإعدادية ما لا يقل عن أربع ساعات يومياً في أيام الأسبوع العادية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع الفيديو. وقد شهدت فئة المستخدمين بكثافة توسعاً في المسوحات الأخيرة، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 50% بين تلاميذ المرحلة الابتدائية و80% بين طلاب المرحلة الإعدادية، على التوالي، مقارنة بعام 2024. وقد أُجري هذا المسح في شهري أبريل ومايو من عام 2026 من قبل وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT).

ويمثل الطلاب الذين ليس لديهم جهاز رقمي، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، 4.5% من طلاب المدارس الابتدائية و1.0% من طلاب المدارس الإعدادية الذين شملهم الاستطلاع. وانخفض كلا الرقمين عن العامين السابقين، عندما بلغا 21.1% و3.4% على التوالي.

التأثير على الأداء الأكاديمي

ووجد الاستطلاع أيضًا أن المزيد من وقت الشاشة يرتبط بانخفاض الأداء الأكاديمي. من خلال مقارنة درجات اختبار 2026 مع استخدام الأجهزة، أظهر الباحثون أن طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية الذين أبلغوا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والفيديو يوميًا لمدة 4 ساعات أو أكثر سجلوا نقاطًا أقل بنسبة 13.3 إلى 20.9 نقطة في المتوسط ​​من الطلاب الذين كان استخدامهم أقل من 30 دقيقة.

مصادر البيانات

بيانات مستمدة من استطلاع لآراء طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية (باللغة اليابانية) أعدّه المعهد الوطني لأبحاث السياسات التعليمية التابع لوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © Photo AC)