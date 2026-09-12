بعد 11 عامًا من التراجع.. ارتفاع طفيف في مواليد اليابان

ارتفعت معدلات المواليد في اليابان خلال النصف الأول من عام 2026 للمرة الأولى منذ 11 عاماً، وهو ما قد يُعزى إلى زيادة في معدلات الزواج أعقبت جائحة كورونا؛ ومع ذلك، يظل الاتجاه العام يشير إلى تراجع في عدد السكان.

للسنة الخامسة على التوالي: المواليد أقل من 400 ألف

أظهرت إحصاءات ديموغرافية أولية أصدرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون تسجيل اليابان 342,068 حالة ولادة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2026. وارتفع هذا الرقم بنسبة 0.8% (بزيادة 2788 ولادة) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تُعد الأولى لإجمالي الفترة من يناير إلى يونيو منذ 11 عامًا، إلا أنها تظل السنة الخامسة على التوالي التي يقل فيها العدد عن 400 ألف ولادة.

في المقابل، انخفض عدد الوفيات بنسبة 6.9% ليصل إلى 778,982 حالة، مما أدى إلى انخفاض طبيعي في عدد السكان (الفارق بين عدد المواليد والوفيات) بمقدار 436,914 نسمة. أما حالات الزواج، التي تعطي مؤشرًا على اتجاهات المواليد المستقبلية، فقد شهدت ارتفاعًا خفيفًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 238,979 حالة.

وكان السجل السنوي للمواليد قد هبط إلى ما دون 800 ألف ولادة لأول مرة في عام 2022، وتراجع أكثر في عام 2024 ليصل إلى ما دون 700 ألف. وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الأولية للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران تتضمن الرعايا الأجانب المولودين في اليابان والمواطنين اليابانيين المولودين خارجها، ومن المتوقع أن يكون الرقم الرسمي—الذي سيُصدر لاحقًا ويقتصر على اليابانيين المقيمين في اليابان فقط—أقل من ذلك.

2026 2025 الولادالت 342,068 339,280 الوفيات 778,982 836,818 التغير الطبيعي في السكان –436,914 –497,538 الزيجات 238,979 238,561 الطلاق 90,177 93,755

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على الإحصاءات الديموغرافية من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

مصادر البيانات

إحصاءات ديموغرافية أولية (يونيو/ حزيران 2026) (باللغة اليابانية) صادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © Photo AC)