الكوارث في اليابان.. لماذا تمثل المراحيض مشكلة خطيرة؟

من الزلازل وأمواج التسونامي إلى الأعاصير والأمطار الغزيرة، ليست الكوارث الطبيعية أمرًا غريبًا على اليابان. وبينما تُعدّ تأمين إمدادات الغذاء والماء وتوفير المأوى من الأولويات الأساسية عند وقوع الكوارث، تكشف استطلاعات الرأي أن تأمين مرافق دورات المياه يمثل بدوره مصدر قلق رئيسيًا للسكان، ولا سيما مع انقطاع المياه والكهرباء الذي قد يجعل دورات المياه العادية غير صالحة للاستخدام.

مصدر القلق في حالات الكوارث

تُعد اليابان من أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية، إذ تقع فوق العديد من الصدوع الزلزالية النشطة والمناطق البركانية، كما تقع في مسار الأعاصير والعواصف المطرية الغزيرة وغيرها من الظواهر الجوية الشديدة. فكيف يستعد سكانها لمواجهة هذه الكوارث المحتملة، وما أكثر ما يقلقهم عند وقوعها؟

وأظهر استطلاع على مستوى البلاد أجرته شركة تايكو للأدوية في أوساكا في يوليو 2026، وشمل 1095 شخصًا تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والستينيات، أن القلق الرئيسي بعد وقوع كارثة، لدى غالبية المشاركين بنسبة 66.1%، كان «عدم القدرة على استخدام المرحاض». وجاء هذا القلق في المرتبة الأولى، متقدمًا حتى على مخاوف عدم توفر كميات كافية من مياه الشرب أو الطعام.

بالنظر إلى أنواع العناصر الأكثر شيوعًا التي أعدها الناس في المنزل في حالة الكارثة، كانت الثلاثة الأولى هي «مياه الشرب» (76.3%)، و«الطعام الطارئ» (66.5%)، و«المصابيح اليدوية» (62.9%). أعد 41.3% فقط «أكياس المرحاض للاستخدام الطارئ»، مما يجعل من الواضح بشكل لافت أنه رغم القلق بشأن القدرة على استخدام المرحاض، لم يكن الناس مستعدين بشكل صحيح.

التوجيه لأكياس المرحاض للاستخدام الطارئ هو تخزين إمداد لمدة أسبوع واحد على الأقل، والذي عند حسابه بحوالي خمس استخدامات (أكياس) يوميًا، يعني 35 كيسًا في الأسبوع، كمية يجب إعدادها لكل فرد في الأسرة.

عند السؤال عن عدد الأكياس التي أعدوها، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا بنسبة 36.6% هي «حوالي 5–20»، تليها 19.9% قالوا «أقل من 5». كشف هذا أن أكثر من النصف لم يعدوا حتى ما يكفي لشخص واحد، ناهيك عن المزيد.

يميل الناس إلى الافتراض أنه طالما لم ينقطع الماء، فلا بأس بعدم وجود أكياس مرحاض طارئة مباشرة بعد زلزال كبير. المشكلة هي أنه إذا تضررت أنابيب الصرف، يمكن أن يتراجع الصرف الصحي أو يتسرب إلى الطوابق السفلية من المباني. لهذا السبب، بعد مثل هذه الكارثة، الشيء الصحيح هو تجنب استخدام المراحيض حتى يمكن فحص الأنابيب. رغم ذلك، كان 54.1% فقط من الناس على دراية بأنهم «لا يجب أن يصرفوا».

بالمناسبة، حتى لو أعددت أكياس مرحاض طارئة، إذا لم تتخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام، يمكن أن تبدأ في إصدار رائحة وتسبب انتشار الأمراض المعدية.

لذلك يُنصح بالتعرف عليها قبل وقوع الكارثة بفتح واحدة والتحقق من كيفية استخدام الكيس، وكذلك التفكير في كيفية التخلص منه.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © بيكستا)