ألوان الخريف في اليابان 2026.. أين ومتى تستمتع بأجمل المناظر؟

تُعدّ أوراق الخريف الحمراء والصفراء من أجمل مشاهد الطبيعة التي تنتظرها اليابان كل عام، وتجذب ملايين الزوار الراغبين في الاستمتاع بألوانها الزاهية. ومع اقتراب موسم الخريف، تتجه الأنظار إلى موعد بدء تلوّن الأشجار وبلوغها ذروة جمالها في مختلف أنحاء البلاد. فمتى وأين يمكن مشاهدة أجمل مناظر الخريف في اليابان هذا العام؟

من الشمال إلى الجنوب، ومن المرتفعات إلى السهول

في الفترة الممتدة من أواخر الخريف إلى أوائل الشتاء، تكتسي أوراق الأشجار المتساقطة في اليابان ألوانًا زاهية تبهج الناظرين قبل أن تتساقط على الأرض. وعلى عكس «جبهة تفتح أزهار الكرز» التي تتحرك شمالًا في فصل الربيع، ينتشر تلون أوراق الأشجار بألوان الخريف تدريجيًا نحو الجنوب، بدءًا من جزيرة هوكايدو والمناطق المرتفعة، ثم نزولًا إلى المدن الواقعة في المناطق المنخفضة.

ووفقًا للتوقعات الصادرة في 2 سبتمبر/ أيلول عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من المتوقع أن تتأخر ذروة تلون الأوراق باللونين الأحمر والأصفر قليلًا في عام 2026 مقارنة بالمعتاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد.

الأوراق الصفراء

تنتشر أشجار الجنكة، بأوراقها الصفراء المتألقة في الخريف، على جوانب الطرق وفي المتنزهات، لتشكل أحد رموز خريف المدن. ففي مدينتي سابورو وأوموري الشماليتين، يُتوقع أن تبلغ الأوراق الصفراء ذروتها قرابة 6 نوفمبر، بينما سيحل هذا المشهد في معظم أنحاء اليابان الواقعة جنوب منطقة توهوكو خلال الفترة بين منتصف نوفمبر وأواخره.

توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الصفراء في المدن الرئيسية

مدن توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الصفراء الفرق عن المتوسط (يوم) سابورو 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (2) أوموري 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (4) سينداي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (6) طوكيو 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (3) كانازاوا 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (0) ناغانو 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (4) ناغويا 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (1-) كيوتو 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (3) أوساكا 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (2) واكاياما 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (3) هيروشيما 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (5) كوتشي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (1) فوكوؤكا 27 نوفمبر/ تشرين الثاني متأخر (7) كاغوشيما 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (2)

تلوّن الأوراق باللون الأحمر

تميل الأوراق الحمراء إلى الظهور في وقت متأخر قليلًا مقارنة بالأوراق الصفراء. ونظرًا لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، من المتوقع أن يتأخر ظهورها بنحو 10 أيام في سابورو و9 أيام في ناغانو. ومن المتوقع أن تبلغ ذروة تلون الأوراق باللون الأحمر نحو 29 نوفمبر في طوكيو و4 ديسمبر/ كانون الأول في أوساكا.

توقعات مواعيد ظهور الأوراق الحمراء حسب المدينة

مدن توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الملونة الفرق عن المتوسط (يوم) سابورو 7 نوفمبر/ تشرين الثاني متأخر (10) أوموري 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (0) سينداي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (4) طوكيو 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (1) كانازاوا 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المتوسط (6) ناغانو 21 نوفمبر/تشرين الثاني متأخر 9) ناغويا 2 ديسمبر/ كانون الأول المتوسط (4) كيوتو 11 ديسمبر/ كانون الأول المتوسط (6) أوساكا 4 ديسمبر/ كانون الأول المتوسط (3) واكاياما 11 ديسمبر/ كانون الأول متأخر (5) هيروشيما 28 نوفمبر/ تشرين الثاني متأخر (6) كوتشي 9 ديسمبر/ كانون الأول متأخر (7) فوكوؤكا 7 ديسمبر/ كانون الأول المتوسط (6) كاغوشيما 10 ديسمبر/ كانون الأول المتوسط (-5)

تبدأ ألوان أوراق الخريف في الظهور مبكراً جداً في المناطق الجبلية المرتفعة مقارنة بالمدن الواقعة في السهول المنخفضة. ففي جبل ”أساهيداكي“ بجزيرة هوكايدو -الواقع ضمن حديقة ”دايسيتسوزان“ الوطنية والمشهور بكونه أول مكان في اليابان تظهر فيه ألوان الخريف- تبلغ الأوراق ذروة جمالها على ارتفاعات تتجاوز 1500 متر في الفترة ما بين 21 سبتمبر و5 أكتوبر. وفي المقابل، تصل أوراق الأشجار في قمة جبل ”تاكاو“ بطوكيو (الذي يبلغ ارتفاعه 599 متراً) إلى أبهى صورها في الفترة ما بين 6 و20 نوفمبر.

توفر ”،كال، الأرصاد الجوية اليابانية“ توقعات لحالة أوراق الخريف في 3000 جبل بجميع أنحاء البلاد (الخدمة متاحة باللغة اليابانية فقط).

مصادر البيانات

موقع توقعات ومعلومات أوراق الخريف، الذي يوضح أفضل الأوقات لمشاهدة أوراق الأشجار الموسمية في 700 موقع بأنحاء اليابان (باللغة اليابانية)، والمقدم من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: قطار سياحي يمر وسط مناظر خلابة لأوراق الخريف في مضيق ”ناروكو“ بمدينة ”أوساكي“ في محافظة ”مياغي“. © بيكستا)