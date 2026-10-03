بعد كأس العالم.. أبرز لاعبي اليابان يخوضون تجارب جديدة مع أندية أوروبية

شهدت فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا تغييرات لافتة في صفوف عدد من أبرز لاعبي المنتخب الياباني لكرة القدم للرجال، الذين شاركوا في كأس العالم 2026، حيث انتقل العديد من لاعبي المنتخب إلى أندية جديدة في مختلف الدوريات الأوروبية.

9 من لاعبي المنتخب الوطني ينتقلون إلى أندية جديدة

خلال فترة توقف منافسات كرة القدم الأوروبية، انتقل عدد من نجوم المنتخب الياباني للرجال المحترفين في القارة بمن فيهم زيون سوزوكي وكيتو ناكامورا إلى أندية جديدة. في هذه المقالة نستعرض هؤلاء اللاعبين التسعة وأنديتهم الجديدة.

سوزوكي زيون – نادي أستون فيلا

خطف سوزوكي الأنظار عالمياً بفضل أدائه المتميز في كأس العالم 2026، حيث رسّخ مكانته كركيزة أساسية في دفاع المنتخب الياباني بفضل رباطة جأشه وتصدياته الحاسمة. وقد انتقل في صفقة بارزة من نادي بارما الإيطالي إلى أستون فيلا، ليصبح بذلك أول حارس مرمى ياباني يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.



سوزوكي زيون. (© إيماغو/ سبورت إيميج عبر رويترز كونيكت)

تاريخ الميلاد: 21 أغسطس/ آب 2002

الأندية: أوراوا ريدز (اليابان) – سينت ترويدن (بلجيكا) – بارما (إيطاليا) – أستون فيلا (إنجلترا)

إيتاكورا كو – بوروسيا مونشنغلادباخ

عاد إيتاكورا، الذي حمل شارة قيادة المنتخب الياباني في كأس العالم، إلى ناديه الألماني السابق بوروسيا بعد عام قضاه مع نادي أياكس الهولندي.



إيتاكورا كو.(© إيماغو/ شتاينسيك.سي إتش عبر رويترز كونيكت)

تاريخ الميلاد: 27 يناير/ كانون الثاني 1997

الأندية: كاواساكي فرونتال (اليابان) – فيغالتا سينداي (اليابان) – مانشستر سيتي (إنجلترا) – غرونينغن (هولندا) – شالكه 04 (ألمانيا) – بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا) – أياكس (هولندا) – بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا)

تومياسو تاكيهيرو – كريستال بالاس

عاد تومياسو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم قضاه في أياكس. وبانتقاله إلى كريستال بالاس، ينضم إلى زميله في المنتخب الياباني كامادا دايئتشي.



تومياسو تاكيهيرو. (© إيماغو/ برو سبورتس إيميجز عبر رويترز كونيكت)

تاريخ الميلاد: 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1998

الأندية: أفيسبا فوكوكا (اليابان) – سينت ترويدنس (بلجيكا) – بولونيا (إيطاليا) – أرسنال (إنجلترا) – أياكس (هولندا) – كريستال بالاس (إنجلترا).

سوغاوارا يوكيناري – كالياري

انضم سوغاوارا إلى نادي كالياري في الدوري الإيطالي سيري آ بعد موسم قضاه مع فريق بريمن الألماني، حيث ظل معاراً من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.



يوكيناري سوغاوارا يتقدم بالكرة خلال مباراة اليابان ضد البرازيل في بطولة كأس العالم 2026. (© رويترز)

تاريخ الميلاد: 28 يونيو/ حزيران 2000

الأندية: ناغويا غرامبوس (اليابان) – إيه زد ألكمار (هولندا) – ساوثهامبتون (إنجلترا) – فيردر بريمن (ألمانيا) – كالياري (إيطاليا)

كيتو ناكامورا – أولمبيك ليون

انتقل ناكامورا من نادي الدرجة الثانية الفرنسي ستاد ريمس إلى نادي ليون، وهو فريق عريق سبق له الفوز بلقب الدوري الفرنسي سبع مرات متتالية خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.



كيتو ناكامورا خلال مباراة المنتخب الياباني ضد السويد ضمن منافسات كأس العالم 2026. (© رويترز)

تاريخ الميلاد: 28 يوليو/ تموز 2000

الأندية: غامبا أوساكا (اليابان) – تفينتي (هولندا) – سينت ترويدن (بلجيكا) – إف سي جونيورز (النمسا) – لاسك (النمسا) – ستاد ريمس (فرنسا) – ليون (فرنسا)

مايدا دايزن – إبسويتش تاون إف سي

غادر مايدا نادي سلتيك بعد خمسة مواسم قضاها مع الفريق الاسكتلندي لينضم إلى إيبسويتش الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



مايدا دايزن. (© إيماغو/ سبورت إيميج عبر رويترز كونيكت)

تاريخ الميلاد: 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1997

الأندية: ماتسوموتو ياماغا إف سي (اليابان) – ميتو هولي هوك (اليابان) – ماتسوموتو ياماغا إف سي (اليابان) – سي إس ماريتيمو (البرتغال) – يوكوهاما مارينوس (اليابان) – سيلتيك (اسكتلندا) - إبسويتش تاون إف سي (إنجلترا).

أويدا آياسي - ليل

بدأ أويدا الموسم في هولندا مع فينورد، لكنه انضم في نهاية أغسطس/ آب إلى ليل في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى. ولطالما رغب أويدا في خوض غمار المنافسات في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، ويتشوق مشجعو كرة القدم لمعرفة ما إذا كان الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الهولندي سيحافظ على تألقه التهديفي في مستويات أعلى.



أويدا أياسي. (© زوما برس واير عبر رويترز كونيكت)

تاريخ الميلاد: 28 أغسطس/ آب 1998

الأندية: كاشيما أنتلرز (اليابان) – سيركل بروج (بلجيكا) – فينورد (هولندا) – ليل (فرنسا)

أوغاوا كوكي – نادي إف سي ماتشيدا زيلفيا

بعد ثلاثة مواسم قضاها مع نادي نيميخن الهولندي، حيث شارك في 81 مباراة وسجل 26 هدفاً، عاد أوغاوا إلى الدوري الياباني جى. ليغ من بوابة نادي ماتشيدا زيلفيا.



أوغاوا كوكي. (© جيجي برس)

تاريخ الميلاد: 8 أغسطس/ آب 1997

الأندية: يوكوهاما كوهوكو لكرة القدم (اليابان) – ماميدو إف سي فريق الناشئين (اليابان) – مدرسة توكو غاكوين الثانوية (اليابان) – جوبيلو إيواتا (اليابان) – ميتو هوليهوك (اليابان) – جوبيلو إيواتا (اليابان) – يوكوهاما إف سي (اليابان) – إن إي سي نيميخن (هولندا) – ماتشيدا زيلفيا (اليابان)

غوتو كيوسوكي– نادي فرايبورغ

غادر غوتو النادي البلجيكي سينت ترويدن، حيث قضى موسماً واحداً على سبيل الإعارة لينضم إلى نادي فرايبورغ الذي ينافس في الدوري الألماني البوندسليغا.



كيوسوكي غوتو. (© إيماغو/ أولمر/ تيمفوتو عبر رويترز كونيكت)

تاريخ الميلاد: 3 يونيو/ حزيران 2005

الأندية: جوبيلو إيواتا (اليابان) – أندرلخت (بلجيكا) – سينت ترويدن (بلجيكا) – فرايبورغ (ألمانيا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: سوزوكي زيون أثناء مشاركته مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز في السادس من سبتمبر/ أيلول 2026. © ديفيد غريفز/ فوكس إيمجز ليمتد/ سيبا يو إس إيه عبر رويترز كونيكت)