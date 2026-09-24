اليابان تسجل صيفًا شديد الحرارة.. خامس أعلى متوسط منذ بدء السجلات

سجّلت اليابان خامس أعلى متوسط لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف في تاريخها عام 2026، في ظل موجات حر شديدة شهدت تسجيل 36 حالة بلغت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية أو أكثر. وفي الوقت الذي اجتاحت فيه موجات الحر الشديدة غرب البلاد، شهد شرق اليابان أحوالًا جوية غير مستقرة تسببت في هطول أمطار غزيرة واشتداد نشاط الأعاصير، لتتزامن خلال هذا الصيف موجات الحر الشديد مع مخاطر متزايدة مرتبطة بالأمطار والعواصف.

زيادة تكرار الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة مئوية

تُظهر بيانات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه بحلول 31 أغسطس، سُجّل إجمالي تراكمي بلغ 7,528 حالة لمواقع سجلت فيها درجات الحرارة العظمى اليومية 35 درجة مئوية أو أكثر خلال صيف عام 2026، وذلك عبر محطات الرصد التابعة للوكالة في جميع أنحاء اليابان (ويُمثّل هذا الرقم مجموع كافة المواقع التي بلغت فيها درجات الحرارة هذا المستوى على مدار الأيام). واستناداً إلى إحصاءات مماثلة تعود لعام 2010، يُعد هذا الرقم ثالث أعلى إجمالي مسجل، حيث يأتي بعد الرقمين 9,385 (المسجل في 2025) و8,821 (المسجل في 2024).

وفي الوقت نفسه، كان هناك إجمالي تراكمي 36 موقعًا مع درجة حرارة قصوى تبلغ 40 درجة مئوية أو أعلى في محطات المراقبة. وهذا هو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ إطلاق طرق القياس الحالية في عام 2010.

كان متوسط ​​درجة الحرارة هذا الصيف (من يونيو إلى أغسطس) أعلى بمقدار 1.02 درجة من المستوى الطبيعي (استنادًا إلى متوسط ​​30 عامًا حتى عام 2020)، مما يمثل خامس أحر صيف منذ حفظ السجلات لأول مرة في عام 1898. وتم تسجيل فصول الصيف الأكثر سخونة في عام 2025 (أعلى بمقدار 2.36 درجة)، و2023 و2024 (أعلى بمقدار 1.76 درجة)، و2010 (أعلى بمقدار 1.08 درجة).

اعتبارًا من أغسطس فصاعدًا، استقر نظام هائل للضغط العالي فوق غرب اليابان، مما أدى إلى فترة طويلة من الطقس الحار والجاف. وفي الوقت نفسه، شهد شرق البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط، خاصة حول طوكيو ومنطقة كانتو المحيطة بها، بسبب تحرك الهواء البارد من الشمال. ومع ذلك، تحولت الظروف الجوية إلى عاصفة حيث أصبح شرق اليابان محصوراً بين نظام ضغط منخفض عملاق في الجنوب ونظام ضغط مرتفع في الشرق. تسببت حالة عدم الاستقرار هذه في وصول العاصفة الاستوائية الشديدة تشان هوم إلى محافظة إيباراكي وتسببت في هطول أمطار غزيرة على محافظة تشيبا المجاورة.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © PhotoAC)