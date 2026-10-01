رقم قياسي جديد.. عدد المعمرين في اليابان يتجاوز 100 ألف

تُعدّ اليابان من أكثر دول العالم شهرةً بطول العمر، وقد تجاوز عدد سكانها الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر حاجز المئة ألف نسمة للمرة الأولى، ليصل إلى 107,677 شخصًا في عام 2026، مسجلًا أعلى مستوى منذ بدء الإحصاءات.

إنجاز تاريخي

تجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر في اليابان حاجز المائة ألف نسمة. ووفقاً لبيانات تسجيل السكان الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاه، ارتفع عدد المعمرين (ممن بلغوا المائة عام فما فوق) بمقدار 7,914 شخصاً مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 107,677 شخصاً، وذلك بحلول الأول من سبتمبر 2026. ويُعد هذا الرقم الأعلى إجمالاً منذ بدء جمع الإحصاءات في عام 1963، كما أنه يمثل ارتفاعاً مستمراً للعام السادس والخمسين على التوالي. وتشكل النساء الغالبية العظمى من هذه الفئة، إذ يبلغ عددهن 94,298 امرأة (أي ما يعادل 87.6% من الإجمالي)، مقابل 13,379 رجلاً.

أكبر امرأة يابانية سنًا هي كيشيموتو فويو البالغة 114 عامًا، التي تعيش في كيوتو. أكبر رجل في اليابان هو كاتو هيكارو، البالغ 112 عامًا ويعيش في كوماموتو.

في عام 1963، عندما سنت الحكومة قانون الرعاية الاجتماعية لكبار السن، كان هناك 153 معمرًا على مستوى البلاد. تجاوز هذا الرقم 100 في عام 1981 و10,000 في عام 1998، واستمر في الارتفاع بثبات منذ ذلك الحين.

المحافظة ذات أعلى نسبة من المعمرين لكل 100 ألف شخص هي شيمانه بنسبة 186.7، وهي أكثر من ثلاثة أضعاف سيتاما، الأدنى بنسبة 51.3. تميل غرب اليابان إلى نسب أعلى من شرق البلاد، والأرقام منخفضة بشكل خاص في منطقة كانتو، المتمركزة حول منطقة طوكيو الكبرى.

المعمرون لكل 100 ألف نسمة في المحافظات اليابانية

أعلى النسب

شيماني 186.7 كوتشي 169.5 توتوري 152.5 كاغوشيما 148.3 ناغانو 146.9

أدنى النسب

تشيبا 62.9 طوكيو 62.4 أوساكا 60.1 آيتشي 57.8 سايتاما 51.3

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات نشرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

مصادر البيانات

بيانات حول المعمرين (باللغة اليابانية) من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)