الحياة تدب في أشهر شخصيات المانغا في قلب العاصمة طوكيو!

ولد ميزوكي شيغيرو قبل 100 عام وأمضى معظم حياته في تشوفو بضواحي طوكيو الغربية، حيث أبدع أشهر قصص المانغا، غيغيغي نو كيتارو. يذكرنا السير في أنحاء تشوفو بمدى عشق ميزوكي للطبيعة وأرواح يوكاي.

راوي القصص يجد ضالته غربي طوكيو

لا شك أن ميزوكي شيغيرو ( (1922ｰ2015 هو أحد أشهر فناني المانغا وأكثرهم احترامًا في اليابان. في حين أن أشهر أعماله هو غيغيغي نو كيتارو وغيره من الرسوم الهزلية التي تدور حول موضوع يوكاي (الأرواح)، إلا أنه نشر أيضًا أعمالًا عن التاريخ العالمي والياباني، غالبًا مع عناصر السيرة الذاتية.



ميزوكي شيغيرو في 2010 (جيجي برس).

وُلد ميزوكي وترعرع في ساكايميناتو بمحافظة توتوري، ثم انتقل إلى تشوفو عام 1959، بعدها بعام واحد بدأ في الظهور لأول مرة كفنان مانغا له وزنه حين تم تداول أعماله في سوق الكاشيهون (تأجير الكتب) المزدهر آنذاك. بحلول ذلك الوقت، كانت مدينة تشوفو قد تحولت إلى واحدة من أكبر مدن طوكيو. فرغم أنها كانت يوماً ما مجرد مدينة ريفية صغيرة، إلا أنها توسعت بسرعة بعد زلزال كانتو الكبير عام 1923 عندما انتقل العديد من الأشخاص والشركات إلى الضواحي، وهنا وجد ميزوكي بيئة مثالية يستلهم منها قصصه.

الموضوع الرئيسي لمانغا غيغيغي نو كيتارو وغيرها من المانغا التي تدور حول موضوع يوكاي هو حاجة البشرية للتعايش مع الطبيعة والعديد من المخلوقات الطبيعية والخارقة التي تسكن هذا العالم والتي قد يكون بعضها غير مرئي، لكن الناس دائماً يتخيلون أشياء غير مرئية للحواس. اعتاد ميزوكي أن يقول إنه لاحظ انخفاضًا كارثيًا في يوكاي في المناطق الحضرية المزدحمة التي تفتقر إلى الأماكن الطبيعية، حيث تم تحفيز الحواس الخمس بشكل مفرط حتى فقد الناس قدرتهم على التخيل. من ناحية أخرى، تميل اليوكاي إلى الازدهار في المناطق قليلة السكان التي بها الكثير من الأشجار ومصادر المياه. لهذا السبب أحب ميزوكي مدينة تشوفو.

اليوم، يستغرق الوصول إلى تشوفو من محطة شينجوكو أقل من 20 دقيقة عبر خدمة قطارات خط كيو السريع. هناك عدة مسارات لحافلة كيتارو الملونة التي تنطلق من المحطة ويمكنها أن تأخذك إلى كل مكان، ولكن أفضل طريقة لاستكشاف المدينة هي سيرًا على الأقدام.

على أي حال، فإن وجهتنا الأولى قريبة جدًا من المحطة.

أماكن ترفرف فيها روح الفنان ميزوكي



كيتارو وميداماأوياجي يرحبان بالزوار.

للوهلة الأولى، قد يبدو شارع Tenjin-dōri وكأنه شارع نموذجي للتسوق، ولكن سرعان ما يتكشف للمرء أنه مليء بتماثيل للعديد من الشخصيات التي أبدعها في المانغا الأكثر مبيعًا غيغيغي نو كيتارو. فها هو ذا Ittanmomen (الرجل الفأر) ممدداً على مقعد طويل، وها هي Nekomusume (الفتاة القطة) تركب Ittanmomen (لفافة القطن)، ويرحب كيتارو بالمتسوقين والمارة عند كلا مدخلي الشارع. وقد تم وضع هذه الأعمال الفنية في عام 1991 بناءً على اقتراح من ميزوكي نفسه الذي يبدو أنه كان يتسوق هنا. حتى الآن، ينتاب المرء شعور بالراحة حين يكون هناك. ليس ببعيد عن الشارع يوجد مبنى يضم إبداعات ميزوكي، وهو مبنى الشركة التي تدير الإنتاج الإبداعي الضخم للفنان وتخطط لمشاريع المانغا والأنيمي الجديدة.



(الرجل الفأر) ممدداً على مقعد طويل

في نهايته من ناحية الشمال، أصبح شارع Tenjin-dōri هو الطريق المؤدي إلى فوداتنجين، أحد الأضرحة الشنتوية القديمة تحيط به الخضرة يُقال إنه تم بناؤه في القرن الأول الميلادي في عهد الإمبراطور سوينين. ومن المثير للدهشة أن هذه المساحة الهادئة تقع على بعد 5 دقائق فقط سيرًا على الأقدام من محطة تشوفو. إلى جانب كونه بقعة شهيرة، يحظى فوداتنجين بشعبية بين عشاق كيتارو كوجهة للحج إلى سيتشي (سيتشي جونري) أو أوتاكو. وفقًا للنسخة الأصلية من ملحمة يوكاي، بعنوان Hakaba Kitarō (كيتارو من المقبرة)، فإن البستان الصغير التابع للضريح هو أيضًا المكان الذي من المفترض أن كيتارو يعيش فيه.



البهو الرئيسي في ضريح فوداتنجين.

بعد تلاوة صلواتنا وشراء او-ميكوجي عن كيتارو (شرائط ورقية لمعرفة الطالع)، نستأنف مسيرتنا شمالًا عبر النهر المحلي الجميل نوغاوا، مروراً بالعديد من حقول الأرز والبساتين والمتاجر الصغيرة على طول الطريق.

صرح تاريخي في تشوفو

بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام وصلنا إلى جيندايجي، أحد أشهر المعابد البوذية وأجملها في طوكيو. تأسس عام 733 ويعد أيضًا ثاني أقدم معبد في العاصمة بعد سينسوجي في منطقة أساكوسا المركزية. تضم أراضي جيندايجي الفسيحة العديد من المباني، وهياكل تم نقلها إلى هنا من ثلاثة معابد كانت رئيسية فيما مضى خلال فترة إيدو (1603–1868)، بالإضافة إلى تمثال بوذا الذي يعود تاريخه إلى أواخر فترة أسوكا (593–710).

من بين العديد من مناطق الجذب في المعبد، توجد حديقة نباتات شاسعة أعلى التل ومقبرة لطيفة للحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى شارع تظلله الأشجار وتصطف على جانبيه مطاعم تقدم وجبة سوبا. لكن من المحتمل أن يفضل عشاق المانغا زيارة Kitarō Chaya، وهو مقهى جذاب ومتجر للهدايا التذكارية يجسد على أفضل وجه كيف أن المعابد البوذية في اليابان غالبًا ما تكون مزيجًا من المقدس والدنيوي. يزيد عمر الهيكل الخشبي القديم عن 50 عامًا وهو أحد الأشياء الأولى التي يصادفها المرء عند الوصول إلى الطريق المؤدي إلى بوابة المعبد الرئيسية. هنا يمكنك الاستمتاع بعالم ميزوكي الخيالي بجميع تفاصيله. أجواء المقهى تذكرنا بعصر شووا (1926-1989). يمكنك أيضاً شراء سلع ذات طابع يوكاي وتذوق الطعام المدرج في قائمة الأشباح التي تتضمن أطباقاً شهية مثل Medamaoyaji (مقلة العين) وكستناء زنزاي (المصنوع عن طريق غلي الفاصوليا الحمراء في السكر) وNurikabe (والي وول) ميسو أودون: لوح من كونياكو (كونجاك) مغموس في صلصة ميسو الحلوة. يوجد أيضًا معرض يضم رسوماً توضيحية قيّمة لميزوكي.



كيتارو تشاي في جيندايجي.

اعتاد ميزوكي أن يأتي إلى جيندايجي للتواصل مع الحيوانات والطيور والآلهة البوذية وحتى يوكاي المحبوبة، إذ يتأثر المرء بقوة الطبيعة ودفئها حين يكون محاطاً بغابة جيندايجي القديمة الرائعة. انظر حولك وقد ترى كيتارو يحدّق إليك من خلف إحدى الأشجار.

يوكاي تسكن بالقرب من المحطة

الراغبون في تجربة المزيد من عالم ميزوكي عليهم الآن أن يعودوا أدراجهم إلى المحطة. من الإضافات الحديثة لمناظر يوكاي الطبيعية في تشوفو هي كيتارو هيروبا (ساحة كيتارو) التي تم افتتاحها في عام 2019 في مكان يقع بين محطتي تشوفو ونيشي تشوفو على خط كيو، حيث تحتل الساحة قطعة أرض أصبحت خالية بعد أن تم تحويل مسارات القطارات لتسير تحت الأرض على امتداد السكة الحديدية، هذا الملعب مجهز بتماثيل يوكاي وشخصيات ومعدات اللعب للأطفال الأصغر سنًا بما في ذلك منزل كيتارو، مع زحليقة ومقعد Ittanmomen. تم إنشاء الساحة ومعداتها وتتم صيانتها حاليًا بفضل تبرعات الناس من خلال التمويل الجماعي.

كذلك، تمت إضافة بركة كابا نو سانبي (للأسف ليست بركة حقيقية) هذا العام للاحتفال بالذكرى الستين لنشر قصة أخرى من قصص ميزوكي الرائعة وهي مانغا Kappa no Sanpei التي تدور حول صبي يُدعى Sanpei يشبه كابا، وهو يوكاي شقي يعيش في الماء. في يوم من الأيام، يلتقي Sanpei بكابا حقيقية ويتم تقديمه إلى عالمها الأسطوري. ترسم القصة صورة لعالم شاعري مثالي يتعايش فيه البشر والحيوانات واليوكاي بسلام ويعيشون معًا في الجبال، يُعد هذا العمل الهزلي أحد روائع ميزوكي.



بركة Kappa no Sanpei في ساحة كيتارو.

المعبد يحتضن قبر ميزوكي

تنتهي جولتنا حول تشوفو عند كاكوشوجي، وهو معبد ينتمي إلى طائفة جودو شينشو، نجد عنده قبر ميزوكي. كاكوشوجي هو جزء من إيدو أساكوسا جوبو، وهو معبد تم بناؤه في أساكوسا في فترة إيدو لكنه احترق في حريق عمّ المدينة عام 1657 قبل أن تتم إعادة تسميته باسم هونغانجي ويقوم الشوغون بنقله إلى أرض مستصلحة في منطقة تسوكيجي. حتى كاكوشوجي كان موجودًا في الأصل في منطقة أخرى في تشوفو، ولكن في عام 1944، أمرت السلطات العسكرية، التي كانت تخطط لبناء مطار في المنطقة، بنقله قسريًا إلى موقعه الحالي بالإضافة إلى معبدين آخرين متجاورين هما تشوسينجي وكوغاكوجي. تم بناء القاعة الرئيسية الحالية في عام 2001، بينما تم بناء قاعة الضيوف المجاورة في عام 2007.

يمكن العثور على قبر ميزوكي بسهولة بين العديد من شواهد القبور الرمادية المسطحة لأنه محمي من كل جانب بتماثيل كيتارو ونيزوميوتوكو. كما تم نقش الكلمات التالية على شاهد القبر ”نامو أميدا بوتسو“ وترجمتها ”أنقذني، أميدا بوذا“. المزيد من يوكاي تزين السياج الحجري المنخفض المحيط بالمقبرة من ثلاث جهات، ويمكن التعرف بسهولة على Nekomusume والشخصيات الشعبية الأخرى.

مقبرة ميزوكي، اللطيفة والمرعبة في نفس الوقت، مليئة باستمرار بمجموعة واسعة من الهدايا (زهور عادية، إلى جانب الكثير من الحلويات والوجبات الخفيفة وحتى المشروبات الغازية المعلبة والجعة) التي يتركها العديد من محبيه الذين يأتون لزيارته من جميع أنحاء البلاد.



قبر ميزوكي على أرض المعبد في كاكوشوجي.

تم بناء القبر فعلياً في عام 1987 عندما كان ميزوكي لا يزال في الستينيات من عمره. وفقًا لرئيس كهنة كاكوشوجي، كان الفنان في ذلك الوقت يخطط لزيارة بابوا غينيا الجديدة، حيث كاد أن يموت هناك خلال الحرب العالمية الثانية وأصبح حينها صديقًا للسكان المحليين. أراد ميزوكي القيام ببعض الأبحاث حول المعتقدات الروحية المنتشرة هناك، لكن زوجته نونوي كانت قلقة على وضعه الصحي فاقترحت عليه صنع شاهد قبر تحسباً لأي مكروه قد يصيبه.

على الرغم من أن عائلة ميزوكي تنتمي إلى مدرسة Sōtō البوذية، إلا أنه اختار معبد كاكوشوجي ليكون مثواه الأخير. غالبًا ما كان يأتي إلى المعبد بعد ممارسة رياضة المشي اليومية لأنه كان يحب أجواء المعبد. توجد شجرة كثيفة بجوار البهو الرئيسي، وعلى المرء أن يسير في ممر ضيق للوصول إلى المقبرة الموجودة في الجزء الخلفي من المعبد. ربما شعر ميزوكي بتواجد محبوبته يوكاي في ذلك المكان.

جولة حول تشوفو التي يعشقها ميزوكي شيغيرو

(نشر النص الأصلي باللغة الإنجليزية. صورة العنوان: Hitotsumekozō [الفتى ذو العين الواحدة] جالسًا على المقعد لتخويف المشاة. جميع الصور بواسطة جياني سيمون، شخصيات Mizuki Productions).