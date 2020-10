تومي لي جونز.. أيقونة الإعلانات اليابانية!

لا شك أن الممثل الأمريكي تومي لي جونز قد صنع لنفسه حياة مهنية طويلة وناجحة في هوليوود. لكن إلى جانب ذلك، ومنذ عام 2006، كان يمتهن مهنة موازية في عالم آخر هو عالم الإعلانات التلفزيونية اليابانية جعلته أحد أكثر الوجوه شهرة في البلاد وذلك من خلال ظهوره في دور جونز الفضائي ”Alien Jones“ الذي أُرسل لمراقبة الحياة الأرضية في سلسلة من الإعلانات التجارية الشهيرة للعلامة التجارية اليابانية الشهيرة لبيع القهوة المعلبة Boss المملوكة لشركة سانتوري. بمناسبة دخول المسلسل عامه الخامس عشر، تحدثنا إلى فوكوساتو شينئيتشي، الرجل المسؤول عن صناعة المسلسل، حول الفكرة وراء شخصية جونز الفضائي والأسباب التي أدت إلى هذا النجاح المدوي والمتواصل للمسلسل.

ولد في كاماكورا بمحافظة كاناغاوا في يوليو/ تموز 1968. تخرج من جامعة هيتوتسوباشي وانضم إلى شركة دنتسو في عام 1992. منذ عام 2001 عمل كمخرج إبداعي في وكالة One Sky. عمل على أكثر من 1500 إعلان تلفزيوني، بما في ذلك حملات ناجحة للعلامة التجارية للقهوة Georgia، وتويوتا، وشركة إينيوس Eneos. كما حصل على العديد من الجوائز الصناعية عن أعماله، بما في ذلك الجائزة الكبرى المرموقة التي يمنحها نادي طوكيو للكتّاب.

الفضائي ووظائفه الأرضية العديدة

أُرسل جونز الفضائي في مهمة من كوكبه الأم لمراقبة الأوضاع على الأرض. تراه في كل حلقة يعمل في وظيفة مختلفة، وفي نهاية كل ”حلقة“ يتجرع علبة قهوة ويصدر صوتًا مختلفًا على طريقته الفضائية الخاصة، يلخص به ما تعلمه من وظيفته الأخيرة عن ”سكان هذا الكوكب“ الإعلان، الذي أصبح مفضلاً للفكاهة اللطيفة التي يسلط من خلالها الضوء على نقاط ضعف الحياة اليومية على هذا الكوكب ”الرديء ولكن أيضًا الرائع بطريقة ما“، دخل الآن عامه الخامس عشر باعتباره عنصرًا أساسيًا على شاشات التلفزيون الياباني.

لعب دور الكائن الفضائي الممثل تومي لي جونز، المعروف للجمهور الأمريكي باعتباره ممثل هوليوود المخضرم الحائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم The Fugitive عام 1993 وأدائه دور العميل K في سلسلة Men in Black. يلعب جونز دور كائن فضائي تم إرساله لجمع معلومات استخباراتية عن سكان الأرض. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، تم تصويره وهو يعمل في أكثر من 70 وظيفة مختلفة تنقل من خلالها إلى جميع أنحاء البلاد. لقد لعب دور طبيب يعيش في جزيرة نائية ودور حارس مبنى سكني، بالإضافة إلى أداء أدوار يابانية خالصة بما في ذلك حكم سومو، وبستاني تقليدي، ومحارب ساموراي. وهو يتحدث اليابانية فقط ولا يستخدم كلمة إنجليزية واحدة. المسلسل كان من بنات أفكار فوكوساتو شينئيتشي، مصمم الحملات التجارية الذي بدأ عمله في وكالة One Sky بعد أن كان يعمل سابقاً في شركة دنتسو. فوكوساتو الآن في العقد الخامس من عمره، وعلى مر حياته العملية كان مسؤولاً عن إخراج أكثر من 1500 إعلان تجاري تم عرضهم على شاشات التلفزيون الياباني.

وجهة نظر من خارج كوكبنا

انضم فوكوساتو إلى شركة دنتسو الإعلانية العملاقة بعد تخرجه من جامعة هيتوتسوباشي في طوكيو، وعلى الرغم من هذه الخلفية الراقية، يقول فوكوساتو إنه لم يكن شخصية متفائلة على الإطلاق. يقول: ”كان لدي شعور دائم بأن خطأً ما لا بد أن يحدث في أي شيء أحاول القيام به ولا يزال يتملكني هذا الشعور المزعج الدائم حتى الآن، مثل: كيف يمكن لأي شيء أن يسير بشكل صحيح لرجل مثلي؟ وخلال السنوات العشر الأولى بعد أن بدأت العمل، لم تسر الأمور على ما يرام على الإطلاق لذلك بدأت أشعر: ألم أقل لك، كنت أعلم أن هذا لن ينجح...“

يقول فوكوساتو إنه كان دائمًا يرى العالم بطريقة غير تقليدية كما لو كان ينظر إليه من الخارج. يقول متذكراً مقابلته في دنتسو، ”سألوني لماذا تقدمت للوظيفة، فقلت حسنًا، في الواقع ليس لدي أي أصدقاء، لذلك لا أعرف أبدًا ما يفكر فيه الناس من حولي. بالتالي أعتقد أن هذا هو العمل الذي أود القيام به في شركتكم: البحث فيما يفكر الناس فيه حقًا“.

في كتابه Denshin-bashira no kage kara miteru taipu no kikaku-jutsu (تخطيط إبداعي من الشخص المختبئ خلف عمود الهاتف)، يرى فوكوساتو أنه عاش طفولته كمراقب منفصل. ” في المنتزه، اعتدت الوقوف بعيدًا والنظر من خلف أعمدة الكهرباء، لأراقب الأطفال الآخرين وهم يركضون في دوائر حول تعريشة ويستاريا أو يصرخون بسعادة على الأراجيح. لم أكن أكره أن أكون دخيلاً ولم أشعر بالوحدة قط، بل في الواقع كان هذا وقتًا سعيدًا ومريحًا في حياتي“.



نجح فوكوساتو في اقتناص العديد من الجوائز عن أعماله، بما في ذلك الجائزة الكبرى TCC Grand Prix، وجائزة TCC (22 مرة)، والجائزة الكبرى ACC Grand Prix (3 مرات).

في عام 2006، تم الاتصال بفوكوساتو لابتكار فكرة إعلان تجاري جديد لماركة القهوة المعلبة Boss. أراد العميل التأكيد بقوة على صورة العلامة التجارية كمشروب كان دائماً ”سنداً وظهيراً للطبقة العاملة“، جرعة منشطة من حلاوة الكافيين جاهزة دائمًا لتنشيط وتشجيع الأشخاص الكادحين الذين يعملون في الخطوط الأمامية في وظائف مختلفة. كما أراد العميل سلسلة يمكن أن تستمر لمدة خمس سنوات على الأقل وهو أمر من شأنه أن يصرف عقول الناس عن التدفق المستمر للأخبار السيئة ويزيد من شعورهم بالتفاؤل حيال حياتهم.

كانت لدى فوكوساتو فكرة، ”سألت نفسي سؤالاً، ما هو أكثر شيء محبط تشاهده على شاشة التلفزيون؟ وقد كانت الإجابة واضحة: الأخبار. أعني، إنها أخبار سيئة فقط أينما نظرت، أليس كذلك؟ السياسة ميؤوس منها والبيئة في حالة من الفوضى تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، والحروب تندلع في كل مكان. إنهم يقومون بجمع كل هذه العناصر الكئيبة والمحبطة من جميع أنحاء العالم وإذاعتها على شكل جرعة من الأخبار السيئة، ليس مرة واحدة في اليوم بل أصبح الأمر أشبه ببث مستمر طوال اليوم. إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في متابعته، فلا بد أن ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالاكتئاب. لذا سألت نفسي، ما هو عكس ذلك؟ ما الذي يمنح الناس شعوراً أفضل حيال حياتهم“؟

جاء فوكوساتو بفكرة سلسلة من الإعلانات التجارية تقوم على إرسال باحث من خارج الأرض إلى الأرض لدراسة حياة السكان، والإبلاغ عن النتائج التي يتوصل إليها من منظور منفصل. يبدأ الباحث مهمته غير متأثر بما يراه وساخراً منه، ولكن بينما يقضي المزيد من الوقت هنا، يدرك أن هناك جوانب كثيرة للحياة على هذا الكوكب أكثر مما كان يعتقد في البداية، ويبدأ في الشعور بالتعاطف والإعجاب تجاه أبناء الأرض والطريقة التي يمكنهم بها العمل لتحقيق أشياء عظيمة عندما يسخّرون طاقاتهم العقلية لفعل ذلك. ”اعتقدت أن فكرة مجيء كائن فضائي إلى الأرض وتقديره للجوانب الجيدة في الحياة على هذا الكوكب، قد تساعد الناس على الشعور بشيء أفضل تجاه أنفسهم وحياتهم، وإذا جعلناه يمتهن مهنة مختلفة في كل مرة فسيمكننا هذا من الحفاظ على استمرارية المسلسل إلى ما لا نهاية“.

شعر فوكوساتو أن اختيار ممثل أجنبي في هذا الدور سيساعد في التأكيد على العنصر ”الأجنبي“ في الشخصية كمراقب خارجي ومنفصل. تومي لي جونز هو ممثل ناجح وذو فكر، كان فيما مضى يسكن في نفس الغرفة مع النائب السابق لرئيس الولايات المتحدة آل غور في جامعة هارفارد، ولكن قبل 15 عامًا لم يكن يُنظر إليه في اليابان باعتباره شخصية معروفة عالميًا. أثار جونز الإعجاب بقدرته على إظهار وجه رزين وتعبير ”فضائي“ مقنع ينم عن الذهول. تمت الموافقة على الاستعانة به على الفور تقريبًا، وسرعان ما أصبح وجهه مألوفًا لملايين الأشخاص في اليابان.

يقول فوكوساتو إنه بمجرد تحديد الفكرة الأساسية، انضحت التفاصيل بسرعة. ” جونز الفضائي هو شخص غريب لا يدخل في الدوائر الاجتماعية العادية لأبناء الأرض [اليابانيين]، إنه يراقب منعزلًا وبعيدًا عن الآخرين بعين ساخرة ولكنها ليست خبيثة أبدًا وأحيانًا يسليه ما يراه، وفي أحيان أخرى يثير إعجابه. يقول مبتسماً، في الواقع، عندما أفكر في الأمر أجد أنه مثلي تمامًا“. فشخصية فوكوساتو المنعزلة والمنفصلة، والتي وظّفها لمراقبة أقرانه من مسافة بعيدة عندما كان طفلاً، عادت للحياة مرة أخرى في شخصية جونز. اتضح أن صانع شخصية جونز الفضائي قد منحها الكثير من خصاله الشخصية.

في إحدى الحلقات التي تدور أحداثها في مصنع، يصرخ العمال الأرضيون مرددين عبارة otsukare-sama لبعضهم البعض، وهي التحية اليومية في مكان العمل للتعبير عن تقدير جهود الآخرين والتي تُترجم تقريبًا لتعني ” لا بد أنك متعب جدًا“. تمتم جونز الفضائي بالنتائج التي توصل إليها في نهاية الحلقة قائلاً: ”إن سكان هذا الكوكب يجدون سعادتهم في بذل المجهود والتعب“، وفي حلقة أخرى، يلعب جونز دور عامل توصيل البريد السريع. يقول: ”على هذا الكوكب، هناك حاجة دائمة للسرعة، لا أعرف لماذا يجب أن تكون الأمور ملحة للغاية“ ثم يعود مسرعاً إلى شاحنة التوصيل ليجد أنه أُعطي مخالفة انتظار: ”هم أيضًا صارمون للغاية بشأن مخالفات وقوف السيارات“. وبهذه الطريقة يلعب كل جزء من الإعلان التجاري دوره في تلخيص جوانب الحياة اليومية في اليابان المعاصرة بشكل مرح وبصورة لا تنسى، تماماً مثل الرسوم الكاريكاتورية المرسومة بإتقان.



تومي لي جونز كفضائي يعمل سائق سيارة أجرة.

على مر السنين ومع نجاح سلسلة الإعلانات، انضم إليها العديد من الممثلين المشهورين ومجموعات ”آيدول“، ونجحت السلسلة في نقل رسالتها عن الفكاهة اللطيفة من أماكن متنوعة شملت الفضاء الخارجي والجزر النائية في الأرخبيل الياباني وتقاطع شيبويا في طوكيو الذي يشتهر بازدحامه الشديد.



يصف فوكوساتو شخصيته بأنه ”نباتي“ وسلبي ومستكين، ويقول إنه يكره العراك والجدال.

لمحة من الحقيقة

في الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل ظهر جونز كعامل بناء يبني نفقاً. ”عجباً لسكان هذا الكوكب، عندما يجدون نهرًا، فإنهم يبنون عليه جسرًا، وعندما يجدون جبلا يحفرون فيه نفقا، أتساءل عن سبب عجلتهم الدائمة وإلى أين هم ذاهبون“؟

يضغط جونز على مفجّر، فتنفجر الصخور وينجح في ضم جانبي النفق. يقول: ”يجب الاعتراف بأنه يمكنني أن أعتاد بسهولة على هذا الشعور بالإنجاز الذي يمنحني إياه العمل على هذا الكوكب“.



يشعر جونز الفضائي بمشاعر مختلطة عندما ينضم إلى زملائه من العمال في جولة من هتافات بانزاي ”banzai“ للاحتفال بالنجاح في شق نفق جديد بالديناميت.

يقول فوكوساتو: ”لقد جسدت تلك الحلقة ما كان دائمًا يعتمل في صدري في صورة كلمات. لماذا يعمل الناس دائما بجد؟ لا شك أنه سيكون من الصواب أن تتوقف ونسترح قليلاً. إن الأمر لا يتعلق بالمال فقط، فالناس ترتمي فعلياً في أحضان عملهم ويخالجهم شعور بالإنجاز عندما يكملون شيئًا ما، وهذا بالتأكيد هو جوهر ما يعنيه العمل بالنسبة لمعظم الناس. هذا هو مربط الفرس فيما يتعلق بالإعلانات التجارية، فإذا كان بإمكانك تضمين عنصر من الحقيقة كهذا، وربما إضفاء بعض من المرح وروح الفكاهة عليه، فسيجد ذلك صدىً حقيقياً لدى الجماهير“.

في جولة تحت اسم ”نسمة من الهواء العليل: أين الجميع؟“ عام 2017، تم التصوير في مكتب إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في مجال تطوير تطبيقات الهواتف الذكية. احتوت على المقتطفات التالية من حوار متبصّر.

ساكاي ماساتو: ”ما الذي يحدث؟ ألم يأت أحد اليوم“؟

سوغيساكي هانا: ” رئيس الشركة ومدير الفريق يعملان من مساحة العمل المشتركة، والسيد سوغياما والسيدة كومي في إجازة مدفوعة الأجر، أما السيد تاناكا فهو في اجتماع عن بعد، لذا نعم، في الواقع لا يوجد أحد في المكتب“.

ساكاي (مخاطباً ناريتا ريو عبر شاشة المؤتمرات عن بعد): ”لماذا لم تأت إلى المكتب اليوم“؟

ناريتا (من حديقة منزله): ”لماذا عليّ أن أفعل هذا؟ ما الداعي لذلك“؟

جونز: ”يبدو أن حاجة سكان هذا الكوكب للمكاتب سوف تتناقص في السنوات القادمة“.

بعد عدة سنوات، يبدو أن هذا الحوار قد تنبأ بدقة بالاتجاه نحو ”إصلاح نمط العمل“ الذي أصبح شعارًا في الشركات اليابانية في السنوات الأخيرة وخاصة في الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات جائحة فيروس كوفيد-19. هنا، وللمرة الثانية، نجح فوكوساتو في دمج ”عنصر الحقيقة“ في النص. إذا كان بإمكانك القيام بعملك من أي مكان، فما الداعي للذهاب إلى المكتب أساساً؟ حتى المدير، الذي يلعب دوره ساكاي، لم يمكنه المجادلة مع هذا المنطق ليرد قائلاً: ”حسنًا، بما أنك قد شرحت وجهة نظرك على هذا النحو، ربما تكون على حق“.

يعتقد فوكوساتو أن: ”سلسلة كهذه قد لا تنجح في بلدان أخرى، ففي كثير من الأحيان، أعتقد أن العملاء في الخارج يريدون التأكيد على كيفية أن المنتج بإمكانه تقديم حلول للمشكلات. لكن هذه السلسلة ليست كذلك. يقوم المخلوق الفضائي بوصف بعض جوانب سلوك سكان الأرض ثم يتجرع علبة من القهوة في النهاية. إن التعاطف والشعور الذين يشعر بهما تجاه الأشخاص الذين يراقبهم هما السر وراء تطوير صورة العلامة التجارية تدريجيًا“.

في مايو/ أيار من هذا العام وفي ذروة حالة الطوارئ التي أعلنتها اليابان، وسط طلبات البقاء في المنزل وإغلاق الأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد، تم إصدار نسخة مختصرة من الإعلان التجاري، تضم 90 ثانية من ”نصيحة من فضائي“ تم اختيارها من مقتطفات من حلقات سابقة تم بثها على مدى السنوات الـ 14 الماضية. يبدأ المقطع كالتالي ”أولاً، تأكد من غسل يديك جيدًا وارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين والبقاء في المنزل وفتح النوافذ لتهوية الغرف من وقت لآخر، وقبل كل شيء، عبّر عن تقديرك لجهود الأشخاص الذين يعملون جاهدين لإنقاذ الأرواح والحفاظ على استمرار المجتمع“. أصبح نجاح هذه التحفة الفنية الصغيرة ممكنًا بفضل المخزون المتراكم من المقاطع التي تعرض ”جونز الفضائي“ في أماكن مختلفة جنبًا إلى جنب مع الشعب الياباني الكادح. لا شك أن كلمات التشجيع الصادرة عن الزائر القادم من الفضاء الخارجي تشد من أزرنا جميعًا، أينما كنا نعيش ونعمل على سطح هذا الكوكب الصغير الرديء والرائع في نفس الوقت.

”نصيحة من فضائي“ (مايو/ أيار 2020)

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ”تأكد من غسل يديك جيدًا“، كما يقول تومي لي جونز، متقمصاً دور جونز الفضائي، في ذروة أزمة فيروس كوفيد-19 إبان شهر مايو/ أيار، 2020. مع خالص الشكر لشركة One Sky. صور فوكوساتو شينئيتشي من Nippon.com)