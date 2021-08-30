التوفو.. طعام لذيذ وأحد أهم عناصر القوة الناعمة لليابان

طلبنا من كودو شيوري خبيرة التوفو تقديم بعض وصفاتها المفضلة لكل موسم. يمكنك استخدام التوفو لإعداد جميع أنواع الأطباق، بما في ذلك حساء اليخنة، وهاوايان بوك، والسلطات على طريقة الكابريزي، والأومليت الإسباني. لا شك أن التوفو لذيذ بمفرده، لكن تحضيره بأساليب مختلفة، مثل الشوي أو الطهي أو القلي أو الطحن، يضفي عليه رونقاً ويزيد من تنوع نكهاته.

التوفو دون إضافات

يرى بعض المتخصصين التوفو كلوح فارغ، نظرًا لقدرته على الاندماج مع أي مكون آخر. إنه طعام أساسي صلب يمكن تناوله كما هو، كما هو الحال في طبق هيياياكّو البسيط. عند تناول هيياياكّو، اترك التوفو فوق طبق أثناء قيامك بتحضير الطبقة العلوية حتى تتم تدفئة قطعة التوفو وتصل إلى درجة حرارة الغرفة. هذا يؤدي إلى إبراز نكهة فول الصويا الطبيعية التي يتمتع بها التوفو لمزيد من المتعة.

هيياياكّو



هيياياكّو، مذاق ياباني كلاسيكي يناسب فصل الصيف.

هيياياكّو عبارة عن قطعة توفو مبردة يتم تقطيعها إلى كتل حجمها ثلاثة إلى أربعة سنتيمترات وتعلوها المكونات أو التوابل المفضلة لديك. في العادة يوضع عليها الزنجبيل المبشور والبصل الأخضر المقطع ورقائق البونيتو مع رشة من صلصة الصويا. نظرًا لسهولة تحضير هيياياكّو وعدم الحاجة إلى تدفئته، أقترح عليكم أن تجربوا إضافة مكوناتكم الخاصة لتستكشفوا مذاقات جديدة.

إضافات هيياياكّو: ياكّو بمذاق صلصة مكسيكانا

قم بتقطيع الطماطم والبصل الأحمر والفلفل الأخضر والفلفل الحار إلى شرائح رفيعة. أضف الملح وزيت الزيتون والثوم المفروم وعصير الليمون والفلفل الأسود المطحون الخشن والكزبرة المطحونة حسب الرغبة، ثم اخلطها كلها واسكبها فوق التوفو. إضافة القليل من الخيار يمكن أن تغير قوامه ورائحته للحصول على مذاق متميز!

إضافات هيياياكّو: ياكّو بمذاق البصل والليمون والخردل

استمتع بالمذاق المنعش والمقرمش للبصل الطازج.

قم بخلط الخردل وزيت الزيتون وعصير الليمون. اسكب الخليط فوق التوفو، ثم قم بإضافة قطع البصل الرفيعة. لا تتردد في إضافة بعض الملح الصخري المبشور إذا شعرت أن ذلك ضرورياً.

توفو على طريقة هاوايان بوك

يُستخدم التوفو في هذا الطبق الذي يعد الطبق المفضل في هاواي. يمكنك التعامل معه كسلطة وإضافة مذاق حار له بواسطة بعض الواسابي أو الفلفل الحار.

قطّع التوفو ذي البنية الصلبة إلى مكعبات حجمها من 2 إلى 3 سم، ثم لفّها في مناشف ورقية لمدة 10 دقائق حتى تجف، ثم قطّع الأفوكادو إلى مكعبات وقطّع البصل إلى شرائح رقيقة. اخلط ملعقتين صغيرتين من صلصة الصويا (يمكن استخدام صلصة البونزو أيضًا) مع ملعقتين صغيرتين من زيت السمسم ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم امزجها مع المكونات المذكورة أعلاه في وعاء. قم بوضعها على طبق، ورش بذور السمسم أو الأعشاب البحرية نوري حسب رغبتك.

التوفو المنقوع في الزيت

تجفيف وتتبيل بقايا التوفو في الزيت يعيد اكتشافها بقوام جديد ومذاق غني يشبه جبنة الفيتا.

قطّع التوفو إلى مكعبات حجمها 2 سم، ولفها في مناشف ورقية، واتركها تجف لمدة ساعة تقريبًا دون ضغط، مع تغيير الورق من حين لآخر (قد يؤدي الضغط إلى تفتت التوفو). قم بتعبئة المكعبات في برطمان له غطاء، مع ترك مساحة صغيرة قدر الإمكان، ثم املأه بزيت الزيتون حتى تتم تغطية كل قطع التوفو. أضف ملعقة صغيرة من الملح، ثم أضف أعشابك المفضلة مثل الفلفل الحار أو الريحان أو إكليل الجبل. بعد ذلك أغلق الغطاء ثم حرّك البرطمان وقم بإمالته حتى يتم توزيع الملح بالتساوي. اتركه في الثلاجة لمدة يومين على الأقل، وتناوله خلال 5 أيام.

سلطة على طريقة الكابريزي باستخدام التوفو المنقوع في الزيت

فاتح شهية مثالي!

ضع التوفو المنقوع في الزيت من الوصفة أعلاه مع أنصاف طماطم الكرز وأوراق الريحان الطازجة في طبق. يُرش بقليل من زيت التوفو المنقوع ويوضع فوقه الفلفل المطحون الخشن.

التوفو المنقوع في الزيت مثالي لمجموعة متنوعة من الاستخدامات، حيث يمكن سحقه وتحويله إلى عجينة للسندويشات، أو خلطه مع سلطات البطاطس، وغير ذلك الكثير.

السحق

حساء اليخنة بالتوفو

الملمس السميك والناعم بالإضافة إلى المذاق الغنى لهذا الطبق يجعل منه وجبة إفطار رائعة.

تعد إضافة حبوب إداماميه المسلوقة أو الذرة أو اليقطين المطهو على البخار طريقة رائعة لإضفاء لمسة من اللون. كما يعتبر طبقاً صيفياً رائعًا عندما يقدم بارداً.

المكونات (وجبة لشخصين)

150 جرام من توفو كينوغوشي ذي البنية الناعمة

200 مليلتر من حليب الصويا

1 ملعقة صغيرة كونسومي أو مسحوق مرق

1/4 ملعقة صغيرة ملح

(استبدل الملح بنصف ملعقة صغيرة ميسو لمزيد من أومامي).

فلفل مطحون خشن لإضفاء نكهة

زيت زيتون لإضفاء نكهة

الوصفة

ضع جميع المكونات في الخلاط واخلطها. ضع الخليط في قدر على نار خفيفة إلى متوسطة. قلّبه جيدًا أثناء التسخين مع التأكد من عدم احتراقه من الأسفل، واحرص على عدم تركه حتى يغلي. عند التقديم، يوضع فوقه الفلفل المطحون الخشن وزيت الزيتون.

توفو على طريقة الأومليت الإسباني

خليط هذا الأومليت المصنوع من توفو مهروس وممزوج بالبيض ينتفخ بلطف عند طهيه بالبخار، ويبقى طريًا حتى عندما يكون باردًا. تعد إضافة البقدونس المجفف أو الأعشاب المختلطة طريقة ممتازة لزيادة الرائحة، ويمكنك أيضًا إضافة الحشوات المفضلة لديك مثل الطماطم أو الفطر أو البازلاء.

المكونات (وجبة لشخصين)

150 جرام من التوفو (إما ذي البنية الصلبة أو كينوغوشي ذي البنية الناعمة)

3 بيضات متوسطة الحجم

65 جرام بطاطس (حبة صغيرة)

45 جرام سبانخ

60 جرام لحم مقدد

30 جرام جبن مبشور

ملح لإضفاء نكهة

فلفل لإضفاء نكهة

بقدونس مجفف أو أعشاب لإضفاء نكهة

زيت الزيتون لإضفاء نكهة

كاتشب لإضفاء نكهة

الوصفة

قشّر البطاطس وقطّعها إلى نصفين، ثم قطّعها إلى أنصاف دوائر بقطر 2 مليمتر. قطّع السبانخ إلى حجم القضمة، وقطّع اللحم المقدد إلى قطع 1 سم. ضع التوفو في وعاء واهرسه بمضرب كهربائي حتى يصبح عجينة رقيقة (يمكنك استخدام الخلاط أو معالج الطعام أيضًا). أضف البيض إلى التوفو واخلط جيداً. ضع الزبدة في مقلاة واقلي السبانخ والبصل واللحم المقدد. يُضاف الملح والفلفل لإضفاء نكهة. عندما ينضج الخليط جيدًا، أضفه إلى مزيج التوفو والبيض ثم أضف البطاطس والجبن إلى الوعاء واخلط جيداً. سخّن مقلاة مدهونة بالزيت (زيت الزيتون أو أي زيت آخر) على نار خفيفة، ثم أضف الخليط وقم بتغطيته وتركه لمدة 8 إلى 10 دقائق. بمجرد أن ينضج الجزء السفلي تمامًا، اقلبه ثم استمر في الطهي دون وضع الغطاء لمدة خمس دقائق. بمجرد أن يتحول لون الجزء السفلي إلى اللون البني، قم برفعه عن النار. قم بالتقطيع إلى 6 أو 8 قطع وضع فوقها الكاتشب إذا رغبت في ذلك.

اليخنة

نيكودوفو: لحم مطهي مع التوفو

يمتص التوفو النكهة مثل الإسفنج عند الطبخ. يمكنك بسرعة تحضير طبق نيكودوفو الياباني التقليدي في مقلاة واحدة. ولأن طهي التوفو في درجات حرارة عالية قد يجعله صلبًا على نحو غير مريح، لذا فإن المفتاح هو تحضير مرق أكثر سمكًا واستخدام الحد الأدنى من الحرارة لحث النكهات على التسرب إلى داخله ومساعدة التوفو على الاحتفاظ بقوامه المثالي.

المكونات (وجبة لشخصين)

150 جرام من التوفو ذي البنية الصلبة

150 جرام من اللحم البقري المقطع إلى شرائح رفيعة

نصف بصلة

3 ملاعق كبيرة ساكي

1 ملعقة كبيرة سكر

2 ملاعق كبيرة ميرين

3 ملاعق كبيرة صلصة صويا

200 مليلتر ماء

يمكن إضافة نودلز شيراتاكي كونجاك يام وفطر شيتاكي لزيادة الحجم.

الوصفة

قطّع لحم التوفو إلى كتل حجمها 4 أو 5 سنتيمترات، ثم قطّعها إلى شرائح بحجم 1.5ー2 سم ولفّها في مناشف ورقية لمدة 15 دقيقة حتى تجف. في غضون ذلك، اخلط جميع المكونات السائلة في وعاء، ثم قم بتقطيع اللحم البقري إلى قطع صغيرة الحجم وتقطيع البصل إلى شرائح. ضع التوفو والبصل في مقلاة عميقة، ثم أضف المزيج السائل وسخّنه على لهب منخفض. من حين لآخر، يساعد سكب المرق فوق التوفو على تسريب النكهة.

(* تقطيع التوفو إلى شرائح صغيرة بما يكفي لغمرها تمامًا سيساعدها على اكتساب المزيد من النكهة أيضًا). عندما يصبح البصل نصف شفاف ويصبح التوفو قد اكتسب نكهة، أضف الماء وزد درجة الحرارة إلى متوسطة.

(* إذا لم يتم تصريف التوفو بشكل كافٍ، فسوف ينتج عنه ماء إضافي، لذلك قد تحتاج إلى تقليل الكمية المضافة بمقدار 20 إلى 50 مليلتر). حرّك التوفو والبصل جانبًا لإفساح المجال، ثم أضف اللحم البقري مرة واحدة شريحة تلو الأخرى حتى ينضج جيدًا. بمجرد أن ينضج اللحم، ارفع المقلاة عن النار واتركها جانباً لمدة 10 دقائق.

(* طهي التوفو أو اللحم البقري في درجات حرارة عالية لفترات طويلة قد يجعله صلبًا على نحو غير مريح، لذلك حاول تقليل وقت الطهي إلى الحد الأدنى). ضعه في الطبق، وإذا رغبت في إضافة بعض التوابل الإضافية، أضف شيتشيمي المكون من 7 بهارات أو فلفل سانتشو سيتشوان.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. جميع الصور إهداء من كودو شيوري).