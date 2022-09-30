من رحم المعاناة يولد الابتكار.. يابانية تخترع مفرش سرير ذكي لمساعدة كبار السن في اليابان

الروبوت الياباني يقترب من الإنسان

بدأت أوي يوشيمي في العمل كمهندسة متخصصة في تكنولوجيا التمريض بعد أن دفعتها المحنة التي مرت بها جدتها إلى التخصص في هذا المجال. الآن يساعد مفرش السرير المستشعر للرائحة والمدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي طورته أوي في إحداث ثورة في مجال رعاية المسنين في اليابان.

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Aba Co. Ltd. ولدت في محافظة تشيبا عام 1988. أسست شركتها عام 2011 أثناء دراستها في معهد تشيبا للتكنولوجيا. انشغالها بإدارة الشركة لم يمنعها من الحصول على درجة الدكتوراة في تخصصها، كما استطاعت عام 2019 أن تحصل على لقب ”باحثة مجتهدة“ من قبل المعهد الوطني لسياسة العلوم والتكنولوجيا.

تبذل اليابان جهودًا كبيرة من أجل رعاية المسنين، وتحرص على أن توفر لهم خدمات صحية فعالة ورحيمة مدعومة بأحدث التقنيات المتوفرة في البلاد. ولعل ”أوي“ يوشيمي البالغة من العمر 33 عامًا واحدة من الباحثين البارزين الذين تعول عليهم اليابان في تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال. فبجانب كونها مخترعة ومديرة لشركة ناشئة في مجال الرعاية الطبية، فهي ايضاً أم لطفلين.

يعمل فريق التطوير التابع للشركة من مبنى مكون من طابقين في حي سكني هادئ في منطقة فوناباشي بمحافظة تشيبا المتاخمة للعاصمة اليابانية طوكيو. وعلى النقيض من المظهر المتواضع للمبنى من الخارج، تكتظ الشركة من الداخل بالأجهزة الإلكترونية والمعدات الدقيقة. تعرف الشركة بصناعة مفرش السرير المتطور الذي يستشعر الروائح، والذي يعرف تجارياً باسم هيلباد. الآن يستخدم هيلباد بالفعل في مرافق رعاية المسنين في جميع أنحاء اليابان، وهو يعمل على تسهيل أحد أكثر جوانب رعاية كبار السن تحديًا: وهو تغيير الحفاضات.



مفرش السرير الذكي هيلباد. Nippon.com.

محنة شخصية

لنفهم القصة كاملة علينا العودة عشرون عاماً إلى الوراء.

ترعرعت أوي في كنف جدتها التي تولت رعايتها بدلاً من والدتها التي كانت محملة بأعباء اجتماعية وأسرية أخرى عديدة، ولكن عندما بلغت المرحلة الإعدادية أصيبت الجدة بالاكتئاب الشديد وتغيرت شخصيتها 180 درجة. لم تعد الطفلة قادرة على التعامل مع جدتها التي تحبها، فضلاً عن أنها اصبحت ملزمة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها. كان لليأس والإحباط اللذان شعرت بهما أوي بسبب عجزها عن مساعدة جدتها تأثير عميق على تعليمها ومسارها الوظيفي فيما بعد.

أحد أهم العوامل الأخرى التي دفعت أوي إلى ابتكار مفرش السرير الذكي هيلباد هو ذلك الروبوت الذي رأته داخل احدى الجامعات اليابانية التي كانت تعمل على تطويره من أجل تقديم رعاية صحية أفضل للمسنين. دفع هذا الروبوت أوي إلى التفكير في إمكانية تطويع التكنولوجيا من أجل خدمة المسنين والتخفيف من على كاهل الاسر.

بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، التحقت أوي بقسم الهندسة المتقدمة في معهد تشيبا للتكنولوجيا. تخصصت في الروبوتات تحت إشراف البروفيسور تومياما كين، وبناءً على توصية البروفيسور تومياما أكملت أوي تدريبًا خاصاً بالطلبة في دار لرعاية المسنين تقدم خدماتها لكبار السن طريحي المفرش والمصابين بالخرف.

حقائق مرعبة

في اليوم الأول من تدريبها، راقبت أوي بقلق اثنين من العاملين في مجال الرعاية كانا يقومان بتجهيز مريضة تعاني من الخرف للذهاب إلى المنزل لزيارة اسرتها. فبعد أن أعطيت المريضة ملينًا لتسهيل عملية الإخراج، قام أحد المساعدين بتقييدها بينما ضغط الآخر بشدة على أسفل بطنها من اجل إفراغها. اندلعت الدموع من عيني أوي بينما كانت المريضة تصرخ من شدة الألم. عندما سألت أوي أحد العاملين عما إذا كانت المريضة توافق على مثل هذا الإجراء، كانت الإجابة ”لا أعرف“. واتضح فيما بعد أن الأسرة طلبت إفراغ أمعاء المريضة قبل عودتها إلى المنزل. أدركت أوي بعد ذلك مدى اعتماد الأسر التي لديها أفراد مسنون وعجزة على خدمات العاملين في مجال الصحة لتسهيل الرعاية، بما في ذلك طلب تلقي الرعاية بدوام جزئي داخل المنزل. لقد كان أول درساً قاسياً تلقته أوي في مجال رعاية كبار السن.

المرضى الذين لا يستطيعون استخدام المرحاض أو حتى طلب المساعدة عندما يحتاجون لقضاء حاجتهم، يضطرون إلى ارتداء الحفاضات. ولكن إذا لم يتم تغيير الحفاضة بسرعة، يمكن أن يحدث تسريب، مما يستلزم تغيير الملابس والمفرش أيضًا، وهو ما يستغرق حوالي 10 مرات وقت أطول من تغيير الحفاضة. ولتجنب ذلك، يقوم طاقم الرعاية بفحص حفاضات المرضى من ست إلى ثماني مرات يوميًا، وواحدة من كل ثلاث أو أربع مرات تظهر الحفاضة فارغة. في إحدى المرات شاهدت أوي إحدى العاملات وهي تتنهد قائلة ”أتمنى لو أستطيع أن أرى ما بداخل الحفاضات دون أن أتفقدها“.

فكرت أوي أنه إذا كانت هناك طريقة لتحقيق هذه الرغبة إلكترونيًا، فسوف ينعكس ذلك على حياة العاملين والمرضى على حد سواء بشكل كبير. لا يمكن لجهاز المراقبة المجهز بمستشعر متقدم للرائحة أن ينبه العاملين في الوقت المناسب فحسب، بل يساعدهم أيضًا على تحديد تواتر الأحداث وتوقيتها، مما يسمح للعاملين باستغلال وقتهم بشكل أكثر كفاءة مع الحد من ازعاج المريض. كما أنه من شأن التسجيل التلقائي للمعلومات أن يُترجم أيضًا إلى توفير في اليد العاملة، خاصة وأنه كان يتعين على مقدمي الرعاية الصحية إدخال جميع بيانات المرضى يدويًا. في بعض الحالات، قد تسمح البيانات حتى للعاملين بتوقع ميعاد التبول والتبرز مسبقًا.

أطلقت أوي مشروعها العلمي في عام 2007. في البداية شعرت بالإرهاق بسبب المتطلبات الميكانيكية والإلكترونية والبرمجية لمثل هذا النظام، ولكن تشجيع البروفيسور تومياما لها جعلها تواصل مهمتها بحماس، حتى تمكنت من تأسيس شركتها الخاصة في عام 2011، ثم تمكنت من توظيف مهندس الروبوتات العبقري تانيموتو كازوشيرو في منصب كبير مهندسي التكنولوجيا بالشركة، وهو عضو أساسي سابق في فريق RoboCup لكرة القدم التابع لبطولة CIT.



صورة مقدمة من شركة aba Co. Ltd.

منذ عام 2013 تابعت أوي البحث والتطوير أثناء عملها في عطلات نهاية الأسبوع في دار لرعاية المسنين، وأقامت روابط مع محترفين يمارسون عملهم في دار الرعاية، لكن المشروع لم يسر حسب الخطة. فمن أجل تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي يجب على المطورين إدخال كمية ضخمة من البيانات التجريبية، ولم يكن لدى الموظفين في مرافق الرعاية الوقت ولا الطاقة للمساعدة في مثل هذه التجارب. كان تجنيد متطوعين أصحاء كأشخاص خاضعين للاختبار أكثر صعوبة، فالإفراز من أكثر الوظائف البشرية خصوصية ولا أحد يحب مشاركة مثل هذه التفاصيل مع الأخرين.

في النهاية قررت أوي أن تخضع نفسها للتجربة. في شقة من غرفتين استأجرتهما كمقر للشركة، استلقت على فوتون مرتدية حفاضات للكبار، بينما كان تانيموتو يراقب النتائج على جهاز الكمبيوتر. كانت أوي وتانيموتو متحمسان للغاية لدرجة أنهما نسيا إحراجهما تمامًا عندما استجاب المستشعر للرائحة التي كانت تسود الغرفة تدريجيًا.

الطريق نحو الاستخدام التجاري

كانت هذه واحدة فقط من العديد من العقبات التي كان على أوي مواجهتها. فقد احتاجت إلى دمج مستشعر الرائحة المتطور داخل مفرش سرير رقيق للتقليل من إزعاج المرضى ومقدمي الرعاية. كما كانت بحاجة إلى تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها تعلم التمييز بين البول والبراز. احتاجت ايضاً إلى نظام بيانات لتسجيل الأحداث تلقائيًا، وبرنامجًا لتمييز الأنماط في التوقيت والتكرار، وتطبيقًا لتزويد العمال بالوصول الفوري عبر الإنترنت إلى جميع هذه المعلومات. بمجرد دمج جميع هذه العناصر بنجاح، سيتمكن العاملون في مجال الرعاية من ضبط جداول تغذية المرضى والاستحمام والاستجمام بما يتناسب مع حركة المثانة والأمعاء والتي تكون خارجة عن سيطرة أي شخص. سيؤدي ذلك إلى رعاية أفضل وأكثر كفاءة.

الشراكة التي أسستها أوي مع شركة بارامونت بيد وهي شركة كبرى لتصنيع معدات المستشفيات، ساعدتها على التركيز بشكل أكبر على عملية التسويق. يعلق السيد ياماغوتشي ساتوشي من قسم البحث والتطوير في باراماونت بيد ”كان هناك العديد من التحديات الصعبة للغاية التي لم تكن الشركة المصنعة قادرة على مواجهتها بمفردها”.

منذ عام 2015 استفاد مشروع هيلباد أيضًا من برنامج الحكومة اليابانية الذي يقدم إعانات لتعزيز تطوير واعتماد روبوتات الرعاية التمريضية. إجمالاً، جمعت الشركة حوالي مليار ين ياباني من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك صناديق رأس المال الاستثماري مثل Son Taizō's Mistletoe و Nagata Akihiko‘s Real Tech Fund.

وفي عام 2019، أي بعد مرور ما يقرب من عقد على تأسيس الشركة، أخيراً تم طرح مفرش السرير الذكي هيلباد في الأسواق، واليوم يتم استخدامه في أكثر من 100 مركز رعاية في جميع أنحاء اليابان.

مشروع متطور

لدى شركة أوي الآن 10 موظفين يعملون بدوام كامل ونحو 30 موظف آخر يعملون بنظام التعاقد. منذ البداية، سوقت أوي ”التي لديها طفلان“ شركتها كمؤسسة تراعي الالتزامات الاجتماعية للموظفين، حيث حرصت على تقديم مميزات العمل عن بُعد حتى قبل أن يصبح ذلك أمراً شائعاً بسبب تداعيات جائحة كورونا.

في عام 2019 تم منح أوي لقب ”باحثة مجتهدة“ من قبل وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، والتي تقدر المساهمات البارزة في العلوم والتكنولوجيا. وفي عام 2021 تم إدراجها كأفضل مبتكر تحت سن الخامسة والثلاثين في النسخة اليابانية من إم آي تي تكنولوجي ريفيو.



مكتب الشركة يشبه المرأب، كما أن غرفة الاجتماعات في الطابق الثاني ملحق بها مختبر Nippon.com.

ساعدت التكنولوجيا التي تم تطويرها من أجل إنتاج هيلباد، وكذلك كتل البيانات التي تم إنشاؤها في تطوير منتجات منفصلة. CareS هو أحدث مشاريع أوي، وهو عبارة عن تطبيق يعمل على تحسين الرعاية التمريضية باستخدام بيانات المريض التي تم استخلاصها من هيلباد من أجل إنشاء مخططات سير العمل والتحولات. تشير أوي إلى أن ”30 إلى 40٪ من مقدمي الرعاية يقومون بأعمال لا تتعلق بالرعاية الصحية بشكل مباشر، مثل أخذ التسجيلات يدويًا، وهو ما يقلل من كفاءة استغلال وقت العمل“. تعتقد أوي أنه يمكن للأدوات عالية التقنية مثل أنظمة Aba أن تمنح العمال المزيد من الوقت للاهتمام بالمرضى بشكل مباشر مع تسهيل الرعاية المصممة خصيصًا للنظام الحيوي المتغير لكل فرد.

تعاونت Aba أيضًا مع شركة Kao Corp، وشركات كبيرة أخرى لاستكشاف إمكانات تكنولوجيا استشعار الرائحة كطريقة لاكتشاف المرض. استوحى هذا المشروع من إحدى العاملات في مجال الرعاية التي أخبرت أوي أنها تستطيع معرفة متى أصيب المرضى بفيروس نورو من خلال رائحة البراز. إذا نجح هذا البحث فقد يساعد المنشآت على اكتشاف وجود الأمراض المعدية قبل أن تنتقل إلى الآخرين.

التخفيف من أعباء الرعاية الصحية



تضع أوي مستقبل الرعاية المنزلية نصب عينيها. Nippon.com.

وفقًا لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، اعتبارًا من نهاية فبراير/ شباط 2022 كان هناك 6.89 مليون شخص مسن في اليابان بحاجة إلى دعم بدوام جزئي أو رعاية طويلة الأجل، واعتبارًا من عام 2016، كان هناك ما يقرب من 6.99 مليون شخص ”معظمهم من النساء“ يعتنون بأفراد الأسرة المسنين. وفي كل عام يترك ما يقرب من 100 ألف شخص معافى جسديًا وظائفهم من أجل تكريس أنفسهم لرعاية أشخاص مسنين.

تراقب أوي سوق الرعاية المنزلية سريع النمو. حلمها هو تزويد كل أسرة بتكنولوجيا مثل هيلباد، وتحويل الخدمات التي كانت تقدم مرة واحدة فقط في مرافق متخصصة إلى شيء يمكن للأسر تقديمه لأفرادها في المنزل حيث يكون متلقي الرعاية أكثر راحة. تقول أوي بفخر ”إن الرعاية التمريضية المتخصصة هي وظيفة عظيمة ورائعة حقًا“.

تعتقد أوي أن اليابان لديها بالفعل الكثير مما يمكن أن تقدمه للعالم حول رعاية كبار السن. لقد تلقت العديد من الاستفسارات من سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان فيما يتعلق بالتكنولوجيا التي طورتها، وهي حريصة على المتابعة مع هذه الجهات تزامناً مع تخفيف القيود الوبائية. في الواقع، من المقرر أن تجري عرضًا عمليًا في سنغافورة هذا الخريف. تقول أوي ”تتمتع اليابان بثقافة رعاية رائعة، وأريد المساعدة في نقلها إلى بقية العالم“.



أعضاء الفريق الأساسيين. الصورة من Aba Inc.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان Nippon.com)