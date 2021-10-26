كيف أصبح ”كومامون“ التميمة الأكثر شعبية في اليابان؟

يعد كومامون، الدب ذو العينين الواسعتين والوجنتين الحمراوين الذي يمثل محافظة كوماموتو هو التميمة اليابانية الأكثر شهرة محليًا ودوليًا، وهو الأكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية وسط شخصيات اليورو كيارا ”مصطلح ياباني يطلق على فئة من شخصيات التمائم التي يتم صنعها للترويج لمكان أو منطقة أو حدث أو منظمة أو نشاط تجاري“. منذ ظهور كومامون لأول مرة في عام 2011 استحوذ على قلوب المتابعين في اليابان وخارجها، وجلب مليارات الينات من خلال مبيعات السلع المرتبطة به. في هذا المقال، موظف سابق في حكومة محافظة كوماموتو يشرح لنا كيف تحول كومامون من تميمة محلية لمحافظة كوماموتو إلى التميمة الأكثر شهرة في الداخل والخارج.

ملك التمائم

عندما يرى الناس هذا الوجه اللطيف، يصيحوا بشكل غريزي ”أوه، كومامون!“. تعد محافظة كوماموتو الريفية إلى حد كبير والتي تقع في قلب جزيرة كيوشو موطنًا للعديد من المنشآت التاريخية الهامة مثل قلعة كوماموتو المهيبة بجدرانها السوداء الشهيرة، والتحصينات الحجرية، وأسطح المنازل المزخرفة التي عادت إلى روعتها الكاملة مؤخرًا بعد ترميمها في أعقاب سلسلة من الزلازل المدمرة التي وقعت في عام 2016. أما بالنسبة إلى الأبيقوريين ”أصحاب المذهب الأبيقوري الذي‏ يُنسب إلى الفيلسوف اليوناني أبيقور، وهو مذهب فلسفي مؤداه أن اللذة هي وحدها الخير الأسمى، والألم هو وحده الشر الأقصى، والمراد باللذة في هذا المذهب ـ بخلاف ما هو شائع ـ هو التحرر من الألم والاهتياج العاطفي“ ، فإن الاسم مرادف لمحار كوماموتو، وهو نوع من المحار الذي تشتهر به المحافظة ويمكن أن تجده على قوائم الطعام من نيويورك إلى طوكيو.

ومن هنا ولد كومامون الدب ذو الفراء الأسود الذي يمشي على قدمين ويتميز بوجنتين حمراوين ونظرة زجاجية، إلى أن أصبح سفيراً للمحافظة يسافر في جميع أنحاء اليابان وخارجها للدعاية والترويج.

كومامون هو واحد من المئات من تمائم العلاقات العامة المعروفة باسم يورو كيارا. لكن شخصيته المبتسمة وعينيه الواسعتين وضعتاه في مرتبة فوق أقرانه من بقية التمائم. تمتد شعبية كومامون إلى ما وراء كوماموتو وبقية اليابان إلى أماكن مثل كوريا الجنوبية والصين وحتى البرازيل. إنه يصاحب كبار الشخصيات، ويتصدر الأحداث التي تجتذب أعدادًا كبيرة من المعجبين النشطين، ويسحر وسائل الإعلام بأسلوبه الغريب. ربما يكون الدليل الأكبر على جاذبيته هو مبيعات السلع المرتبطة بـه والتي تجاوزت 989 مليار ين ياباني على مدى العقد الماضي، وهو رقم لا يمكن أن يحلم به أي يورو كيارا آخر.



تميمة كومامون الشهيرة. حقوق الصورة 2010 محافظة كوماموتو، كومامون.

ظهر كومامون لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات في الوقت الذي ظهر فيه العديد من شخصيات اليورو كيارا الأخريات التي انتشرت في جميع أنحاء اليابان مثل انتشار النار في الهشيم. في البداية ظهر كبقية الشخصيات الأخرى التي تتنافس على جذب انتباه الجمهور - هناك تمائم تروّج لكل شيء تقريبًا يمكن تخيله - لكن سرعان ما ميز نفسه عن المنافسة بإيماءاته التعبيرية وشخصيته المحببة.

وعلى عكس شخصيات اليورو كيارا الأخريات التي لا تتحرك بشكل سلس، يمتلك كومامون قدرة خاصة على التعبير باستخدام لغة الجسد، مما ساعد على زيادة جاذبيته. ومن المعروف أنه يظهر في أماكن عديدة بشكل مفاجئ، فقد زار أكثر من 20 دولة حتى الآن، وظهر في أحداث في جميع أنحاء آسيا بالإضافة إلى معرض اليابان في باريس ومهرجان هونولولو. كما تحدث مع شخصيات مرموقة مثل سفيرة الولايات المتحدة في اليابان كارولين كيندي، والسفير الفرنسي لوران بيك، وولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك.

إذن من هو كومامون، وكيف حازت شخصية إقليمية تم إنشاؤها في الأساس للترويج للمنتجات المحلية على بؤرة الإعجاب العالمي؟



كومامون لأول مرة في أمريكا الجنوبية في حدث أقيم في جابان هاوس في ساو باولو في البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018. جيجي برس.

مولد نجم جديد

كان الدافع وراء خلق شخصية كومامون هو افتتاح القسم الشمالي من خط شينكانسن كيوشو في مارس /آذار عام 2011. فبعد 36 عاماً من وصول قطار الشينكانسن من العاصمة طوكيو إلى محافظة فوكوكا المجاورة، تحققت أخيرًا رغبة مواطني كوماموتو التي طال انتظارها وتم ربط المدينة بشبكة القطار فائق السرعة. فمع بدء تشغيل القطار أصبحت كوماموتو أخيرًا متصلة مباشرةً بالمدن الكبرى مثل أوساكا وطوكيو عبر خط الشينكانسن. وهو ما أدى إلى زيادة توقعات مواطني المحافظة في توسيع قنوات البيع لمنتجات المحافظة وجذب المزيد من السياح.

في البداية قرر المسؤولون تركيز جهودهم في العلاقات العامة مع أوساكا، ثاني أقرب مركزين حضريين في اليابان. وبدءًا من الصفر توصل الفريق إلى مجموعة كبيرة من الأفكار الترويجية، تم فحص المرشحين وصقل المفاهيم المفعمة بالأمل بحثًا عن فائز. استقروا في النهاية على حملة ”مفاجئة كوماموتو“ التي اتبعت نهجًا كليًا وليس محدوداً من خلال الاستفادة من الجاذبية المتأصلة في كوماموتو- ثقافتها وشعبها وطبيعتها ومنتجاتها ومأكولاتها- لجذب السياح. كان الهدف هو إحياء الشعور بالفخر بين السكان المحليين واستخدام ذلك لتعزيز ثراء المحافظة. كان كومامون نتيجة غير متوقعة للمشروع، كان هناك ميل ضئيل في البداية إلى إسناد الدور إلى إحدى الشخصيات الأخرى التي كانت تتنافس مع كومامون.

يعد كومامون من بنات أفكار المصمم ميزونو مانابو. في البداية طلب السيد كوياما كوندو الكاتب والمنتج الذي أشرف على الجوانب الإبداعية للمشروع من السيد ميزونو تصميم شعار للحملة. تلقف ميزونو الفرصة وركض بأفكاره بعيداً متجاوزًا جميع التوقعات. لقد تجنب فكرة إنشاء مجرد شعار وبدلاً من ذلك شرع في العمل على صياغة شخصية من شأنها أن تأسر الناس وتجذبهم. تمامًا مثل الباندا التي تعد أهم نجم في حديقة الحيوانات في اليابان، فإن كومامون هو الشخصية الأشهر في حملة مفاجئة كوماموتو. تدين الحملة بحصة الأسد من نجاحها إلى براعة ميزونو ورؤيته بعيدة المدى.





كومامون نجم فوق العادة

عادةً ما تكون شخصيات اليورو كيارا ذو شعبية محدودة، وتظهر في الغالب في المناسبات والاحتفالات المحلية. كسرت كوماموتو هذا النهج بإعلانها أن كومامون ”تميمة متنقلة“ في إستراتيجية غير تقليدية، كانت تهدف أولاً إلى إنشاء اسم للشخصية، ومن ثم استغلال شعبيتها للترويج للمحافظة. بدأ كومامون في الظهور بانتظام في الفعاليات حول أوساكا، حيث قام بتوزيع بطاقات العمل الشخصية مثل بائع مطيع، كما بدأ أيضًا في بناء وجود على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر الذي لم يكن له شعبية كبيرة في اليابان في ذلك الوقت.

سرعان ما أتى هذا النهج بثماره مع زيادة شعبية كومامون. وعلى الرغم من أنه أصبح الآن نجم التمائم الأول، إلا أن هدف الحملة- الترويج لكوماموتو وتحسين حياة السكان- لم يتغير. تمتلك المحافظة حقوق الملكية الفكرية للشخصية، ولكنها لا تفرض رسومًا مقابل استخدام صورة كومامون. تم تبني هذه السياسة في البداية لتمكين الشركات الصغيرة في المحافظة من الانضمام إلى الحملة، لكنها استمرت حتى بعد انضمام الشركات الكبيرة.

اليوم يمكن العثور على صورة كومامون المبهجة على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع أنحاء اليابان وحتى في الخارج. تشمل العلامات التجارية العالمية التي تعاونت مع الدب شركة تصنيع الكريستال الفرنسية ”Baccarat“ وبيت الكاميرا الألماني ”Leica“ و ”BMW Mini“ وبطبيعة الحال صانع الدمى الألماني ”Steiff“. حظيت مثل هذه الأخبار باهتمام إعلامي كبير، مما أدى إلى زيادة شهرة كومامون وبالتالي زيادة شعبيته.



كومامون وزميله الدب بادينغتون يستعرضان إحدى سيارات بي إم دبليو ”كومامون ميني“ في حدث أقيم في أكسفورد بإنجلترا في يوليو/ تموز عام 2013. جيجي برس.

كان من الممكن أن تجني كوماموتو ثروة باهظة إذا طالبت المحافظة بعائدات على ما يقرب من 1 تريليون ين من مبيعات السلع المرتبطة بـ كومامون التي تم إنتاجها على مدار العقد الماضي، لكن هذا يتنافى مع روح المشروع. أحد الشروط القليلة المفروضة على الشركات وغيرها ممن يرغبون في ظهور كومامون على العبوات أو الإعلان عن المواد الغذائية هو أن البضائع يجب أن تكون مصنعة في كوماموتو أو تحتوي على كمية معينة من المكونات التي يتم الحصول عليها من المحافظة.

سيظهر كومامون أيضًا بنفسه مجانًا، باستثناء تكاليف النقل، وفي البرامج التلفزيونية وفي المناسبات العامة طالما أن المنظمين يقدمون خدمات إلى محافظته الأصلية. لا يمكن لأي شخص أو جهة أن تستخدم كومامون دون أن تقدم شيئاً ما لكوماموتو.



كومامون يستعد للظهور في برنامج تلفزيوني محلي في فبراير/ شباط عام 2021. جيجي برس.



مجموعة من الراقصون ينضمون إلى كومامون في حفل عيد ميلاد التميمة الذي أقيم في مارس/ آذار عام 2019 في قاعة كوماموتو سيفيك. ”الصورة بإذن من محافظة كوماموتو“.

ومع ذلك، فقد اضطرت المحافظة إلى استثناء واحد فيما يتعلق بظهور كومامون وعائداته. فمنذ عدة سنوات مضت فرضت كوماموتو رسومًا على استخدام صور كومامون على المنتجات التي تُباع في الخارج. فبعد أن جذب اليورو كيارا الياباني الانتباه في الخارج تم إنتاج مجموعة كبيرة من العناصر المقلدة، لا سيما في آسيا. تعد مراقبة السلع المقلدة وقمعها مسعى مكلفًا حيث تتطلب من المحافظة توظيف مجموعة من المتخصصين في بلدان مختلفة. ونظرًا لأن القضية تتركز بشكل أساسي في الخارج في أماكن مثل الصين وهونغ كونغ وتايوان، فإن فرض رسوم على الشركات الأجنبية التي تستخدم صور كومامون في تلك البلدان كان خطوة لا مفر منها نحو إبقاء الشخصيات المزيفة خارج التداول.

الدب المحبب لدى الأطفال

يتمتع كومامون بشعبية كبيرة بين الناس من جميع الأعمار، لكن لديه علاقة خاصة مع الأطفال، فالنسبة لهم هو أكثر من مجرد دب. يواجه الأطفال في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء قدراً كبيراً من التحديات، بما في ذلك صعوبة الحصول على تعليم جيد، وسوء التغذية، والاتجار بالبشر، والعمل القسري، لذلك هناك حاجة متزايدة إلى المزيد من الكومامون لتوسيع مهمته واستخدام نفوذه لمساعدة الشباب المحرومين في العالم.



كومامون يزور الأطفال في حضانة في نيشيهارا في مايو / أيار عام 2016 بعد سلسلة من الزلازل في كوماموتوأثرت بشدة على المنطقة. ”الصورة بإذن من محافظة كوماموتو“.

آمل أن تتبرع الشركات والمنظمات التي تقدم سلعًا تحمل علامة كومامون بجزء من عائداتها إلى صندوق أطلق عليه اسم ”صندوق كومامون“ تم إنشاؤه خصيصاً لدعم المنظمات غير الربحية المحلية المخصصة لتحسين سلامة الأطفال ورفاههم، مثل تلك التي توفر الفرص التعليمية وتدافع عن حقوق الإنسان. من شأن المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أن نضمن أيضًا حياة أفضل للشباب، وأنا أعلم جيداً أنه ليس هناك ما يجعل سكان كوماموتو أكثر سعادة وفخرًا من قيادة كومامون لهذه المهمة. في رأيي، سيكون هذا هو الإرث الأعظم لحملة ”مفاجأة كوماموتو“

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: كومامون يظهر في نادي المراسلين الأجانب في طوكيو في فبراير/ شباط عام 2014. جيجي برس)